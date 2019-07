Soi 'quái vật biến hình’ Stryker ICV của Mỹ mà Thái Lan đặt mua

Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA), Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu mua 60 xe vận tải bộ binh Stryker ICV; và 60 súng máy M2 Flex.( Ảnh: Xe bọc thép M1126 Stryker ICV của Mỹ). Theo báo cáo, thiết bị sẽ chuyển giao là một phiên bản của xe bọc thép ICV với vũ khí được lắp đặt dưới dạng súng máy M2 12,7 mm. Tất cả các thiết bị sẽ được lấy từ những vũ khí có sẵn trong quân đội Mỹ và sẽ được tiến hành đại tu. Theo đó, Thái Lan sẽ chỉ phải trả tiền cho 37 xe bọc thép M1126 Stryker ICV mà trước đó họ đã đặt mua, 23 chiếc còn lại, Mỹ sẽ chuyển giao cho Thái Lan miễn phí. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm nay. Stryker, một mẫu xe đa dụng có thể thay đổi thiết kế để sử dụng cho các nhiệm vụ khác nhau, chính vì thế nó được đặt cho biệt danh ‘quái vật biến hình’. "Quái vật biến hình" Stryker có thể là một xe trinh sát với tốc độ nhanh và linh hoạt với hệ thống radar thông tin liên lạc, hoặc nó có thể trở thành cỗ máy hủy diệt với nòng pháo 120mm, đôi khi nó có thể trở thành xe dã chiến cho bộ binh đổ bộ, thậm trí nó có thể trang bị tên lửa đất đối không để tiêu diệt máy bay địch. Điều quan trọng là nó nhỏ gọn, linh hoạt và có thể triển khai ở bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ trong vòng 96 giờ. Stryker là dòng xe chiến đấu bánh lốp 8 bánh do công ty General Dynamics Land Systems chế tạo cho quân đội Mỹ, bắt đầu được biên chế từ tháng 10/2003. Xe nặng gần 19 tấn, tốc độ tối đa 99 km/h và tầm hoạt động tối đa 502 km, được bọc lớp giáp dày 14, 5 mm bảo vệ kíp lái 2 người và tổ bộ binh 9 người trước đạn pháo, đạn cối của địch. ICV được trang bị một tháp súng, có thể lắp các loại súng máy hạng nặng hoặc một bệ phóng tên lửa 40mm Javelin. Ngoài ra, xe cũng được trang bị lớp giáp chuồng để đối phó với súng chống tăng RPG. ICV là mẫu Stryker cơ bản nhất, được sử dụng để chở bộ binh. Mỗi chiếc ICV có thể chở 9 lính bộ binh và 2 người điều khiển xe.

Nếu thỏa thuận này được thực hiện, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên nhận được các xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp. Kế hoạch bán các xe bọc thép Stryker cho các quốc gia trước đó đều đã không được thực hiện. Nguồn: hum3d.com

