Sức mạnh kho vũ khí Phần Lan trong “gia đình” NATO

Theo báo cáo minh bạch của Bộ Quốc phòng Phần Lan công bố hồi tháng 6/2022, quốc gia này đang sở hữu 2399 xe tăng chủ lực các loại. Ảnh: Pinterest. Toàn bộ dàn xe tăng chủ lực của Phần Lan là mẫu Leopard-2 được quốc gia này mua từ Đức. Ảnh: Pinterest. Ngoài ra, Phần Lan còn sở hữu lực lượng xe chiến đấu bộ binh khá hùng hậu, với 212 chiếc bao gồm hai loại là BMP-2MD và CV9030. Ảnh: Pinterest. Trong khi BMP-2MD là loại xe chiến đấu bộ binh khá phổ biến do Liên Xô chế tạo thì CV9030 lại là loại phương tiện khá hiếm hoi, do Thụy Điển sản xuất và có trang bị vũ khí khá khiếm tốn với chỉ một khẩu pháo chính 30mm. Ảnh: Pinterest. Hỏa lực pháo kéo của Phần Lan mới là thứ khiến nhiều người kinh ngạc. Theo báo cáo của bộ quốc phòng nước này, Phần Lan hiện đang sở hữu tới 740 khẩu pháo kéo các loại. Ảnh: Pinterest. Trong số này đặc biệt phải kể đến loại pháo K83 và K98 do Phần Lan tự thiết kế và sản xuất, với mọi tiêu chuẩn kỹ thuật đều tuân theo quy chuẩn chung của NATO. Ảnh: Pinterest. Trong khi đó, chiếm quá 2/3 số lượng pháo trong kho vũ khí của Phần Lan lại là pháo H63 và K89 do Liên Xô sản xuất. Dù đây đều là các loại pháo kéo có hỏa lực cực mạnh, nhưng kho đạn pháo theo chuẩn Liên Xô rõ ràng không phải là vô hạn mà chỉ là hàng tồn kho và đang vơi dần sau những lô hàng viện trợ của NATO cho Ukraine. Ảnh: Pinterest. Lực lượng tiêm kích chiến đấu của Phần Lan cũng được coi là một trong những điểm nhấn của quốc gia này sau khi gia nhập NATO. Xương sống của không quân Phần Lan hiện tại là 121 máy bay chiến đấu F/A-18 các loại. Ảnh: Pinterest. Quốc gia này cũng vừa đặt mua 64 chiến đấu cơ F-35 hiện đại nhất từ Mỹ cách đây không lâu. Tuy nhiên, dự kiến phải tới 2026 Washington mới giao hàng. Ảnh: Pinterest. Ngoài ra, không quân Phần Lan còn sở hữu nhiều loại chiến đấu cơ hạng nhẹ khác. Lực lượng này không sở hữu máy bay ném bom, cũng không có máy bay cảnh báo sớm trên không. Ảnh: Pinterest. Về hải quân, dù có đường bờ biển rất dài tiếp với biển Baltic, nhưng thực tế phần lớn bờ biển của Phần Lan đều bị đóng băng quanh năm, điều này khiến Phần Lan gần như không thể phát triển được lực lượng hải quân. Ảnh: Pinterest. Hải quân Phần Lan chủ yếu sở hữu những tàu ven bờ cỡ nhỏ, giãn nước không quá 600 tấn. Tàu chiến lớn nhất của nước này có độ giãn nước cũng chỉ 1450 tấn - tương đương với một tàu tuần tra cỡ vừa. Ảnh: Pinterest.

Theo báo cáo minh bạch của Bộ Quốc phòng Phần Lan công bố hồi tháng 6/2022, quốc gia này đang sở hữu 2399 xe tăng chủ lực các loại. Ảnh: Pinterest. Toàn bộ dàn xe tăng chủ lực của Phần Lan là mẫu Leopard-2 được quốc gia này mua từ Đức. Ảnh: Pinterest. Ngoài ra, Phần Lan còn sở hữu lực lượng xe chiến đấu bộ binh khá hùng hậu, với 212 chiếc bao gồm hai loại là BMP-2MD và CV9030. Ảnh: Pinterest. Trong khi BMP-2MD là loại xe chiến đấu bộ binh khá phổ biến do Liên Xô chế tạo thì CV9030 lại là loại phương tiện khá hiếm hoi, do Thụy Điển sản xuất và có trang bị vũ khí khá khiếm tốn với chỉ một khẩu pháo chính 30mm. Ảnh: Pinterest. Hỏa lực pháo kéo của Phần Lan mới là thứ khiến nhiều người kinh ngạc. Theo báo cáo của bộ quốc phòng nước này, Phần Lan hiện đang sở hữu tới 740 khẩu pháo kéo các loại. Ảnh: Pinterest. Trong số này đặc biệt phải kể đến loại pháo K83 và K98 do Phần Lan tự thiết kế và sản xuất, với mọi tiêu chuẩn kỹ thuật đều tuân theo quy chuẩn chung của NATO. Ảnh: Pinterest. Trong khi đó, chiếm quá 2/3 số lượng pháo trong kho vũ khí của Phần Lan lại là pháo H63 và K89 do Liên Xô sản xuất. Dù đây đều là các loại pháo kéo có hỏa lực cực mạnh, nhưng kho đạn pháo theo chuẩn Liên Xô rõ ràng không phải là vô hạn mà chỉ là hàng tồn kho và đang vơi dần sau những lô hàng viện trợ của NATO cho Ukraine. Ảnh: Pinterest. Lực lượng tiêm kích chiến đấu của Phần Lan cũng được coi là một trong những điểm nhấn của quốc gia này sau khi gia nhập NATO. Xương sống của không quân Phần Lan hiện tại là 121 máy bay chiến đấu F/A-18 các loại. Ảnh: Pinterest. Quốc gia này cũng vừa đặt mua 64 chiến đấu cơ F-35 hiện đại nhất từ Mỹ cách đây không lâu. Tuy nhiên, dự kiến phải tới 2026 Washington mới giao hàng. Ảnh: Pinterest. Ngoài ra, không quân Phần Lan còn sở hữu nhiều loại chiến đấu cơ hạng nhẹ khác. Lực lượng này không sở hữu máy bay ném bom, cũng không có máy bay cảnh báo sớm trên không. Ảnh: Pinterest. Về hải quân, dù có đường bờ biển rất dài tiếp với biển Baltic, nhưng thực tế phần lớn bờ biển của Phần Lan đều bị đóng băng quanh năm, điều này khiến Phần Lan gần như không thể phát triển được lực lượng hải quân. Ảnh: Pinterest. Hải quân Phần Lan chủ yếu sở hữu những tàu ven bờ cỡ nhỏ, giãn nước không quá 600 tấn. Tàu chiến lớn nhất của nước này có độ giãn nước cũng chỉ 1450 tấn - tương đương với một tàu tuần tra cỡ vừa. Ảnh: Pinterest.