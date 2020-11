Sức mạnh tàu chiến Thái Lan tuần tra chung cùng Hải quân Việt Nam

Từ ngày 18 đến 21/11, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Thái Lan, Hải quân Nhân dân Việt nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 42. Hai bên đã tiến hành luyện tập ngăn chặn, trấn áp cướp biển, buôn lậu, vận chuyển ma túy, nhập cư trái phép, khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Biên đội tàu Việt Nam - Thái Lan tuần tra cùng nhau - Nguồn: QPVN. Ngoài ra hai bên còn kết hợp huấn luyện thông tin và tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước. Ảnh: Biên đội tàu Việt Nam - Thái Lan tuần tra cùng nhau - Nguồn: QPVN. Lực lượng tàu chiến tham gia lần tuần tra chung thường niên thứ 42 này của ta gồm biên đội tàu pháo Svetlyak số hiệu 264, 265 thuộc Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và biên đội tàu nước bạn gồm tàu tuần tra số 552 và khinh hạm số 533. Tàu HTMS Prachuap Khiri Khan số 552 là tàu tuần tra xa bờ thứ hai thuộc lớp Krabi do công ty đóng tàu hải quân Thái Lan tự đóng dựa theo bản quyền và thiết kế lớp tàu River của tập đoàn BAE Systems . Ảnh: Tàu 552 khi hạ thủy. Tàu được đưa vào hoạt động năm 2019, có chiều dài 90,5m, rộng 13,5m và cao 7,7m, mớn nước 3,8m với lượng giãn nước 2000 tấn. Tàu được sửa đổi thiết kế so với nguyên mẫu của Anh cho thiết kế góc cạnh, giúp giảm phản xạ bề mặt với radar. Ảnh: Tàu 552 vào cảng. Tàu trang bị 2 động cơ diesel MAN 16V28/33D với công suất 14.700, cho tốc độ tối đa 25 hải lý/, tầm hoạt động 5.500 hải lý, thời gian làm việc liên tục trên biển là 35 ngày. Ảnh: Tàu 552 hoạt động trên biển. Vũ khí trên tàu gồm có 1 pháo hạm bắn nhanh Oto Melara 76mm, được lắp trên mũi tàu, để chống lại các mục tiêu trên bờ, trên biển và trên không. Hai pháo tự động MSI cỡ 30mm được điều khiển từ xa và các súng máy cỡ 12,7mm giúp chống lại các mục tiêu tấn công hạng nhẹ. Ảnh: Pháo hạm Oto Melara 76mm. Một cải tiến khác biệt của Hải quân Thái Lan so với lớp tàu nguyên mẫu của Anh đó là trang bị thêm tên lửa chống hạm cận RGM-84 Harpoon với 4 ống phóng đặt ở giữa tàu. Ảnh chụp ngang vũ khí trên tàu OPV 552. Ở đuôi tàu có một sàn đáp lớn dài 20m của máy bay trực thăng quân sự đa năng Super Lynx. Tàu cũng mang theo một xuồng bơm hơi có vỏ cứng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra và vận chuyển. Ảnh: Trực thăng Super Lynx trên tàu. Tàu HTMS Longlom số hiệu 533 là một trong ba khinh hạm chống ngầm lớp Khamronsin do Thái Lan tự đóng trong nước dựa theo thiết kế của Anh, tàu được đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 1992. Ảnh: Tàu Longlom 533 tuần tra chung (nguồn QPVN). Tàu có chiều dài 62 mét, rộng 8,2 mét, mớn nước 2,5 mét và lượng giãn nước đầy tải là 630 tấn. Tàu trang bị 2 động cơ diesel MTU 12V 1163 TB93, tốc độ tối đa 25 hải lý/h, tầm hoạt động tối đa 2500 hải lý (4600 km). Ảnh: Tàu Longlom 533 trong 1 lần duyệt binh. Vũ khí trên tàu gồm có 1 pháo bắn nhanh Oto Melara 76 mm mod 7, 1 pháo tự động Oto Breda 30 mm phục vụ phòng không và vũ khí săn ngầm chủ lực là 2 bệ phóng ngư lôi Plessey PMW49A với 3 ống mỗi bệ, có khả năng phóng ngư lôi cao tốc 324 mm Stingray và 1 giàn phóng bom chìm Mk.6. Ảnh: Pháo tự động Oto 30mm trên tàu Longlom 533. Hải quân Hoàng gia Thái Lan sử dụng 2 tàu này thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới và bảo vệ nghề cá thường kỳ trong vùng đặc quyền kinh tế của Thái Lan và cũng được triển khai để thực hiện các hoạt động cứu trợ thiên tai và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở vịnh Thái Lan. Ảnh: Tàu chiến Việt Nam và Thái Lan hành tiến khi tuần tra chung. Video Hải quân Việt Nam - Thái Lan tuần tra chung - Nguồn: QPVN

Từ ngày 18 đến 21/11, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Thái Lan, Hải quân Nhân dân Việt nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 42. Hai bên đã tiến hành luyện tập ngăn chặn, trấn áp cướp biển, buôn lậu, vận chuyển ma túy, nhập cư trái phép, khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Biên đội tàu Việt Nam - Thái Lan tuần tra cùng nhau - Nguồn: QPVN. Ngoài ra hai bên còn kết hợp huấn luyện thông tin và tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước. Ảnh: Biên đội tàu Việt Nam - Thái Lan tuần tra cùng nhau - Nguồn: QPVN. Lực lượng tàu chiến tham gia lần tuần tra chung thường niên thứ 42 này của ta gồm biên đội tàu pháo Svetlyak số hiệu 264, 265 thuộc Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và biên đội tàu nước bạn gồm tàu tuần tra số 552 và khinh hạm số 533. Tàu HTMS Prachuap Khiri Khan số 552 là tàu tuần tra xa bờ thứ hai thuộc lớp Krabi do công ty đóng tàu hải quân Thái Lan tự đóng dựa theo bản quyền và thiết kế lớp tàu River của tập đoàn BAE Systems . Ảnh: Tàu 552 khi hạ thủy. Tàu được đưa vào hoạt động năm 2019, có chiều dài 90,5m, rộng 13,5m và cao 7,7m, mớn nước 3,8m với lượng giãn nước 2000 tấn. Tàu được sửa đổi thiết kế so với nguyên mẫu của Anh cho thiết kế góc cạnh, giúp giảm phản xạ bề mặt với radar. Ảnh: Tàu 552 vào cảng. Tàu trang bị 2 động cơ diesel MAN 16V28/33D với công suất 14.700, cho tốc độ tối đa 25 hải lý/, tầm hoạt động 5.500 hải lý, thời gian làm việc liên tục trên biển là 35 ngày. Ảnh: Tàu 552 hoạt động trên biển. Vũ khí trên tàu gồm có 1 pháo hạm bắn nhanh Oto Melara 76mm, được lắp trên mũi tàu, để chống lại các mục tiêu trên bờ, trên biển và trên không. Hai pháo tự động MSI cỡ 30mm được điều khiển từ xa và các súng máy cỡ 12,7mm giúp chống lại các mục tiêu tấn công hạng nhẹ. Ảnh: Pháo hạm Oto Melara 76mm. Một cải tiến khác biệt của Hải quân Thái Lan so với lớp tàu nguyên mẫu của Anh đó là trang bị thêm tên lửa chống hạm cận RGM-84 Harpoon với 4 ống phóng đặt ở giữa tàu. Ảnh chụp ngang vũ khí trên tàu OPV 552. Ở đuôi tàu có một sàn đáp lớn dài 20m của máy bay trực thăng quân sự đa năng Super Lynx. Tàu cũng mang theo một xuồng bơm hơi có vỏ cứng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra và vận chuyển. Ảnh: Trực thăng Super Lynx trên tàu. Tàu HTMS Longlom số hiệu 533 là một trong ba khinh hạm chống ngầm lớp Khamronsin do Thái Lan tự đóng trong nước dựa theo thiết kế của Anh, tàu được đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 1992. Ảnh: Tàu Longlom 533 tuần tra chung (nguồn QPVN). Tàu có chiều dài 62 mét, rộng 8,2 mét, mớn nước 2,5 mét và lượng giãn nước đầy tải là 630 tấn. Tàu trang bị 2 động cơ diesel MTU 12V 1163 TB93, tốc độ tối đa 25 hải lý/h, tầm hoạt động tối đa 2500 hải lý (4600 km). Ảnh: Tàu Longlom 533 trong 1 lần duyệt binh. Vũ khí trên tàu gồm có 1 pháo bắn nhanh Oto Melara 76 mm mod 7, 1 pháo tự động Oto Breda 30 mm phục vụ phòng không và vũ khí săn ngầm chủ lực là 2 bệ phóng ngư lôi Plessey PMW49A với 3 ống mỗi bệ, có khả năng phóng ngư lôi cao tốc 324 mm Stingray và 1 giàn phóng bom chìm Mk.6. Ảnh: Pháo tự động Oto 30mm trên tàu Longlom 533. Hải quân Hoàng gia Thái Lan sử dụng 2 tàu này thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới và bảo vệ nghề cá thường kỳ trong vùng đặc quyền kinh tế của Thái Lan và cũng được triển khai để thực hiện các hoạt động cứu trợ thiên tai và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở vịnh Thái Lan. Ảnh: Tàu chiến Việt Nam và Thái Lan hành tiến khi tuần tra chung. Video Hải quân Việt Nam - Thái Lan tuần tra chung - Nguồn: QPVN