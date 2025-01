Sự thật thú vị về hành tinh “lộn ngược”, lạnh nhất Hệ Mặt Trời

1. Khám phá muộn: Sao Thiên Vương được phát hiện vào năm 1781 bởi nhà thiên văn học William Herschel, trở thành hành tinh đầu tiên được tìm thấy bằng kính thiên văn. Ảnh: Pinterest. 2. Tên gọi từ thần thoại Hy Lạp: Sao Thiên Vương được đặt tên theo thần Uranus, vị thần bầu trời trong thần thoại Hy Lạp, và là cha của thần Saturn (Cronus). Ảnh: Pinterest. 3. Màu xanh lam: Màu xanh lam đặc trưng của sao Thiên Vương là do khí methane trong khí quyển hấp thụ ánh sáng đỏ và phản xạ ánh sáng xanh. Ảnh: Pinterest. 4. Hành tinh băng khổng lồ: Sao Thiên Vương là một trong hai hành tinh băng khổng lồ trong Hệ Mặt Trời (cùng với sao Hải Vương), chứa nhiều băng đá, nước, amonia và methane. Ảnh: Pinterest. 5. Khí quyển lạnh nhất: Nhiệt độ trong khí quyển của sao Thiên Vương có thể xuống tới -224°C, lạnh hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 6. "Lăn" trên quỹ đạo. Trục tự quay của sao Thiên Vương nghiêng khoảng 98 độ so với mặt phẳng quỹ đạo, khiến nó gần như "lộn ngược". Điều này làm cho hành tinh "lăn" quanh quỹ đạo thay vì quay giống các hành tinh khác. Ảnh: Pinterest. 7. Hệ thống vành đai: Sao Thiên Vương có 13 vành đai hẹp và tối, ít sáng hơn nhiều so với các vành đai của sao Thổ. Ảnh: Pinterest. 8. 27 vệ tinh tự nhiên: Hành tinh này có 27 mặt trăng đã được biết đến, phần lớn được đặt tên theo các nhân vật trong tác phẩm của Shakespeare và Alexander Pope. Ảnh: Pinterest. 9. Một năm rất dài: Một vòng quay quanh Mặt Trời của sao Thiên Vương mất 84 năm Trái Đất, nghĩa là một mùa ở đây kéo dài khoảng 21 năm. Ảnh: Pinterest. 10. Quay nhanh: Sao Thiên Vương hoàn thành một vòng quay quanh trục của nó chỉ trong khoảng 17 giờ 14 phút. Ảnh: Pinterest. 11. Cấu trúc bên trong: Lõi của sao Thiên Vương nhỏ hơn so với các hành tinh khí khổng lồ khác, với phần lớn khối lượng tập trung ở lớp băng đá xung quanh. Ảnh: Pinterest. 12. Áp suất cực lớn: Áp suất bên trong sao Thiên Vương đủ lớn để biến methane thành tinh thể kim cương, có thể tạo ra những "mưa kim cương". Ảnh: Pinterest. 13. Hành tinh "nhẹ cân": Sao Thiên Vương có khối lượng riêng thấp thứ hai trong Hệ Mặt Trời, chỉ sau sao Thổ. Ảnh: Pinterest. 14. Khí quyển động lực: Dù trông có vẻ "nhẹ nhàng", nhưng khí quyển sao Thiên Vương có các cơn gió mạnh, đạt tốc độ lên tới 900 km/h. Ảnh: Pinterest. 15. Hành tinh ít được khám phá: Sao Thiên Vương chỉ từng được thăm dò bởi tàu Voyager 2 vào năm 1986, và cho đến nay vẫn chưa có sứ mệnh nào khác tiếp cận hành tinh này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

