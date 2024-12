Ukraine tận dụng điểm yếu chí tử trong hệ thống phòng không Nga

Trong khi Quân đội Nga liên tục tung ra “các cuộc tấn công chính xác tầm xa” nhằm vào Ukraine, thì Quân đội Ukraine cũng liên tiếp đánh trả, theo kiểu “Moscow gọi, Kiev trả lời”. Trong các mục tiêu mới nhất mà Ukraine thành công tiêu diệt là tàu đổ bộ cỡ lớn Peter Olgunov thuộc Dự án 11711 của Quân đội Nga, đang neo đậu ở cảng Tuapse, thành phố Krasnodar đang bốc cháy. Theo thông tin sơ bộ, chiếc tàu đổ bộ này đã bị máy bay không người lái tự sát của Ukraine tiêu diệt. Ngoài ra, Ưuân đội Ukraine còn tiến hành một cuộc tấn công tầm xa khác vào kho dầu Atlas ở Rostov. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào kho dầu lớn của Nga trong năm nay. Ngày 28/11, Cơ quan báo chí của Tổng cục Tình báo quân sự (GUR) Ukraine thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng, Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và phá hủy thành công đài radar cơ động Podlet của Nga, gần làng Kotovsk ở phía tây bán đảo Crimea. Radar Podlet trị giá 5 triệu USD, là một trong những thành phần cốt lõi của hệ thống phòng không S-400 và chủ yếu được sử dụng để phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cực thấp trong môi trường nhiễu phức tạp. Radar Podlet (hay còn gọi là 48Ya6-K1 Podlyot) là đài radar di động, được thiết kế đặc biệt để phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cực thấp. Podlet được trang bị radar mảng pha thụ động quét vòng tròn, có khả năng phát hiện mục tiêu ngay cả trong các tình huống gây nhiễu phức tạp. Radar Podlet làm việc trong dải tần số bước sóng centimet, có thể phát hiện đồng thời tới 200 mục tiêu, cự ly phát hiện mục tiêu từ 10 đến 200 km, có thể mở rộng lên 300 km ở chế độ mở rộng. Radar có thể xác định mục tiêu ở độ cao tối đa 10 km và cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ. Ngoài các cuộc tấn công trên, Quân đội Ukraine cũng cung cấp một đoạn video, khi họ sử dụng UAV tự sát, phá hủy đài radar Zoopark trị giá khoảng 24 triệu USD của Nga. Zoopark là một tổ hợp radar trinh sát pháo binh được thiết kế để trinh sát mục tiêu mặt đất và giúp chỉ huy pháo binh quan sát đạn và sửa bắn. Nhiệm vụ chính của radar Zoopark là phát hiện các trận địa pháo binh, súng cối bằng cách theo dõi quỹ đạo của đạn của chúng. Tình báo Ukraine không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc tấn công, tuy nhiên cơ quan này nhấn mạnh, để phá hủy Zoopark, lực lượng Ukraine đã sử dụng bốn máy bay không người lái tự sát tầm xa, trị giá 2.400 USD Mỹ. Liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa hiện nay của Quân đội Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga, ngoài tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và mồi nhử, cho dù đó là tên lửa hành trình Storm Shadow/Scap-EG, tên lửa chống hạm Neptune, hoặc UAV tự sát, họ đều sử dụng chiến thuật bay ở độ cao thấp. Lý do là khả năng phát hiện vật thể bay ở độ cao thấp của Quân đội Nga vốn không đủ mạnh, do vậy chiến thuật sử dụng tên lửa và UAV bay ở độ cao thấp, sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong các cuộc tấn công tầm xa của Quân đội Ukraine, nhằm vào các mục tiêu của Nga. Trong bản tin chiến sự do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, tỷ lệ đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử của họ luôn “rất tốt”, thậm chí đạt hiệu quả tới 100%. Lý do chính là với sự trợ giúp của các hệ thống trinh sát từ Mỹ và NATO, khi có thể giám sát hiệu quả những mục tiêu bay ở tầm thấp và cực thấp. Về phần Nga, chúng ta có thể thấy thế tiến thoái lưỡng nan của họ từ hàng loạt cuộc tấn công thành công của Quân đội Ukraine, bên cạnh các yếu tố như vũ khí, khí tài của Nga, thì ngay từ khi chiếc máy bay không người lái đầu tiên của Ukraine bị rơi ở ngoại ô Moscow, thành viên của Duma quốc gia Nga, Trung tướng Andrei Gurulev, nguyên Tư lệnh Tập đoàn quân 58, Quân khu phía Nam, cho rằng lãnh thổ Nga quá rộng lớn để thiết lập mạng lưới phòng không bao trùm toàn bộ lãnh thổ. Để quan sát các mục tiêu bay thấp và cực thấp, loại radar hiệu quả nhất là máy bay cảnh báo sớm tầm xa A-50U; tuy nhiên những chiếc máy bay này của Nga đã bị tên lửa phòng không “cổ” của Ukraine là S-200, có tầm bắn tới 300 km bắn hạ, giờ không thể xuất kích. Giờ đây, Nga chỉ có thể tập trung nguồn lực phòng không hạn chế của mình ở khu vực tiền tuyến, khiến các khu vực yếu địa khác như bán đảo Crimea, các cảng biển, trung tâm công nghiệp lớn và thậm chí là cả thủ đô Moscow, cố đô St. Petersburg và những nơi khác, đầy sơ hở. Mặc dù vậy, xét từ thực tế chiến đấu, hệ thống phòng không Nga, trong đó có S-400, gặp khó khăn trong việc đánh chặn các mục tiêu rõ ràng như tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS; thậm chí các hệ thống phòng không S-400 hay S-300 của Nga đã nhiều lần bị tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS tiêu diệt. Ngược lại, hệ thống phòng không Patriot của Quân đội Ukraine đã liên tục đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal (Dagger) và tên lửa siêu vượt âm tầm trung Zircon tấn công vào Kiev, Odessa hay Lviv, những nơi được hệ thống phòng không Patriot bảo vệ. Tên lửa Nga chỉ thành công khi tấn công vào những thành phố không được “ô Patriot” bảo vệ. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục tuyên bố đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Patriot, nhưng cho đến nay, ngoài việc làm hư hại hệ thống phòng không Patriot ở giai đoạn đầu, chúng ta chưa thấy bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Quân đội Nga đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Patriot của Ukraine, bằng những hình ảnh “sắc nét, sống động”, như họ phá hủy hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Nguồn ảnh: TASS, Ukrinform, Kyiv Post, Forbes). >>>Mời độc giả xem thêm video: Sức mạnh súng cối triệt âm GALL Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.

