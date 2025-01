Đúng lúc người Nga và Ukraine đang chuẩn bị tổ chức lễ Giáng sinh Chính thống giáo, thì Quân đội Ukraine (AFU) bất ngờ mở cuộc phản công quy mô lớn về phía hướng nông trại Berdin và làng Bolshoye Soldatskoye, ở phía tây khu vực Kursk mà họ đang chiếm đóng. Với lực lượng của 8 lữ đoàn và sự đầu tư của hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, đây không phải là một đợt phản công mang tính chiến thuật đơn thuần, mà là một “canh bạc” quân sự toàn diện. Nhưng ai có thể ngờ rằng, cuộc đột kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng này lại sụp đổ chỉ sau ba ngày. Cuộc phản công này bắt đầu từ ngày 5/1, vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ Moskva, Quân đội Ukraine bất ngờ tung lực lượng từ khu vực Sudzha, theo đường cao tốc R200, tiến thẳng về hướng nông trại Berdin và làng Bolshoye Soldatskoye. Quan sát bề ngoài, AFU lần này đã được chuẩn bị đầy đủ; lực lượng công binh chịu trách nhiệm rà phá bom mìn và họ cũng được trang bị đặc biệt hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến để đối phó với UAV của Nga. Điều đáng tiếc là những trang bị này chẳng qua chỉ là tờ giấy trước tấm lưới mà RFAF đã giăng sẵn. Trong đợt tấn công đầu tiên, Quân đội Ukraine đã sử dụng một xe phá mìn, 3 xe tăng và 12 xe bọc thép. Nhưng kết quả là toàn bộ 3 xe tăng và 7 xe bọc thép của AFU bị hỏa lực UAV FPV của RFAF bị phá hủy tại chỗ. Trong làn sóng tấn công thứ hai và thứ ba diễn ra sau đó, Quân đội Ukraine đã tung 25 xe tăng cùng một lúc, cuối cùng bổ sung thêm 5 xe tăng chiến đấu chủ lực và 22 xe bọc thép. Sự mất mát này có phải là quá nặng nề không? Câu hỏi đặt ra là Quân đội Ukraine được trang bị hệ thống gây nhiễu điện tử tiên tiến, sao vẫn bị đánh tơi tả? Lý do chính nằm ở sự linh hoạt của Quân đội Nga (RFAF). Lần này RFAF đã dùng thủ đoạn binh pháp “hư hư, thực thực”. Trong số UAV FPV của RFAF, họ sử dụng tương đối lớn số UAV điều khiển bằng cáp quang giá rẻ, lặng lẽ trà trộn vào. Thứ này trông có vẻ không có gì là ghê gớm, khi đằng sau UAV có một sợi cáp quang dài vài km, giống như đang thả diều. Nhưng giải pháp này đã phá vỡ hoàn toàn sự can thiệp điện tử của AFU. Dù thiết bị tác chiến điện tử của AFU có mạnh đến đâu, họ cũng không thể can thiệp vào tín hiệu cáp quang. Điều đáng sợ hơn nữa là loại UAV điều khiển bằng sợi quang này có giá thành chế tạo rẻ, nếu một chiếc bị phá hủy thì tổn thất không lớn và có thể được bổ sung nhanh chóng. Một sợi quang dài 10 km chỉ nặng 2 kg và giá thành rẻ đến mức kinh ngạc. Trong trận giao tranh này, Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 36, Lữ đoàn xung kích độc lập số 82 và Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của AFU có thể nói là kém may mắn. Chỉ trong một ngày, ba lữ đoàn chủ lực này đã bị đánh tan tành. Điều thú vị là thời điểm thực hiện chiến dịch này của AFU diễn ra tương đối bất ngờ. Ngay khi Nga và Ukraine đang chuẩn bị tổ chức lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, Tổng thống Zelensky bất ngờ phát động cuộc tấn công, thời gian giống như một "độ trễ thời gian". Nhìn vào thời điểm, rõ ràng có một câu chuyện khác đằng sau cuộc tấn công này. Đầu năm 2025 là thời điểm ông Donal Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky đang chạy đua với thời gian, để có thêm đòn bẩy trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới. Nói một cách thẳng thắn thì đây là canh bạc “tất tay” của Kiev, khi họ muốn tạo một cú hích để giành được lợi thế thương lượng ở miền đông Ukraine. Nhưng thực tế đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông. Chưa kể bản thân chiến dịch đã hỗn loạn, nhưng điều khủng khiếp hơn nữa là đối với chiến dịch này, Quân đội Ukraine đã huy động một số lượng lớn lực lượng dự bị tinh nhuệ. Thua trận này không chỉ là vấn đề thể diện, mà còn mở ra một lỗ hổng lớn cho việc triển khai quân sự vốn đã căng thẳng. Một số số nhà quan sát quân sự cho rằng, đây có thể là “vũ điệu cuối cùng” của Quân đội Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Kiev đã nối lại các hoạt động tấn công ở Kursk và đạt được những tiến bộ về mặt chiến thuật. Tuy nhiên họ có thể tiếp tục chiến đấu như thế này được bao lâu, khi lực lượng dự bị của họ còn quá mỏng? (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters).

