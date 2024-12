Lỗ hổng trong tình báo, yếu nhân Nga liên tục bị ám sát

Cuộc chiến tình báo không phải là điều mới mẻ, mục tiêu cuối cùng của hầu hết các cuộc chiến tranh là chiến thắng. Các chiến dịch ám sát các yếu nhân để nhanh chóng giành lợi thế thời nào cũng có, dường như đã được lặp đi, lặp lại nhiều lần về những nhân vật cấp cao trong mỗi phe sẽ luôn là đối tượng bị ám sát. (Ảnh hiện trường chiếc xe của nữ nhà báo Nga Darya Dugina phát nổ, khi cô đang điều khiển gần Moscow vào tháng 8/2022. Nguồn: Reuters). Cơ cơ quan tình báo giàu có nhất, quyền lực nhất và có năng lực nhất trên thế giới vẫn là Mỹ, quốc gia có hàng trăm năm lợi thế về gián điệp và các cơ quan tình báo. Theo sát Mỹ là Nga, quốc gia kế tục Liên Xô; nhưng lần này thì Nga đã liên tiếp thất bại trong công tác phản gián, để đối phương ám sát nhiều yếu nhân. (Ảnh vụ tấn công sát hại Tướng Kirillov xảy ra ở vùng ngoại ô phía đông nam Moscow, trên đại lộ Ryazansky. Nguồn: Reuters). Sáng sớm ngày 17/12, Trung tướng Kirillov, Tư lệnh Binh chủng Hóa học của Quân đội Nga và trợ lý của ông đã thiệt mạng trong vụ nổ. Địa điểm xảy ra vụ ám sát là nhà của Kirillov, trong một tòa nhà dân cư trên phố Ryazan ở Moscow, thủ đô Nga. Ủy ban điều tra Nga đã mô tả vụ nổ là một cuộc tấn công khủng bố. (Ảnh Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Binh chủng Hóa học của RFAF. Nguồn ảnh: TASS). Ngay lập tức, Moscow công khai tuyên bố sẽ trả đũa hành động của cấp cao nhất là vào cấp quân đội và Chính phủ Ukraine. Còn Quân đội Ukraine chỉ phản ứng nhẹ nhàng: "Cuộc tấn công này là một hoạt động đặc biệt của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine". (Ảnh hiện trường vụ tấn công sát hại tướng Kirillov xảy ra ở vùng ngoại ô phía đông nam Moscow, trên đại lộ Ryazansky. Nguồn: Sputnik). Nhìn bề ngoài, đó là cái gọi là hoạt động đặc biệt của Ukraine. Trên thực tế, chỉ riêng Ukraine không có khả năng đó. Đánh giá từ các hoạt động ám sát trên chính lãnh thổ Nga được tiến hành từ các tòa nhà văn phòng đến các tòa nhà dân cư, các trung tâm thương mại… ở đâu cơ quan tình báo Ukraine cũng có thể tiến hành. Điều này quả thực đã làm thay đổi hướng đi và trọng tâm của cuộc chiến ngay lập tức. Nó cũng bộc lộ những điểm yếu của Quân đội Nga, đó là điểm yếu của hoạt động gián điệp và chiến tranh tình báo, bởi hoạt động ám sát là hành động cao nhất của khả năng này. Tuy nhiên, chiến dịch tình báo ám sát một số giới tinh hoa Nga của Ukraine chưa đủ để họ có thể thay đổi hướng đi chiến tranh, cũng như gọi đó là một đòn “nốc-ao”. Bởi vì trong chiến tranh hiện đại, các tướng lĩnh quân đội cấp cao cũng như các quan chức chính phủ, cũng không phải không thể thay thế. (Cầu Crimea bốc cháy sau vụ tấn công ngày 8/10/2022. Nguồn: CNN). Chỉ trong thời gian ngắn, Quân đội Nga nhất định sẽ bổ nhiệm một tư lệnh ngành mới, có năng lực như Tướng Kirillov. Tuy nhiên vấn đề đáng bàn ở đây chính là một trung tướng, người chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chủ chốt của một cường quốc hạt nhân lớn thứ hai thế giới và là một trong 5 thành viên thường trực của Liên hợp quốc, đã bị ám sát “giữa ban ngày” ở trung tâm thủ đô Moscow? (Ảnh Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Binh chủng Hóa học của RFAF. Nguồn ảnh: TASS). Vì vậy, Nga nhất định sẽ tiến hành một chiến dịch trả đũa tương tự chống lại Ukraine. Vậy ai sẽ là mục tiêu của chiến dịch trả đũa này của Moscow? Các tướng lĩnh hay chính khách của Kiev, và liệu cơ quan tình báo Nga có thể tiến hành như của Ukraine? Theo các phân tích, có lẽ Moscow sẽ không đi theo con đường ám sát của Kiev, vì chúng ta đã chứng kiến Ukraine đã thay thế lãnh đạo như thế nào kể từ đầu cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra? Các quan chức cấp cao, bao gồm cựu Tổng tư lệnh Zaluzhny, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mariuska và các quan chức chính trị và quân sự cấp cao khác, lần lượt được thay thế. Vào ngày 5/9 vừa qua, Verkhovna Rada (quốc hội) Ukraine đã bổ nhiệm 9 bộ trưởng nội các cùng một lúc. Đây là đợt điều chỉnh nhân sự lớn nhất trong nội các Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Mặc dù thế giới bên ngoài từng bình luận rằng, chính phủ và Quân đội Ukraine sắp “sụp đổ”, nhưng cho đến ngày nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội tiền tuyến Ukraine sẽ sụp đổ trên diện rộng. Một số quan điểm thì cho rằng, hoạt động ám sát này của Kiev, sẽ không có tác động tích cực nào đến cuộc chiến của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Lý do chủ yếu là vì do khí chất của dân tộc Nga; nếu áp lực từ bên ngoài càng lớn, thì nội lực hướng tâm của quốc gia càng mạnh và lực bật lại với bên ngoài càng lớn. Tuy nhiên, đặt các vấn đề như sức mạnh tình báo của cả hai bên và mức độ hỗ trợ kỹ thuật đằng sau các chiến dịch ám sát sang một bên, xét từ quan điểm khả thi thuần túy về mặt chiến thuật, điều này cũng phản ánh rõ ràng tầm quan trọng của tình báo trong chiến tranh hiện đại mà Ukraine đã đạt được. “Mặc dù bạn không cao, nhưng người ta vẫn phải ngước nhìn”, việc Kiev có thể tiến hành vô số các hoạt động tình báo thành công trên lãnh thổ Nga, từ đánh sập cầu Crimea, tới loại bỏ nhà nghiên cứu tên lửa hàng đầu của Nga và tư lệnh binh chủng hóa học, sẽ một lần nữa khiến đủ để phản ánh những thành công của cơ quan tình báo Ukraine trong cuộc xung đột. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, TASS, Ukrinform). >>>Mời độc giả xem thêm video: Nga lắp đặt modem 4G và thẻ sim của Ukraine vào UAV.

