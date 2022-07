Su-57 và Tu-22M3 bất ngờ xuất kích, nhiều tàu chiến Ukraine bốc cháy

Hiện nay ba mặt trận lớn trên chiến trường Ukraine cho thấy những diễn biến khác nhau, trên mặt trận Donetsk và Kharkov tương đối bình lặng, cả Nga và Ukraine đều không có hoạt động quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên các cuộc giao tranh trên mặt trận Kherson-Zaporizhia ngày càng trở nên ác liệt, và Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công dữ dội, hy vọng sẽ lật ngược thế trận tại đây.Quân đội Ukraine tại Kherson đã sử dụng rộng rãi pháo binh, bao gồm cả tên lửa cơ động HIMARS mới nhận của Mỹ, để tiêu diệt một số mục tiêu của Nga. Quân đội Nga ở trạng thái phòng ngự và tương đối bị động trên chiến trường, do không đủ quân. Bộ quốc phòng Nga cho biết, ở mặt trận Odessa, cuộc tấn công của Quân đội Nga diễn ra rất ác liệt, nhiều lực lượng đã phối hợp với nhau để tiến hành các cuộc đột kích vào các mục tiêu quân sự ở Odessa. Theo tin tức được Bộ Quốc phòng Nga công bố, Quân đội Nga hiếm khi điều động hơn 20 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tấn công vào thành phố Odessa. Trận tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu chiến của Nga tại Biển Đen đã phá hủy một kho tên lửa chống hạm Harpoon mà phương Tây mới viện trợ; ngoài ra còn đánh chìm một tàu chiến của Hải quân Ukraine. Quân đội Ukraine vẫn được trang bị một số lượng nhỏ các hệ thống phòng không, và đã thiết lập một mạng lưới hỏa lực phòng không tầm trung và tầm thấp, kết hợp với các tên lửa phòng không cơ động, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với Không quân Nga. Tuy nhiên, Quân đội Nga không tấn công ào ạt vào Odessa mà trước tiên sử dụng tên lửa hành trình từ biển, để tấn công các trận địa phòng không của Ukraine triển khai ở Odessa; những tàu chiến phóng tên lửa của Nga, đều nằm ngoài phạm vi tấn công của tên lửa chống hạm Ukraine. Quân đội Nga tấn công thành phố Odessa trên diện rộng, phạm vi chiến trường Ukraine càng mở rộng. Đối với Quân đội Nga, việc kéo giãn chiến tuyến quá lâu không phải là điều tốt; việc tập trung giải phóng Donbass trước mắt, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Quân đội Nga vẫn tấn công Odessa? Trước hết, tên lửa chống hạm Harpoon của Ukraine được triển khai ở Odessa, có thể gây ra mối đe dọa cho các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen; vì vậy Quân đội Nga cần loại bỏ mối đe dọa kịp thời, để đảm bảo an toàn cho các tàu của mình. Thứ hai, Mỹ và Anh đang có ý định cung cấp cho Ukraine một số tàu chiến, và Quân đội Nga cần ngăn chặn sự trỗi dậy của Hải quân Ukraine; nếu không, với những tàu trang bị tên lửa chống hạm Harpoon, sẽ là mối đe dọa nguy hiểm cho các tàu chiến của Nga, hoạt động kể cả xa bờ. Sau khi Quân đội Nga rút khỏi Đảo Rắn, lệnh phong tỏa ở phía tây bắc Biển Đen đã được dỡ bỏ, các tàu chở hàng của Ukraine có thể ra vào tự do. Đây cũng là khó khăn cho Nga. Vậy các tàu chở hàng của Ukraine, có vận chuyển vũ khí và trang thiết bị của phương Tây bằng đường biển hay không? Đây là một điểm đáng quan tâm của Quân đội Nga, khi Nga không thể kiểm soát những con tàu này. Bên cạnh đó, khu vực Odessa đã trở thành cứ điểm quan trọng, để Quân đội Ukraine tích lũy sức mạnh. Điều này không chỉ đe dọa trực tiếp đến Hạm đội Biển Đen, mà còn là mối đe dọa đối với Quân đội Nga ở khu vực Kherson. Nếu Quân đội Ukraine ở Odessa có điều kiện phát triển lớn mạnh, lợi thế của Quân đội Nga trong khu vực sẽ bị suy yếu rất nhiều và kế hoạch biến Ukraine là quốc gia không giáp biển của Nga, sẽ khó có thể trở thành hiện thực.

