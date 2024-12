Theo trang “Biên niên sử quân sự” của Nga, vào ngày 20/12, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga (RFAF), đã vượt sông Volchya từ đầu cầu Starye Terny và bắt đầu cuộc tấn công vào làng Dachny, nơi được ví là “yết hầu” của thành phố Kurakhove. Khi đó, có thông tin về việc bắt đầu giao tranh gần Nhà máy nhiệt điện Kurakhovskaya. Điều này có nghĩa là đường cao tốc H-15 từ Kurakhove đi Zaporozhye đã bị cắt và Quân đội Ukraine (AFU) chỉ có thể rút lui qua vành đai rừng, giữa Sukhimi Yala và Dachny. Trên thực tế, lực lượng đồn trú của AFU ở Kurakhove đã bị bao vây và tiêu diệt một cách có hệ thống. Những đơn vị của AFU đảm nhiệm phòng ngự ở pháo đài Kurakhove đã liên tục phát lệnh “giải cứu” họ khỏi “nồi hầm”. Hiện trên mạng xã hội Telegram đã xuất hiện một bức “tâm thư” của một người lính Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 150, đơn vị được tổ chức theo “chuẩn NATO” của AFU, được trang bị theo tiêu chuẩn NATO và được huấn luyện bởi các cố vấn Anh và Ba Lan. “Thưa ông Tổng thống, ông Syrsky (Tổng tư lệnh quân đội), ông Umerov (Bộ trưởng quốc phòng), ông Budanov (Giám đốc cơ quan tình báo AFU), chúng tôi yêu cầu lãnh đạo chú ý đến chiến thuật “biển người” diễn ra ở Lữ đoàn bộ binh cơ giới 150. Chúng tôi hiểu đây là thời điểm rất khó khăn đối với đơn vị của chúng tôi, vì chỉ trong vòng 2 tuần, 75% quân số của Lữ đoàn được coi là mất tích. Những người này chết không chỉ vì đạn của kẻ thù, mà còn vì bị thương không được cấp cứu kịp thời”. Do khó khăn về hỏa lực ở Kurakhove, chiến thuật tấn công bằng sức người chỉ bằng vũ khí bộ binh của AFU, nhằm nỗ lực thoát ra khỏi vòng vây. Quân Ukraine cố gắng băng qua các cánh đồng để thoát khỏi khu vực Konstantinople (phía nam thành phố Kurakhove). Tuy nhiên, họ đã bị tiêu diệt bởi UAV FPV, cũng như các cuộc tấn công bằng pháo binh của RFAF. Theo đại diện của cụm quân AFU tại khu vực Kurakhove, Đại tá Nazar Voloshin cho biết, hiện RFAF ở Kurakhove có lợi thế về pháo binh so với AFU chỉ còn 3 trên 1, thấp hơn đáng kể so với tỷ số 5 trên 1 khi xung đột mới nổ ra cách đây gần 3 năm. Như vậy, hỏa lực pháo binh của Nga cũng có dấu hiệu “đuối sức”. Vào ngày 10/12 , Yury Butusov, phóng viên chiến trường độc lập số 1 của Ukraine, buồn bã nói rằng, RFAF có lợi thế đáng kể về máy bay không người lái trên hướng mặt trận Pokrovsky-Kurakhove, góp phần thúc đẩy tiến bộ chiến thuật nhanh chóng. Còn Đại tá Voloshin cũng đưa tin về quy mô của các đơn vị RFAF đang tấn công Kurakhove và cho biết, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 của AFU, đảm nhiệm phòng thủ tuyến sông Sukhi Yaly đã bị thương vong gần hết. Tuy nhiên không vì thế mà tinh thần chiến đấu của đơn vị giảm, họ vẫn kiên cường cầm chân RFAF trong vòng vây. Về tình hình ở Kurakhove, kênh RVvoenkory của Nga cho biết, AFU đã phải rút lui hoàn toàn khỏi khu vực dân cư của thành phố. Bản đồ chiến trường Liveuamap của Quân đội Mỹ đã đánh dấu RFAF tràn ngập tất cả các tòa chung cư và xác định tâm điểm phản kháng duy nhất của AFU, là tại khu vực nhà máy nhiệt điện ở phía tây thành phố. Hiện quân Ukraine còn lại ở Kurakhove đã rút về khu vực nhà máy nhiệt điện, tại đây UAV trinh sát của RFAF đan dày trên đầu, chỉ điểm cho không quân chiến thuật Nga thả bom phá hạng nặng. Tuy nhiên, vẫn chưa có một vụ đánh bom trải theo kiểu rải thảm nào vào khu vực nhà máy nhiệt điện hay khu công nghiệp Kurakhove. Hiện Cụm quân Trung tâm của RFAF đã thực sự kiểm soát thành phố Kurakhove, minh chứng là cảnh quay treo cờ Nga trên tòa nhà lớn nhất của Nhà máy Roevsky. Trong video, quân Nga cắm cờ vào lan can trên mái nhà một cách an toàn, từ đây có thể nhìn ra phía bên kia của hồ chứa. Phóng viên quân sự Alexander Sladkov viết: “Khu công nghiệp Kurakhovsky là một công trình rất chắc chắn, được làm bằng bê tông cốt thép từ thời Liên Xô, ở đó địch xây dựng hệ trận địa hỏa lực, trận địa chống tăng, vị trí bắn tỉa, camera giám sát, tổ súng máy. Tất cả các lối vào đều được kiểm soát bằng hỏa lực. Để đến được cửa, bạn cần phải vượt qua 150 mét hoàn toàn là các bãi đất trống. Để tấn công khu công nghiệp Kurakhovsk, quân của Lữ đoàn cận vệ số 5 thuộc Cụm Vostok của RFAF, với chiến thuật táo bạo, đã vượt qua được khoảng trống phía trước nhà máy, phá hủy căn cứ bằng mìn chống tăng và ném chất nổ vào trong, khiến quân AFU bên trong nhanh chóng rút chạy”. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phía AFU phải rút khỏi Kurakhove và khu vực xung quanh. Các phương tiện truyền thông Ukraine đã cảnh báo trước đó là việc AFU sớm hay muộn sẽ rút khỏi khu vực Kurakhove qua cánh đồng hoặc dọc theo đường cao tốc chính về phía tây. Nếu rút muộn, quân Ukraine ở đây có nguy cơ lặp lại thảm họa của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 ở cứ điểm Ugledar. Theo nhà phân tích quân sự độc lập của Ukraine, Konstantin Mashovets cho biết, RFAF không chỉ chiếm đóng làng Starye Terny mà còn chiếm đóng toàn bộ khu vực đập hồ chứa Kurakhovskoye. Như vậy trên hướng Kurakhove, AFU không nên giữ Kurakhove nữa, mà nên rút lui có hệ thống về tuyến Slavyanka - Petropavlovka - Shevchenko - Zelenovka. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt, nếu trong trường hợp này, hai bên sườn lại sụp đổ, như điều xảy ra ở hầu hết mọi nơi sau Avdiivka, và tuyến này sẽ không phải là điểm dừng cuối cùng. Vì vậy, AFU sẽ phải rút rất xa, ít nhất là tới sông Dnieper, Mashovets kết luận. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory, Kyiv Post).

