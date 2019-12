Sự thật về khả năng mang chiến đấu cơ của tàu sân bay mới nhất Trung Quốc

Theo thông tin mới nhất được tờ Sputnik của Nga đăng tải, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc từng được truyền thông của nước này quảng cáo có khả năng mang theo tối đa tới 36 chiến đấu cơ J-15 - nghĩa là nhiều hơn 12 chiếc so với tàu sân bay Liêu Ninh. Nguồn ảnh: QQ. Đây là con số khiến nhiều người phải lo ngại vì việc mang theo nhiều hơn tàu Liêu Ninh tới 12 chiếc có nghĩa là số lượng máy bay chiến đấu Sơn Đông mang theo được nhiều hơn tàu Liêu ninh tới hơn 30% dù hai tàu có kích thước tương đồng. Nguồn ảnh: QQ. Mặc dù quảng cáo là vậy, các chuyên gia quân sự cho biết tàu sân bay Sơn Đông thực chất chỉ có đủ khả năng mang theo tối đa hai phi đội tiêm kích J-15 - có nghĩa là khoảng 24 chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Các vị trí trống còn lại trên tàu Sơn Đông được dành cho khoảng gần 20 loại trực thăng các loại khác. Đơn giản là vì tàu sân bay sẽ không thể hoạt động được nếu thiếu trực thăng hỗ trợ. Nguồn ảnh: QQ. Trên trang Twitter của Hải quân Trung Quốc hồi cuối tuần vừa rồi cũng đã cho đăng tải cấu hình máy bay, trực thăng cụ thể dành cho tàu sân bay Sơn Đông. Nguồn ảnh: QQ. Theo đó, tàu sẽ mang theo được 24 chiến đấu cơ J-15, 3 chiến đấu cơ J-15D (làm nhiệm vụ áp chế điện tử), 6 trực thăng Z-18F, 4 trực thăng Z-18Y, 2 trực thăng Z-18A để chở khách VIP, 1 trực thăng Z-8JH để làm bệnh viện di động và 2 trực thăng Z-9S làm nhiệm vụ cứu hộ trên biển. Nguồn ảnh: QQ. Đây là cấu hình máy bay, trực thăng cơ bản dành cho tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Khi thực hiện các nhiệm vụ đặc thù hơn như tấn công, phòng thủ hoặc ngoại giao,... tàu sẽ được thay đổi cấu hình máy bay tuỳ tình hình cụ thể nhưng chắc chắn số lượng J-15 không vượt quá được 30 chiếc. Nguồn ảnh: QQ. Với chiều dài lên tới 21,9 mét, chiến đấu cơ J-15 hiện tại là loại tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay có chiều dài lớn bậc nhất thế giới, dài hơn nhiều so với F/A-18 của Không quân Hải quân Mỹ vốn có chiều dài chỉ khoảng 17 mét. Nguồn ảnh: QQ. Việc thiết kế chiến đấu cơ với chiều dài lớn sẽ khiến quá trình lưu trữ máy bay trên tàu sân bay gặp nhiều vấn đề hơn do chiều rộng của máy bay có thể thay đổi được (bằng cách gập cánh) nhưng chiều dài thì không thể. Nguồn ảnh: QQ. Với khả năng hoạt động chỉ với hơn 20 chiến đấu cơ J-15, có thể dễ dàng nhận thấy rằng sức chiến đấu của tàu sân bay Sơn Đông do Trung Quốc sản xuất là khá kém, kém hơn cả những tàu đổ bộ tấn công của Mỹ và thậm chí thua cả khu trục hạm mang trực thăng của Nhật. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay Sơn Đông đóng theo lớp Type 001A của Trung Quốc khi mới hạ thuỷ.

