Cận cảnh Mercedes-AMG SL43 2024 chạy 6969 km lỗ cả tỷ đồng

Mẫu xe thể thao mui trần hiệu suất cao Mercedes-AMG SL43 có giá gần 7 tỷ đồng tại Việt Nam, nổi bật với công nghệ turbo điện từ xe đua. Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911 thế hệ 992, SL43 mang đến trải nghiệm lái đỉnh cao cho những người đam mê tốc độ và phong cách. Mới đây, một chiếc Mercedes-AMG SL43 đăng ký năm 2024 đã xuất hiện trên thị trường xe lướt với ngoại thất màu xám nòng súng và nội thất màu đen. Sau hơn 6.969 km sử dụng, chủ cũ quyết định bán lại với mức giá 6,25 tỷ đồng, thấp hơn gần 2 tỷ đồng so với chi phí lăn bánh ban đầu là 7,75 tỷ đồng. Theo chủ nhân chiếc xe Mercedes-AMG SL43 2024 siêu lướt này thì nó đã được dán PPF trị giá 80 triệu đồng và hiện trong tình trạng gần như mới. Thuộc thế hệ thứ 7, Mercedes-AMG SL43 2024 sở hữu thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt vòng cung đặc trưng, nan dọc, cùng logo ngôi sao ba cánh nổi bật. Đèn pha LED tam giác của xe sắc sảo kết hợp các hốc gió thể thao phía trước. La-zăng đa chấu kép màu bạc đi kèm kẹp phanh vàng tạo vẻ mạnh mẽ. Ở phía sau, xe được trang bị đèn hậu LED hiện đại, khoang hành lý chia đôi để chứa mui mềm giúp xe giảm trọng lượng 21 kg so với mui kim loại trước đây, hệ thống ống xả kép dạng tròn... Khoang lái của SL43 mang đậm phong cách thể thao với ghế bọc da ôm sát người lái. Hàng ghế thứ hai phù hợp cho trẻ nhỏ, tăng sự tiện dụng khi đi chơi gia đình. Hệ thống giải trí được trang bị màn hình trung tâm 11,9 inch có khả năng chống chói, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng, cùng các tính năng kết nối hiện đại từ hệ điều hành mới. Cửa gió điều hòa được thiết kế theo phong cách cánh quạt máy bay chiến đấu. Ngoài ra còn có các núm xoay điều chỉnh chế độ lái và hệ thống tùy chỉnh âm thanh ống xả. Mui xe có thể đóng/mở trong 15 giây và thực hiện ngay cả khi xe đang chạy ở tốc độ dưới 60 km/h. Mercedes-AMG SL43 đời 2024 sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Xe còn được hỗ trợ 13 mã lực tạm thời nhờ hệ thống hybrid nhẹ. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp AMG MCT, giúp tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 275 km/h. Để tận hưởng trải nghiệm đỉnh cao trên mẫu xe Mercedes-AMG SL43 thế hệ mới, khách hàng có thể lựa chọn gói nâng cấp AMG Dynamic Plus. Gói nang cấp mang đến 6 chế độ lái đa dạng, bao gồm Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual và Race. Bên cạnh đó, gói này còn giúp hạ gầm xe thêm 10 mm, tạo cảm giác lái thể thao hơn và gần gũi với mặt đường. Video: Mercedes AMG SL 43 - Siêu phẩm mui trần tại Việt Nam.

