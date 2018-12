Tại sao Ấn Độ tiếp tục đi thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga?

Theo Vedomosti, Ấn Độ và Nga sắp đạt được một thoả thuận trị giá lên tới 3,2 tỷ USD về việc Moscow cho New Delhi thuê tàu ngầm hạt nhân Đề án 971 trong tương lai. Nguồn ảnh: Tube. Các nguồn tin cho hay, thoả thuận này đã đạt được bước tiến rất lớn trong chuyến thăm Nga của quan chức Hải quân Ấn Độ vừa mới diễn ra. Nguồn ảnh: Navyships. Theo đó, phía Ấn Độ đã đặt vấn đề với Nga ngay khi họ thấy hai tàu ngầm hạt nhân lớp Akula mang tên Bratsk và Samara đang nằm sửa tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka, Severodvinsk. Nguồn ảnh: Douka. Trong quá khứ, Hải quân Ấn Độ đã thuê một tàu ngầm hạt nhân lớp Akula từ Nga mang tên Chakra. Tuy nhiên, tới năm 2021 tới đây, thời hạn thuê tàu ngầm Chakra sẽ hết và Ấn Độ sẽ phải trao trả lại tàu ngầm này cho phía Nga. Nguồn ảnh: Wiki. Akula hay còn được gọi với tên Đề án 971 là loại tàu ngầm hạt nhân có số lượng lớn nhất Liên Xô từng xây dựng. Lớp tàu này có tổng cộng 15 chiếc, tuy nhiên hiện nay chỉ còn hoạt động đúng 5 chiếc. Nguồn ảnh: Alsayi. Tàu có độ giãn nước tối đa 13800 tấn, dài 113,3 mét, lườn rộng 13,6 mét và có mớm nước tối đa khi nổi là 9,7 mét. Đây là loại tàu ngầm tấn công nhanh, có thể đạt tốc độ cực đại lên tới 35 hải lý giờ - tương đương 65 km/h. Nguồn ảnh: Vanced. Tàu ngầm lớp Akula được tuyên bố có khả năng lặn sâu tối đa 480 mét và các phiên bản nâng cấp của nó là Akula II và Akula III thậm chí còn có khả năng hoạt động tốt ở độ sâu lên tới 600 mét. Nguồn ảnh: Navyships. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533mm kèm theo khả năng triển khai tên lửa Kalibr. Hiện vẫn không rõ khi cho Ấn Độ thuê, các tàu ngầm lớp Akula sẽ được cho thuê kèm tên lửa Kalibr hay Ấn Độ sẽ tự sử dụng tên lửa do nước này tự sản xuất. Nguồn ảnh: Bornt. Việc phải đặt vấn đề thuê tàu ngầm hạt nhân cho thấy Ấn Độ vẫn chưa thành công với dự án phát triển loại tàu ngầm mạnh nhất thế giới này. Bởi từ tháng 8/2016, Ấn Độ đã biên chế tàu ngầm chiến lược lớp Arihant do nước này tự chế tạo. Tuy nhiên, xem ra các tính năng chiến thuật của con tàu có thể không được như ý muốn khiến họ phải đi thuê tiếp các tàu ngầm hạt nhân. Nguồn ảnh: Defence. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu ngầm Akula trong biên chế Hải quân Nga.

