Hải quân Thái Lan liều đặt lòng tin vào tên lửa FK-3 Trung Quốc

Trong khuôn khổ diễn đàn về quốc phòng trong tháng 6/2020, Trung đoàn phòng không số 1, Bộ tư lệnh phòng không - phòng thủ ven biển, Hải quân Hoàng gia Thái Lan trình bày về sổ tay hướng dẫn kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung. Đáng lưu ý, bức ảnh này có thể hiện hình ảnh hệ thống tên lửa phòng không FK-3 do Trung Quốc sản xuất. Với thông tin này, không loại trừ khả năng cao, Hải quân Thái Lan đã quyết định cho ai trúng thầu gói cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm trung trị giá 63,9 triệu USD được đưa ra vào tháng 6/2019. Đó chính là Tổng công ty Khoa học - Công nghiệp hàng không không gian Trung Quốc (CASIC) với hệ thống tên lửa tầm trung FK-3 thế hệ mới. FK-3 là phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HQ-22 - loại này vốn được dùng để thay thế các tổ hợp tên lửa HQ-2 mà Trung Quốc sản xuất theo kiểu tên lửa S-75 Dvina. Bệ phóng của FK-3 trông khá giống loại HQ-9 mà Trung Quốc làm theo mẫu S-300. Tuy nhiên, nhìn kĩ thì bệ phóng FK-3 sẽ triển khai bắn theo phương nghiêng thay vì phương thẳng đứng. Hệ thống được quảng cáo có thể tiêu diệt hầu hết mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, trực thăng, UAV... ở cự ly từ 5-100km, độ cao từ 50m tới 27km. Cấu hình một khẩu đội FK-3 bao gồm: Một xe chỉ huy; 1 xe radar và 3 bệ phóng tự hành, mỗi bệ mang 4 đạn. Radar của FK-3 cũng được giới thiệu là dẫn đường cho 12 đạn tên lửa để hạ 6 mục tiêu cùng lúc. Với thương vụ này FK-3 được cho là sẽ trở thành hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Trung Quốc phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Tất nhiên quảng cáo là thế còn thực chiến thì FK-3 cũng chưa có tên tuổi gì, cũng như thời gian sử dụng còn khá ngắn, chưa thể nói được rằng chúng có thực sự hiện đại không. Đáng chú ý, ngoài FK-3, trước đó Hải quân Thái Lan đã mua và trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn PL-9. Hệ thống này có 4 ray phóng lắp 4 đạn tên lửa PL-9 có tầm bắn 8km. Ngoài ra, Hải quân Thái Lan đã mua cơ số không xác định tổ hợp tên lửa vác vai phòng không QW-18 và trang bị cho thủy quân lục chiến. QW-18 có tầm bắn 5km, sử dụng đầu dò hồng ngoại cực nhạy, có khả năng đối phó với mồi bẫy pháo sáng gây nhiễu. Đặc biệt, nó được cho là có những cải tiến để đánh chặn được các tên lửa hành trình bay bám địa hình. Khác với hải quân, không quân Thái Lan hiện nay vẫn tin dùng các loại pháo – tên lửa phòng không của Mỹ và châu Âu thay vì Trung Quốc. Ví dụ như về trang bị pháo cao xạ, Thái Lan hiện duy trì các khẩu pháo xe kéo 20-40mm do Thụy Điển, Anh, Mỹ sản xuất. Về cao xạ tự hành thì Thái Lan hiện duy trì hai loại là M42 Duster (pháo 40mm) của Mỹ và M163 VADS trang bị khẩu 20mm kiểu nòng xoay Gatling có tốc độ bắn 6.000 phát/phút. Về tên lửa phòng không, Không quân Thái Lan trang bị hệ thống tên lửa đất đối không VL MICA có tầm bắn khoảng 12-20km do Tập đoàn MBDA châu Âu sản xuất. Với tên lửa vác vai, họ tin dùng tổ hợp Starstreak do Anh sản xuất, loại tên lửa đất đối không tầm ngắn nhanh nhất thế giới với cơ chế dẫn đường laser độc đáo miễn nhiễm với mọi biện pháp phòng ngự bằng mỗi bẫy nhiệt của đối phương, sức sát thương ghê gớm với đầu đạn phụ. Loại này có tầm bắn tới 7km, tốc độ bay Mach 4. Video Tàu chiến Hải quân Việt Nam vượt bão tuần tra chung với Hải quân Thái Lan - Nguồn: QPVN

Trong khuôn khổ diễn đàn về quốc phòng trong tháng 6/2020, Trung đoàn phòng không số 1, Bộ tư lệnh phòng không - phòng thủ ven biển, Hải quân Hoàng gia Thái Lan trình bày về sổ tay hướng dẫn kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung. Đáng lưu ý, bức ảnh này có thể hiện hình ảnh hệ thống tên lửa phòng không FK-3 do Trung Quốc sản xuất. Với thông tin này, không loại trừ khả năng cao, Hải quân Thái Lan đã quyết định cho ai trúng thầu gói cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm trung trị giá 63,9 triệu USD được đưa ra vào tháng 6/2019. Đó chính là Tổng công ty Khoa học - Công nghiệp hàng không không gian Trung Quốc (CASIC) với hệ thống tên lửa tầm trung FK-3 thế hệ mới. FK-3 là phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HQ-22 - loại này vốn được dùng để thay thế các tổ hợp tên lửa HQ-2 mà Trung Quốc sản xuất theo kiểu tên lửa S-75 Dvina. Bệ phóng của FK-3 trông khá giống loại HQ-9 mà Trung Quốc làm theo mẫu S-300. Tuy nhiên, nhìn kĩ thì bệ phóng FK-3 sẽ triển khai bắn theo phương nghiêng thay vì phương thẳng đứng. Hệ thống được quảng cáo có thể tiêu diệt hầu hết mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, trực thăng, UAV... ở cự ly từ 5-100km, độ cao từ 50m tới 27km. Cấu hình một khẩu đội FK-3 bao gồm: Một xe chỉ huy; 1 xe radar và 3 bệ phóng tự hành, mỗi bệ mang 4 đạn. Radar của FK-3 cũng được giới thiệu là dẫn đường cho 12 đạn tên lửa để hạ 6 mục tiêu cùng lúc. Với thương vụ này FK-3 được cho là sẽ trở thành hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Trung Quốc phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan . Tất nhiên quảng cáo là thế còn thực chiến thì FK-3 cũng chưa có tên tuổi gì, cũng như thời gian sử dụng còn khá ngắn, chưa thể nói được rằng chúng có thực sự hiện đại không. Đáng chú ý, ngoài FK-3, trước đó Hải quân Thái Lan đã mua và trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn PL-9. Hệ thống này có 4 ray phóng lắp 4 đạn tên lửa PL-9 có tầm bắn 8km. Ngoài ra, Hải quân Thái Lan đã mua cơ số không xác định tổ hợp tên lửa vác vai phòng không QW-18 và trang bị cho thủy quân lục chiến. QW-18 có tầm bắn 5km, sử dụng đầu dò hồng ngoại cực nhạy, có khả năng đối phó với mồi bẫy pháo sáng gây nhiễu. Đặc biệt, nó được cho là có những cải tiến để đánh chặn được các tên lửa hành trình bay bám địa hình. Khác với hải quân, không quân Thái Lan hiện nay vẫn tin dùng các loại pháo – tên lửa phòng không của Mỹ và châu Âu thay vì Trung Quốc. Ví dụ như về trang bị pháo cao xạ, Thái Lan hiện duy trì các khẩu pháo xe kéo 20-40mm do Thụy Điển, Anh, Mỹ sản xuất. Về cao xạ tự hành thì Thái Lan hiện duy trì hai loại là M42 Duster (pháo 40mm) của Mỹ và M163 VADS trang bị khẩu 20mm kiểu nòng xoay Gatling có tốc độ bắn 6.000 phát/phút. Về tên lửa phòng không, Không quân Thái Lan trang bị hệ thống tên lửa đất đối không VL MICA có tầm bắn khoảng 12-20km do Tập đoàn MBDA châu Âu sản xuất. Với tên lửa vác vai, họ tin dùng tổ hợp Starstreak do Anh sản xuất, loại tên lửa đất đối không tầm ngắn nhanh nhất thế giới với cơ chế dẫn đường laser độc đáo miễn nhiễm với mọi biện pháp phòng ngự bằng mỗi bẫy nhiệt của đối phương, sức sát thương ghê gớm với đầu đạn phụ. Loại này có tầm bắn tới 7km, tốc độ bay Mach 4. Video Tàu chiến Hải quân Việt Nam vượt bão tuần tra chung với Hải quân Thái Lan - Nguồn: QPVN