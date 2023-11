Không quân Nga hoạt động ở Ukraine tăng gấp sáu lần so với trước

Theo trang Bulgarian Military dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Không quân Nga đã tích cực sử dụng các loại bom lượn tiên tiến, tấn công với độ chính xác cao, cộng với chiến thuật mới, nên đã kéo dài thời gian hoạt động trên không phận Ukraine lên khoảng 3 giờ. Đại tá Yury Ignat, phát ngôn viên của lực lượng phòng không Ukraine xác nhận thông tin trên quan cổng thông tin trực tuyến “Strana” rằng, những hoạt động bay kéo dài của không quân Nga, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Ukraine. Làm kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế bằng cách đóng băng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo báo chí Ukraine đưa tin, việc máy bay chiến đấu Nga liên tục “phục” ở trên không, đã làm tình hình Ukraine trở lên hỗn loạn trên diện rộng; làm gián đoạn hoạt động hàng ngày của nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm vận tải, sản xuất. Hiện việc báo động phòng không chỉ phát đi ở một số vùng, thay vì phát toàn quốc như trước. Hành động của máy bay chiến đấu Nga, liên tục hàng giờ “lơ lửng” trên không phận Ukraine, sẵn sàng phóng tên lửa vào các mục tiêu đó là việc Không quân Nga đã thay thế các cuộc diễn tập hay bay tập, bằng việc cho phi công bay chiến đấu thật trên chính chiến trường Ukraine. Máy bay chiến đấu Nga cũng thường sử dụng việc tiếp dầu trên không, để giúp kéo dài thời gian tuần tra, đồng thời nâng cao trình độ của phi công và trau dồi kỹ năng bay của họ. Theo hồ sơ chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, vào ngày 14/11, các chuyến bay tuần tra của Nga kéo dài hai tiếng rưỡi. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đại tá Ignat đặc biệt nhấn mạnh thách thức do việc tăng cường ném bom của Không quân Nga. Ông cho rằng, những quả bom này gây ra mối đe dọa lớn trên mặt đất, khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không hiện có của Ukraine vô hiệu hóa. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới, Nga đã cải tiến những quả bom nặng 500 kg, vốn được chế tạo lần đầu cách đây 7 thập kỷ, biến chúng thành một trong những loại vũ khí hiện đại và chính xác nhất hiện nay. Những vũ khí thời đại mới này không chỉ có độ chính xác, mà tầm bay còn được mở rộng. Những vũ khí cải tiến này là loại bom hàng không FAB-500 M54. Những quả bom “ngu” này, đã được trang bị các mô-đun điều chỉnh theo tọa độ định sẵn. Điều thú vị là trên mạng đang xôn xao với những thước phim về việc Su-34 thả những quả bom FAB-500 M54 hiện đại hóa này xuống mục tiêu. Hiện tại, biến thể M62 của bom FAB-500 đang được Không quân Nga sử dụng nhiều nhất; đây là bom phá, được Liên Xô cải tiến và sản xuất từ phiên bản 1954. Đặc điểm nổi bật của phiên bản FAB-500 M62 là những cải tiến về hình dáng khí động học của bom. Những quả bom FAB-500 M62 khi mới được trang bị mô-đun hiệu chỉnh (UMPC), còn thiếu một số tính năng nhất định như bộ ổn định và “máy tạo xoáy”, thường được sử dụng để tạo thêm dòng chảy không khí về sau, nhằm làm tăng hiệu quả ổn định của đuôi quả bom. Kể từ tháng 6, Nga đã nâng cấp bom FAB-500 UMPC, khi sử dụng vật liệu composite, tạo hình thành một chiếc mũ khí động học của bom FAB-500 M62 UMPC. Nhờ những cải tiến này, quả bom bộc lộ tín hiệu phản xạ radar thấp hơn đáng kể, khiến nó hoạt động hiệu quả hơn, ông Yury Ignat cho biết. Trang web truyền hình Red Star TV của Quân đội Nga ngày 17/11 đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga phụ trách tác chiến đã công khai tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng, không quân Nga đã phá hủy tuyến đường tiếp tế đường sắt từ Kiev đến chiến trường Donbass. Việc Không quân Nga phá hủy tuyến đường sắt từ phía tây đến Donbass, có thể khiến 180.000 quân của Ukraine đang chiến đấu tại đây phải đối mặt với tình thế khó khăn về công tác bảo đảm hậu cần. Tạo điều kiện cực kỳ đắc lực cho các hoạt động tác chiến tiếp theo của quân đội Nga. Còn trong chiến dịch vượt sông Donetsk của Quân đội Ukraine tại Kherson đang diễn ra, trả lời phỏng vấn truyền thông, binh sĩ Ukraine thừa nhận thứ họ sợ nhất hiện nay chính là loại bom lượn có điều khiển mà quân đội Nga sử dụng. Loại bom lượn này có đặc điểm là bay với tốc độ bay nhanh, độ cao thấp và quỹ đạo bay không ổn định, có độ chính xác tương đối cao, sức công phá lớn; gây ra mối đe dọa lớn cho quân đội Ukraine. Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, từ đầu tháng 11 đến này, Không quân Nga mỗi ngày thả khoảng 100 quả bom lượn gần hạ nguồn sông Dnepr, gây gián đoạn nguồn cung hậu cần và đẩy quân đội Ukraine vào môi trường chiến đấu vô cùng khó khăn. Việc làm thế nào quân đội Ukraine có thể giảm thiểu thiệt hại do bom lượn của Nga gây ra cho chính mình một cách hiệu quả, như Đại tá Yury Ignat, phát ngôn viên của lực lượng phòng không Ukraine nói, “đã trở thành một bài toán cần được giải quyết”. Khoảnh khắc bom lượn có điều khiển FAB-250 rời máy bay ném bom Su-34 của Nga. Nguồn Bulgarian Military.

