Sự nguy hiểm của UAV 4 trục bay ngang ở chiến trường Ukraine

Máy bay không người lái mang vũ khí (UAV FPV) ở chiến trường Ukraine, hầu hết được phát triển dựa trên UAV 4 trục (4 cánh quạt) loại nhỏ, có đặc điểm là tốc độ cao, khả năng cơ động linh hoạt, kích thước nhỏ, cấu trúc đơn giản và đặc biệt là giá thành rẻ. Tuy nhiên, sau khi sửa đổi, người điều khiển UAV này có thể sử dụng kính VR (kính thực tế ảo, có khả năng tái tạo, mô phỏng toàn bộ không gian nhờ vào khả năng xử lý bằng máy tính một cách chân thật và sống động) đặc biệt, để nhận biết môi trường trong thời gian thực, điều khiển linh hoạt và chọn góc tốt hơn để tấn công mục tiêu được phát hiện. Đánh giá từ hiệu suất chiến trường Ukraine, UAV cảm tử này có thể mang nhiều loại đạn như đầu đạn chống tăng RPG hoặc khối nổ, đạn súng phóng lựu hoặc đạn súng cối… đã trở thành vũ khí nguy hiểm của xe tăng, xe bọc thép và binh lính trên chiến trường. Đánh giá từ các video rò rỉ từ một số mặt trận ở Ukraine, dưới sự điều khiển trực tiếp của người điều khiển, UAV 4 trục đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc, khi bắn trúng mục tiêu có kích cỡ tầm “45 cm2”, như cửa ra vào của xe tăng. So với các loại UAV khác như UAV giám sát và chiến đấu, UAV 4 trục có giá thành thấp vì không yêu cầu nhiều cơ sở vật chất phụ trợ. Quá trình biến một chiếc UAV 4 trục dân sự cỡ nhỏ thành một UAV FPV cũng không phức tạp, cho phép nó được sản xuất hàng loạt và đưa vào chiến trường. Một số nhà phân tích tin rằng, với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), việc UAV 4 trục sử dụng công nghệ AI mang vũ khí, chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này UAV 4 trục có thể được phóng theo “bầy đàn” và tự chọn mục tiêu để tấn công, mà không cần sự can thiệp của con người. Một số nhà phân tích cũng tin rằng, dựa trên hiệu suất của một số UAV 4 trục trên chiến trường hiện tại, chúng có thể đã được trang bị khả năng tấn công tự động giai đoạn cuối. Bởi vì, ngay cả khi liên kết lệnh bị can thiệp, thậm chí bị gián đoạn, chúng vẫn hoàn thành nhiệm vụ tấn công mục tiêu. Để đối phó với mối đe dọa từ việc UAV 4 trục bay ngang, nhiều quốc gia đang tìm cách chống lại loại UAV này, đặc biệt là những quốc gia có liên quan đến xung đột quân sự như Nga, Ukraine và Israel. Các biện pháp liên quan bao gồm lắp đặt lưới kim loại trên các phương tiện chiến đấu, lắp đặt hệ thống gây nhiễu điện tử trên xe, sử dụng súng chống UAV di động và thậm chí cả súng bộ binh. Một số biện pháp này đã mang lại kết quả. Điều này là do UAV 4 trục bay ngang cũng có những nhược điểm như thời gian bay ngắn, phụ thuộc nhiều vào người điều khiển, vị trí của người điều khiển dễ bị hệ thống điện tử phát hiện; vũ khí mang theo có khả năng sát thương thấp và truyền hình ảnh không ổn định và rõ ràng. Lỗ hổng rõ ràng nhất của UAV 4 trục bay ngang là khả năng chống nhiễu điện tử yếu, do phần lớn chúng là UAV dùng cho dân sự; nên về mặt lý thuyết, có thể chống lại hiệu quả bằng các hệ thống gây nhiễu điện tử gắn trên xe. Tuy nhiên để đối phó với các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương, một loại UAV 4 trục bay ngang của Nga đã sử dụng dẫn đường bằng sợi quang. Về mặt lý thuyết, việc dẫn đường bằng dây này có thể "miễn dịch" với các hệ thống gây nhiễu điện tử. Từ góc độ toàn cầu, UAV 4 trục sẽ tiếp tục "tiến hóa", chẳng hạn như tăng khoảng cách tấn công và thời gian bay trên không, phát triển khả năng nhận thức tình huống mạnh mẽ hơn (công nghệ AI) và đảm bảo đường truyền nhanh hơn và ổn định hơn… (Nguồn ảnh: Forbes, Ukrinform, Topwar).

