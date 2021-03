Súng tiểu liên Uzi trở lại và tiếp tục “lợi hại” như xưa

Vào cuối thập niên 1940, ngay sau khi thành lập Nhà nước Israel, Thiếu tá Uziel Uzi Gal bắt đầu phát triển một loại súng tiểu liên mang tính cách mạng, đó là dễ sử dụng, dễ chế tạo, phù hợp với trình độ công nghiệp của đất nước Israel lúc bấy giờ. Khẩu súng tiểu liên mới, được đặt tên bằng chính tên của người phát minh ra nó: Tiểu liên Uzi. Uzi được biên chế cho Lực lượng đặc nhiệm Phòng vệ Israel (IDF) vào năm 1954 và được đưa vào sử dụng hàng loạt trong quân đội Israel hai năm sau đó. Mẫu súng tiểu liên Uzi ban đầu nặng 3,5 kg và có tốc độ bắn 600 viên/phút. Súng được chế tạo theo phương pháp dập nguội, phù hợp với điều kiện sản xuất của Israel khi đó và cũng giảm giá thành so với các loại vũ khí hiện đại được gia công. Súng có tương đối ít bộ phận chuyển động, dễ dàng tháo lắp và bảo quản. Tuy nhiên tiểu liên Uzi thực sự là sự tiến hóa hơn là cách mạng, mặc dù có cấu tạo nhỏ gọn, nhưng Uzi không phải là thiết kế đầu tiên sử dụng lên đạn kiểu phản lực; mà thiết kế này phổ biến kể cả trên khẩu súng ngắn bán tự động như khẩu Colt M1911. Trước khẩu Uzi, đã có các mẫu tiểu liên như Type II của Nhật Bản, Savz của Séc, sản xuất theo thiết kế này từ trước và sau Thế chiến II. Tuy nhiên, chính vũ khí của Israel đã cải tiến khái niệm và dẫn đến việc nó được sử dụng trên toàn thế giới. Hơn 90 quốc gia trên thế giới đã sử dụng Uzi tại một số thời điểm và từ những năm 1960 đến 1980, Uzi đã bán chạy hơn tất cả các loại súng tiểu liên khác và được sử dụng trong quân đội, cơ quan thực thi pháp luật và thậm chí cả thị trường an ninh tư nhân. Ở phiên bản đầu tiên, khẩu Uzi sử dụng báng súng bằng gỗ, lắp cố định và phiên bản đó lần đầu tiên tham chiến trong Cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, trong khi các mẫu sau này được trang bị báng súng bằng kim loại, có thể gập gọn. Độ tin cậy của khẩu Uzi đã được thử nghiệm và chứng minh trong nhiều cuộc xung đột, tuy nhiên trong Chiến dịch Sinai (Chiến tranh Sáu ngày năm 1967), Uzi nằm trong số rất nhiều vũ khí nhỏ, trở thành nạn nhân của cát và bụi. Thời gian trôi qua, nhiều mẫu tiểu liên nổi tiếng ra đời, nhưng Uzi vẫn được đánh giá là vũ khí có chất lượng tốt; tuy nhiên các quốc gia đã dần từ bỏ Uzi và thay thế nó bằng những dòng tiểu liên có tính năng tốt hơn. Nhưng người Israel luôn biết làm mới lại những sản phẩn của mình; năm 2020, công ty IWI (Israel Weapons Industries) của Israel, đã đưa ra thị trường súng tiểu liên Uzi PRO - một biệt danh có thể khiến một số người nhầm lẫn. Vẫn dựa trên thiết kế ban đầu của Uzi, nhưng Uzi PRO sử dụng các vật liệu hiện đại, cùng với các tính năng công nghệ tiên tiến. Đây là phiên bản ngắn và nhỏ gọn, có thiết kế tiện dụng hiện đại, để cải thiện khả năng kiểm soát tốc độ bắn và độ chính xác. Tiểu liên Uzi PRO sử dụng ray Picatinny MIL-STD 1913, báng súng bằng nhựa cao phân tử, trọng lượng rất nhẹ; có thể điều chỉnh để phù hợp nhất với người sử dụng và có thể gập lại. Không giống như các biến thể Uzi khác, đã được giới thiệu trong sáu thập kỷ qua, phiên bản này có tay kéo khóa nòng bên trái (hoặc bên phải để cho người thuận cả tay phải hay tay trái) thay vì ở phía trên; mục đích để phía trên bố trí ray Picatinny, lắp các phụ kiện. Uzi PRO vẫn áp dụng phương pháp lên đạn phản lực truyền thống, nòng súng cố định chặt để tăng độ an toàn cùng với độ chính xác như các phiên bản trước. Uzi PRO vẫn sử dụng đạn 9x19mm (9mm NATO), chiều dài nòng 170 mm, 210 mm và 240 mm. Mẫu tiểu liên Uzi ban đầu đã được phát triển cách đây gần 70 năm, và khi đã đến lúc loại biên; Uzi PRO mới nhất thực sự là cuộc cách mạng vũ khí nhỏ của người Israel, cho nhu cầu của thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Pinterest. Xem đặc công Việt Nam hướng dẫn cách sử dụng tiểu liên Uzi. Nguồn: QPVN.

Vào cuối thập niên 1940, ngay sau khi thành lập Nhà nước Israel, Thiếu tá Uziel Uzi Gal bắt đầu phát triển một loại súng tiểu liên mang tính cách mạng, đó là dễ sử dụng, dễ chế tạo, phù hợp với trình độ công nghiệp của đất nước Israel lúc bấy giờ. Khẩu súng tiểu liên mới, được đặt tên bằng chính tên của người phát minh ra nó: Tiểu liên Uzi. Uzi được biên chế cho Lực lượng đặc nhiệm Phòng vệ Israel (IDF) vào năm 1954 và được đưa vào sử dụng hàng loạt trong quân đội Israel hai năm sau đó. Mẫu súng tiểu liên Uzi ban đầu nặng 3,5 kg và có tốc độ bắn 600 viên/phút. Súng được chế tạo theo phương pháp dập nguội, phù hợp với điều kiện sản xuất của Israel khi đó và cũng giảm giá thành so với các loại vũ khí hiện đại được gia công. Súng có tương đối ít bộ phận chuyển động, dễ dàng tháo lắp và bảo quản. Tuy nhiên tiểu liên Uzi thực sự là sự tiến hóa hơn là cách mạng, mặc dù có cấu tạo nhỏ gọn, nhưng Uzi không phải là thiết kế đầu tiên sử dụng lên đạn kiểu phản lực; mà thiết kế này phổ biến kể cả trên khẩu súng ngắn bán tự động như khẩu Colt M1911. Trước khẩu Uzi, đã có các mẫu tiểu liên như Type II của Nhật Bản, Savz của Séc, sản xuất theo thiết kế này từ trước và sau Thế chiến II. Tuy nhiên, chính vũ khí của Israel đã cải tiến khái niệm và dẫn đến việc nó được sử dụng trên toàn thế giới. Hơn 90 quốc gia trên thế giới đã sử dụng Uzi tại một số thời điểm và từ những năm 1960 đến 1980, Uzi đã bán chạy hơn tất cả các loại súng tiểu liên khác và được sử dụng trong quân đội, cơ quan thực thi pháp luật và thậm chí cả thị trường an ninh tư nhân. Ở phiên bản đầu tiên, khẩu Uzi sử dụng báng súng bằng gỗ, lắp cố định và phiên bản đó lần đầu tiên tham chiến trong Cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, trong khi các mẫu sau này được trang bị báng súng bằng kim loại, có thể gập gọn. Độ tin cậy của khẩu Uzi đã được thử nghiệm và chứng minh trong nhiều cuộc xung đột, tuy nhiên trong Chiến dịch Sinai (Chiến tranh Sáu ngày năm 1967), Uzi nằm trong số rất nhiều vũ khí nhỏ, trở thành nạn nhân của cát và bụi. Thời gian trôi qua, nhiều mẫu tiểu liên nổi tiếng ra đời, nhưng Uzi vẫn được đánh giá là vũ khí có chất lượng tốt; tuy nhiên các quốc gia đã dần từ bỏ Uzi và thay thế nó bằng những dòng tiểu liên có tính năng tốt hơn. Nhưng người Israel luôn biết làm mới lại những sản phẩn của mình; năm 2020, công ty IWI (Israel Weapons Industries) của Israel, đã đưa ra thị trường súng tiểu liên Uzi PRO - một biệt danh có thể khiến một số người nhầm lẫn. Vẫn dựa trên thiết kế ban đầu của Uzi, nhưng Uzi PRO sử dụng các vật liệu hiện đại, cùng với các tính năng công nghệ tiên tiến. Đây là phiên bản ngắn và nhỏ gọn, có thiết kế tiện dụng hiện đại, để cải thiện khả năng kiểm soát tốc độ bắn và độ chính xác. Tiểu liên Uzi PRO sử dụng ray Picatinny MIL-STD 1913, báng súng bằng nhựa cao phân tử, trọng lượng rất nhẹ; có thể điều chỉnh để phù hợp nhất với người sử dụng và có thể gập lại. Không giống như các biến thể Uzi khác, đã được giới thiệu trong sáu thập kỷ qua, phiên bản này có tay kéo khóa nòng bên trái (hoặc bên phải để cho người thuận cả tay phải hay tay trái) thay vì ở phía trên; mục đích để phía trên bố trí ray Picatinny, lắp các phụ kiện. Uzi PRO vẫn áp dụng phương pháp lên đạn phản lực truyền thống, nòng súng cố định chặt để tăng độ an toàn cùng với độ chính xác như các phiên bản trước. Uzi PRO vẫn sử dụng đạn 9x19mm (9mm NATO), chiều dài nòng 170 mm, 210 mm và 240 mm. Mẫu tiểu liên Uzi ban đầu đã được phát triển cách đây gần 70 năm, và khi đã đến lúc loại biên; Uzi PRO mới nhất thực sự là cuộc cách mạng vũ khí nhỏ của người Israel, cho nhu cầu của thế kỷ 21. Nguồn ảnh: Pinterest. Xem đặc công Việt Nam hướng dẫn cách sử dụng tiểu liên Uzi. Nguồn: QPVN.