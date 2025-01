“Đẹp nhức mắt” laptop màn hình cuộn gây sốt toàn cầu của Lenovo

Tại triển lãm CES đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) hãng Lenovo của Trung Quốc khiến cả thế giới công nghệ vô cùng ngạc nhiên khi trình làng mẫu laptop màn hình cuộn. Ảnh: LenovoHãng phân loại chiếc laptop này vào dòng ThinkBook. Nó có tên là Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC. Bằng động thái ra mắt mẫu laptop này, Lenovo đã ghi tên mình vào lịch sử với chiếc laptop đầu tiên có thể cuộn. Chiếc laptop này có màn hình OLED, chỉ cần nhấn một nút, màn hình 14 inch sẽ mở rộng lên trên để tạo ra tỷ lệ khung hình khó coi, nhưng tăng gấp đôi không gian màn hình lên 16,7 inch. Người dùng có thể kích hoạt màn hình hoặc thu gọn lại bằng nút bấm phía trên bên phải bàn phím. Lenovo cũng cho phép sử dụng cử chỉ để ra lệnh, bằng cách xòe bàn tay phía trước màn hình rồi hất lên, xuống để điều khiển. Lenovo cho biết họ đã thử nghiệm chức năng này với 30 nghìn lần thao tác mà không xảy ra vấn đề gì. Mặc dù vậy, đây có vẻ là thứ khó trong thế giới laptop đại. Mọi thành phần còn lại, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC không khác gì so với một chiếc Ultrabook thông thường. Thậm chí, nó còn sở hữu thước rất mỏng, trọng lượng nhẹ hơn một chiếc tablet như iPad Pro. Khi gập lại, Thinkbook Plus Gen 6 Rollable AI PC dày 19,9 mm và nặng 1,67 kg. Phần màn hình mở rộng khi được cuộn lại sẽ nằm ẩn dưới bản lề. Về cấu hình, Lenovo cho biết nó là một chiếc PC Copilot + nên được trang bị phần cứng thuộc hàng khủng gồm Intel Core Ultra 7 Series 2, Ram 32GB và dung lượng lưu trữ 1TB. Mức giá bán ra sẽ là 3.490 USD. Lenovo thường giới thiệu những khái niệm kỳ quặc tại các triển lãm thương mại. Năm ngoái chúng ta đã được nhìn thoáng qua một chiếc máy tính xách tay trong suốt tại Mobile World Congress. Tuy nhiên lần này chiếc laptop với màn hình cuộn là sản phẩm thương mại thực thụ. Mời độc giả xem thêm video "Laptop màn hình cuộn đầu tiên thế giới của Lenovo".

