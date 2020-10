Sức mạnh vũ khí bộ binh mới của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

Mẫu súng trường tiến công Type 20 giành cho Lực lượng lục quân Phòng vệ Nhật Bản được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào cuối tháng 6 vừa qua. Type 20 là mẫu súng trường tiến công sử dụng đạn truyền thống theo tiêu chuẩn NATO 5,56x45mm do Howa (Nhật Bản) và Heckler & Koch SFP9 (Đức) hợp tác phát triển. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Type 20 sẽ thay thế súng trường tiến công Type 89, được đưa vào sử dụng cách đây 30 năm; Type 20 sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản bởi công ty sản xuất vũ khí của Nhật Bản Howa. Ảnh: Quân đội Nhật Bản duyệt binh với khẩu Type 89 - Nguồn: JSDF. Súng trường tiến công Type 20 có thiết kế theo hình dáng truyền thống, dài 78cm, trọng lượng 3,5 kg. Mỗi khẩu Type -20 dự kiến có giá khoảng 275.000 yên (tương đương 2.600 USD). Không rõ giá thành này có bao gồm các phụ kiện như kính ngắm quang học và súng phóng lựu dưới gắn dưới nòng hay không. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Điều đáng chú ý là có vẻ như triết lý thiết kế mẫu súng trường tiến công tương lai GLX-160 UBG của Beretta đã được đưa vào thiết kế của khẩu Type 20, do công ty Beretta cũng đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm, đánh giá nghiệm thu Type 20. Ảnh: Khẩu GLX-160 UBG - Nguồn: Wikipedia. Có khả năng mẫu súng phóng lựu gắn dưới nòng của khẩu Beretta ARX160 cũng thử nghiệm cùng với khẩu Type 20 và được giữ lại. Từ trước đến nay, Lục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng ống phóng lựu Kiểu 06 do công ty Daikin sản xuất. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Alamy Stock Type 20 được thiết kế cho cả người thuận tay phải và tay trái, tay kéo khóa nòng có thể hoán đổi sang hai bên; mặt trên nắp hộp khóa nòng và dưới ốp lót tay dưới có gắn nhiều ray Picatinny, đủ gắn phụ kiện như kính ngắm, đèn pin, chân súng… Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Thiết kế tổng thể của súng đảm bảo tính thoải mái nhất cho người sử dụng, báng súng có thể điều chỉnh dài, ngắn qua một lẫy bấm đơn giản và gấp gọn được vào khi hành quân; các phụ kiện như chân súng, hoặc tay cầm phụ có thể dễ dàng lắp vào ray Picatinny phía dưới nếu cần. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Súng áp dụng nguyên lý trích khí ngắn, súng chỉ có 2 chế độ bắn là bắn phát một và bắn liên thanh; đây là điểm trừ của Type 20, khi súng không thiết kế theo xu hướng phát triển của súng trường tiến công hiện đại, khi không có chế độ bắn điểm xạ 3 viên; Type 20 cũng được trang bị lưỡi lê để chiến đấu giáp la cà. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Khẩu Type 20 dùng kính ngắm March-F do công ty DEON trong nước phát triển, March-F có độ phóng đại 8 lần; tuy nhiên chưa rõ March-F có chế độ ngắm ban đêm và kính ngắm điểm đỏ giành cho Type 20 cũng chưa được tiết lộ. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Hiện tại quân số thường trực của Lục quân JSDF là khoảng 150.000 người, nên số lượng sản xuất Type 20 chắc chắn cũng không nhiều; trước mắt trong năm tài chính 2020, Lục quân JSDF sẽ mua 3.000 khẩu Type 20 và bắt đầu trang bị trong lực lượng từ năm 2021. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Type 20 được thiết kế để chống nước và chống ăn mòn cao hơn, để có thể được sử dụng trong các chiến dịch đổ bộ trên chuỗi đảo xa xôi, trải dài khoảng 1.200 km từ quần đảo Osumi ở tỉnh Kagoshima đến đảo Yonagunijima ở tỉnh Okinawa. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Truyền thông Nhật Bản tiết lộ, Type 20 đầu tiên sẽ được trang bị cho lực lượng đổ bộ tại tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản; trong đó có nhóm đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Để đối phó với các hành động hải quân gia tăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, GSDF gần đây đã chuyển quân đến quần đảo Nansei. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Garren Mulloy, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Daito Bunka của Nhật Bản nhận định, dù Type 20 được thiết kế cho một khu vực địa lý duy nhất, mẫu súng có thể được thử nghiệm trên các chiến trường khác nhau. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. "Rõ ràng Nhật Bản lên kế hoạch thực hiện nhiều chiến dịch đổ bộ hơn. Cát bụi hoặc hóa chất ăn mòn là vấn đề thường trực với mọi loại vũ khí. Tôi cho rằng người Nhật đã thiết kế vũ khí có khả năng chống chịu tốt hơn trong mọi điều kiện so với mẫu trước đây", Mulloy nói. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Video Tàu Hộ vệ tên lửa Gepard của Hải quân Việt Nam thăm Nhật Bản - Nguồn: QPVN

Mẫu súng trường tiến công Type 20 giành cho Lực lượng lục quân Phòng vệ Nhật Bản được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào cuối tháng 6 vừa qua. Type 20 là mẫu súng trường tiến công sử dụng đạn truyền thống theo tiêu chuẩn NATO 5,56x45mm do Howa (Nhật Bản) và Heckler & Koch SFP9 (Đức) hợp tác phát triển. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Type 20 sẽ thay thế súng trường tiến công Type 89, được đưa vào sử dụng cách đây 30 năm; Type 20 sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản bởi công ty sản xuất vũ khí của Nhật Bản Howa. Ảnh: Quân đội Nhật Bản duyệt binh với khẩu Type 89 - Nguồn: JSDF. Súng trường tiến công Type 20 có thiết kế theo hình dáng truyền thống, dài 78cm, trọng lượng 3,5 kg. Mỗi khẩu Type -20 dự kiến có giá khoảng 275.000 yên (tương đương 2.600 USD). Không rõ giá thành này có bao gồm các phụ kiện như kính ngắm quang học và súng phóng lựu dưới gắn dưới nòng hay không. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Điều đáng chú ý là có vẻ như triết lý thiết kế mẫu súng trường tiến công tương lai GLX-160 UBG của Beretta đã được đưa vào thiết kế của khẩu Type 20, do công ty Beretta cũng đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm, đánh giá nghiệm thu Type 20. Ảnh: Khẩu GLX-160 UBG - Nguồn: Wikipedia. Có khả năng mẫu súng phóng lựu gắn dưới nòng của khẩu Beretta ARX160 cũng thử nghiệm cùng với khẩu Type 20 và được giữ lại. Từ trước đến nay, Lục quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sử dụng ống phóng lựu Kiểu 06 do công ty Daikin sản xuất. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Alamy Stock Type 20 được thiết kế cho cả người thuận tay phải và tay trái, tay kéo khóa nòng có thể hoán đổi sang hai bên; mặt trên nắp hộp khóa nòng và dưới ốp lót tay dưới có gắn nhiều ray Picatinny, đủ gắn phụ kiện như kính ngắm, đèn pin, chân súng… Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Thiết kế tổng thể của súng đảm bảo tính thoải mái nhất cho người sử dụng, báng súng có thể điều chỉnh dài, ngắn qua một lẫy bấm đơn giản và gấp gọn được vào khi hành quân; các phụ kiện như chân súng, hoặc tay cầm phụ có thể dễ dàng lắp vào ray Picatinny phía dưới nếu cần. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Súng áp dụng nguyên lý trích khí ngắn, súng chỉ có 2 chế độ bắn là bắn phát một và bắn liên thanh; đây là điểm trừ của Type 20, khi súng không thiết kế theo xu hướng phát triển của súng trường tiến công hiện đại, khi không có chế độ bắn điểm xạ 3 viên; Type 20 cũng được trang bị lưỡi lê để chiến đấu giáp la cà. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Khẩu Type 20 dùng kính ngắm March-F do công ty DEON trong nước phát triển, March-F có độ phóng đại 8 lần; tuy nhiên chưa rõ March-F có chế độ ngắm ban đêm và kính ngắm điểm đỏ giành cho Type 20 cũng chưa được tiết lộ. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Hiện tại quân số thường trực của Lục quân JSDF là khoảng 150.000 người, nên số lượng sản xuất Type 20 chắc chắn cũng không nhiều; trước mắt trong năm tài chính 2020, Lục quân JSDF sẽ mua 3.000 khẩu Type 20 và bắt đầu trang bị trong lực lượng từ năm 2021. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Type 20 được thiết kế để chống nước và chống ăn mòn cao hơn, để có thể được sử dụng trong các chiến dịch đổ bộ trên chuỗi đảo xa xôi, trải dài khoảng 1.200 km từ quần đảo Osumi ở tỉnh Kagoshima đến đảo Yonagunijima ở tỉnh Okinawa. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Truyền thông Nhật Bản tiết lộ, Type 20 đầu tiên sẽ được trang bị cho lực lượng đổ bộ tại tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản; trong đó có nhóm đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Để đối phó với các hành động hải quân gia tăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, GSDF gần đây đã chuyển quân đến quần đảo Nansei. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Garren Mulloy, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Daito Bunka của Nhật Bản nhận định, dù Type 20 được thiết kế cho một khu vực địa lý duy nhất, mẫu súng có thể được thử nghiệm trên các chiến trường khác nhau. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. "Rõ ràng Nhật Bản lên kế hoạch thực hiện nhiều chiến dịch đổ bộ hơn. Cát bụi hoặc hóa chất ăn mòn là vấn đề thường trực với mọi loại vũ khí. Tôi cho rằng người Nhật đã thiết kế vũ khí có khả năng chống chịu tốt hơn trong mọi điều kiện so với mẫu trước đây", Mulloy nói. Ảnh: Súng Type 20 - Nguồn: Wikipedia. Video Tàu Hộ vệ tên lửa Gepard của Hải quân Việt Nam thăm Nhật Bản - Nguồn: QPVN