5 khẩu súng bộ binh làm lên lịch sử nhà nước Israel

Phần lớn lịch sử của Israel, dù tốt hay xấu, đều được viết bằng chiến tranh. Từ cuộc Chiến tranh giành độc lập năm 1948 đến nay, các lực lượng Israel đã phải liên tục sử dụng vũ khí, để bảo vệ nhà nước Israel hoặc các lợi ích của họ gần như hàng năm. Ảnh: Quân đội Israel trong cuộc chiến tranh năm 1948 – Nguồn: Gettyimages Trong những năm đầu mới lập quốc, ngành công nghiệp quốc phòng của Israel còn nhỏ bé, trong khi đó nhiều nước từ chối bán vũ khí cho Israel. Do đó, Israel buộc phải khởi động ngành công nghiệp vũ khí của riêng mình, từ con số không. Ảnh: Quân đội Israel trong cuộc chiến tranh năm 1948 – Nguồn: Alamy Stock Trung úy Uziel Gal, một người Israel gốc Đức, đã được cấp bằng sáng chế cho một loại tiểu liên mới, sau này được trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Tiểu liên “Uzi” được mang tên chính người phát minh ra nó. Ảnh: Trung úy Uziel Gal và khẩu súng mang tên ông – Nguồn: Wikipedia Uzi là một khẩu tiểu liên hoạt động theo nguyên lý phản lực đơn giản, với hộp tiếp đạn trong tay cầm. Tay kéo khóa nòng nằm ở phía trên, và nó có bộ phận ngắm bằng sắt đơn giản; súng dùng đạn 9mm, với tốc độ 600 viên/phút. Khẩu Uzi rẻ và sản xuất không tốn kém; ngoài Israel, Uzi cũng được nhiều quốc gia khác sử dụng. Ảnh: Tiểu liên UZI – Nguồn: Wikipedia IDF thời kỳ đầu được trang bị vũ khí từ nhiều nguồn, dẫn đến việc bảo đảm đạn cho các loại vũ khí khác nhau là rất khó khăn. Cơn ác mộng hậu cần này đã được loại bỏ, khi súng trường tiến công FN FAL được đưa vào biên chế IDF năm 1955, và nhanh chóng được đưa vào sử dụng trong cuộc chiến năm 1956, sau đó là Chiến tranh 6 ngày năm 1967, Chiến tranh tiêu hao và Chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Ảnh: Súng FN FAL trong Quân đội Israel – Nguồn: Wikipedia FAL là loại súng trường bán tự động, được làm bằng thép và gỗ, nó có trọng lượng đến 4,25 kg; súng sử dụng đạn 7,62x51 mm, hộp tiếp đạn 20 hoặc 30 viên. Súng hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu sa mạc khô cằn, tốc độ bắn 650 đến 700 phát/phút; nhưng FAL không thích hợp sử dụng trong cận chiến, hoặc trong đô thị. Ảnh: Súng FN FAL trong biên chế Quân đội Israel – Nguồn: Wikipedia Về hỏa lực chính của phân đội bộ binh IDF là súng máy FN MAG của Bỉ. FN MAG sử dụng đạn 7,62x51 mm, nạp đạn bằng dây; súng được đưa vào biên chế IDF vào giữa những năm 1960. Ảnh: Súng máy FN MAG trong IDF – Nguồn: Wikipedia Súng máy MAG có trọng lượng tương đối nặng (11,8 kg), nhưng bù lại, nó là hỏa lực mạnh, tầm bắn hiệu quả đến 800 mét. Với khả năng cung cấp hỏa lực mạnh trước các đơn vị Ả Rập lớn hơn, là yếu tố then chốt trong chiến thắng của Israel, trước các lực lượng Ả Rập vượt trội về số lượng. Ảnh: Súng máy FN MAG trong IDF – Nguồn: Wikipedia Được đưa vào biên chế cho quân đội Israel vào năm 1973, Galil là súng trường tấn công được sản xuất trong nước đầu tiên của Israel. Được thiết kế để thay thế súng trường FN-FAL và làm vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh Israel, khẩu Galil sử dụng loại đạn 5,56mm nhẹ hơn, dùng chung đạn với khẩu M-16 mà Mỹ viện trợ cho Israel. Ảnh: Súng trường tiến công Galil trong IDF – Nguồn: Wikipedia Khẩu Galil được vay mượn nhiều thiết kế từ khẩu AK-47, như hệ thống trích khí dài và thậm chí cả cách lắp băng đạn. Nó thậm chí trông giống như một phiên bản hiện đại hóa của khẩu AK-47. Ảnh: Súng trường tiến công Galil trong IDF – Nguồn: Wikipedia Những cải tiến so với khẩu AK bao gồm sử dụng hộp tiếp đạn 35 viên, tay kéo khóa nòng có thể lắp cả ở hai bên, tay gạt điều chỉnh tốc độ bắn như của M-16; tầm bắn hiệu quả của súng từ 400 đến 600 mét. Ảnh: Súng trường tiến công Galil trong IDF – Nguồn: Wikipedia Vũ khí tấn công nội địa thế hệ thứ hai của Israel và là vũ khí chính của IDF hiện nay, Tavor về mặt nào đó là một nét phá cách trong thiết kế, so với các mẫu súng trường AK-47 và M-16. Tavor là một khẩu súng trường tiến công kiểu bullpup, với băng đạn được lắp vào hộp phía sau nhóm cò súng, giúp giảm chiều dài tổng thể của súng, nhưng vẫn giữ được chiều dài nòng súng. Ảnh: Súng trường tiến công Tavor trong IDF – Nguồn: Wikipedia Cấu hình bullpup cho phép Tavor sử dụng nòng dài 457 mm, trong khi đó chiều dài tổng thể của khẩu Tavor chỉ có 711 mm. Phần lớn khẩu Tavor được sản xuất từ nhựa phân tử cao, nên trọng lượng toàn bộ súng chỉ nặng có 3,17 kg. Ảnh: Súng trường tiến công Tavor trong IDF – Nguồn:Alamy Stock Khẩu Tavor vẫn sử dụng một số thiết kế của khẩu AK-47 và Galil, đó là sử dụng nguyên lý trích khí dài. Tavor được thiết kế cho người thuận cả hai tay, một vấn đề quan trọng đối với súng trường kiểu bullpup, với cửa hất vỏ đạn và cần chọn chế độ bắn có khả năng di chuyển sang trái hoặc phải. Ảnh: Súng trường tiến công Tavor trong IDF – Nguồn: Wikipedia Quân đội Israel tung video quảng cáo sức mạnh quân sự.

