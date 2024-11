Giải mã bí mật “tàng hình” của Su-57 qua triển lãm Chu Hải

Tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm nay, hai máy bay chiến đấu Su-57 của Nga chắc chắn đã trở thành tâm điểm chú ý. Đối với nhiều người hâm mộ vũ khí quân sự, đây đơn giản chỉ là cơ hội tiếp xúc gần với các máy bay chiến đấu tiên tiến. Chuyến thăm này của Su-57 không chỉ là màn bay biểu diễn đơn giản, mà còn là một tín hiệu đặc biệt về hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Moscow. Vài tuần trước khi triển lãm Chu Hải khai mạc, tin đồn về việc Su-57 tham gia triển lãm đã lan truyền trên internet. Nhưng vì chiếc máy bay chiến đấu này chưa bao giờ rời Nga để tham gia triển lãm hàng không quốc tế, nên tính xác thực của tin tức này vẫn còn nhiều nghi vấn. Cho đến ngày 3/11, một chiếc Su-57 màu xanh đặc trưng của dòng chiến đấu cơ này mang số hiệu 054 đã hạ cánh xuống sân bay Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc, và được đích thân phi công thử nghiệm số 1 của Công ty Sukhoi là Bogdan điều khiển. Khuôn viên sân bay Thái Nguyên chật kín người hâm mộ vũ khí quân sự cầm máy ảnh, hào hứng ghi lại từng cảnh quay có thể trở thành lịch sử. Sau một đêm bảo trì theo quy định, phi công Bogdan đã cất cánh và lái chiếc Su-57 tới Triển lãm Chu Hải. Một máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Nga bám sát, mục đích chuyến đi của nó là tiến hành trưng bày trên mặt đất. Sự xuất hiện của hai chiếc Su-57 này không chỉ chứng tỏ Nga rất coi trọng thị trường Trung Quốc, mà còn là một biểu hiện khác cho sự tin cậy chiến lược lẫn nhau giữa hai nước. Là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, mặc dù chưa thể sản xuất hàng loạt vì nhiều lý do, nhưng sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ gửi một tín hiệu đến thế giới, đó là sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga. Đối với những người đam mê vũ khí quân sự, việc được quan sát và thậm chí chạm vào những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến ở cự ly gần, là một sự cám dỗ khó cưỡng. Mặc dù hai chiếc Su-57 được trưng bày lần này, là nguyên mẫu ban đầu, nhưng người tham quan có thể chụp ảnh và quan sát rất gần những chiếc máy bay chiến đấu này. Theo những bức ảnh độ phân giải cao hiện được công bố, có thể thấy hai chiếc máy bay chiến đấu này chưa được xử lý lớp phủ tàng hình và quá trình sản xuất ở các chi tiết cũng có vẻ hơi thô. Đặc biệt là những đinh tán không được mài phẳng như công nghệ máy bay chiến đấu của phương Tây. Điều đáng chú ý là Su-57 mang số hiệu 054 không được trang bị bất kỳ thiết bị nào nhằm tăng tiết diện phản xạ radar khi bay vào không phận Trung Quốc. Điều này có nghĩa là Nga không lo lắng về việc Trung Quốc sử dụng radar, để kiểm tra mặt cắt phản xạ của máy bay. Đồng thời việc làm của Nga cũng cho thấy rằng, cả Bắc Kinh và Moscow đã đạt được sự hiểu biết và tin tưởng ngầm nhất định với nhau. Thái độ cởi mở này trái ngược hẳn với sự bí mật xung quanh một số tính năng chính khác mà nhà sản xuất không bao giờ công khai trước truyền thông. Một chi tiết khác thu hút sự chú ý là khoang dưới cánh của chiếc nguyên mẫu thử nghiệm mang số hiệu 057. Mặc dù không chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thử nghiệm vũ khí, nhưng thiết kế của nó vẫn có khoang vũ khí để bố trí tên lửa chiến đấu. Không có gì phải nghi ngờ về khả năng cơ động cận âm của Su-57, khả năng cơ động ở tốc độ siêu âm, khi động cơ được trang bị vòi phun vector, cũng là điểm nổi bật của triển lãm hàng không lần này. Người ta tin rằng, phi công Bogdan sẽ thể hiện khả năng cơ động tuyệt vời của Su-57 trong buổi trình diễn bay và mang đến bữa tiệc “mãn nhãn” cho khán giả. Tuy nhiên, dù có rất nhiều chi tiết được trưng bày, Nga vẫn giữ bí mật một số tính năng cốt lõi của mẫu Su-57 sản xuất hàng loạt. Do vậy người hâm mộ cũng chỉ có cái nhìn thoáng qua về bộ mặt thật của Su-57. Khi những chiếc Su-57 tham gia triển lãm hàng không Chu Hải ở Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu (nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng Nga) tuyên bố rằng, chiến đấu cơ Su-57 đã thể hiện hiệu suất chiến đấu vượt trội ở chiến trường Ukraine, ngay từ lần đầu tiên Su-57 được sử dụng trong chiến đấu. Truyền thông nhà nước Nga vào tháng 6/2022 đưa tin, một máy bay chiến đấu Su-57 đã tham chiến ở chiến trường Ukraine và được giao nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu phòng không của Ukraine và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vào ngày 12/9/2024, trang Defence Blog dẫn lời một quan chức Không quân Ukraine giấu tên cho biết, chiến đấu cơ Su-57 có thể được Nga sử dụng nhiều trong những tháng gần đây, để tiến hành "hơn 40 cuộc không kích" nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Nhưng theo nguồn tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, thì Su-57 chỉ được sử dụng một số ít lần và không bay vào không phận Ukraine, vì sợ bị phòng không Ukraine bắn hạ. Hiện Nga chỉ có tối đa 10 chiếc Su-57, nên chúng là tài sản cực kỳ quý giá của lực lượng Không quân Nga. Su-57 hiện được xem là tiêm kích hiện đại nhất của lực lượng Không quân Nga hiện nay; đây là mẫu máy bay chiến đấu đa nhiệm, có khả năng tàng hình ấn tượng và được mệnh danh là "bóng ma bầu trời". Tầm hoạt động của Su-57, theo truyền thông Nga, là trên 5.500km. Lần này Nga cử Su-57 tham gia triển lãm Chu Hải là một động thái sâu sắc. Với tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng, thì sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong các dự án công nghệ quân sự đã bắt đầu bước sang trang mới. (Nguồn ảnh: CCTV, TASS, Sina).

