Quái chim độc dị, mắt không di động, sát thủ săn mồi trong đêm

1. Mắt không di động. Mắt của cú mèo không thể chuyển động như con người, nhưng kích thước lớn và hình ống của mắt giúp chúng nhìn rất rõ trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh: Pinterest. 2. Khả năng quay đầu 270 độ. Cú mèo không thể di chuyển mắt trong hốc mắt, nhưng chúng có thể quay đầu tới 270 độ nhờ cấu trúc xương cổ đặc biệt và mạch máu linh hoạt. Ảnh: Pinterest. 3. Thính giác siêu nhạy. Tai của cú mèo nằm không đối xứng, giúp chúng định vị âm thanh chính xác từ mọi hướng. Ảnh: Pinterest. 4. Lông mặt hình đĩa. Hầu hết các loài cú mèo có lông mặt hình đĩa đặc trưng, giúp tập trung âm thanh vào tai, tăng cường khả năng nghe. Ảnh: Pinterest. 5. Hoạt động ban đêm. Cú mèo là loài chim săn mồi đêm (nocturnal), với khả năng nhìn ban đêm vượt trội so với hầu hết các loài chim khác. Ảnh: Pinterest. 6. Săn mồi hiệu quả. Cú mèo săn các loài động vật nhỏ như chuột, thỏ, chim nhỏ, và côn trùng. Một số loài lớn như cú đại bàng thậm chí có thể săn mồi như cáo hoặc hươu nhỏ. Ảnh: Pinterest. 7. Săn mồi trong im lặng. Lông vũ của cú mèo có cấu trúc rìa mềm đặc biệt, giúp giảm tiếng ồn khi bay, khiến chúng gần như không phát ra âm thanh khi săn mồi. Ảnh: Pinterest. 8. Khả năng tiêu hóa đặc biệt. Cú không thể tiêu hóa xương, lông, và các phần cứng khác của con mồi. Chúng nôn ra các viên búi lông (pellet) chứa các mảnh xương và lông sau khi tiêu hóa. Ảnh: Pinterest. 9. Đặc điểm chân mạnh mẽ. Chân cú mèo cực kỳ khỏe và được bao phủ bởi lông vũ, giúp giữ chặt con mồi và bảo vệ chúng khỏi thời tiết lạnh giá. Ảnh: Pinterest. 10. Không chỉ hoạt động ban đêm. Mặc dù phần lớn loài cú hoạt động về đêm, một số loài như cú tuyết (Bubo scandiacus) cũng săn mồi ban ngày, đặc biệt vào mùa hè ở các khu vực cận Bắc Cực. Ảnh: Pinterest. 11. Tổ không phải do chúng xây. Cú mèo thường sử dụng tổ của các loài chim khác hoặc các vị trí tự nhiên như hốc cây, vách đá, để làm nơi sinh sống và đẻ trứng. Ảnh: Pinterest. 12. Hơn 200 loài. Có hơn 200 loài cú mèo trên thế giới, phân bố rộng rãi từ rừng mưa nhiệt đới đến sa mạc và vùng Bắc Cực. Ảnh: Pinterest. 13. Kích thước đa dạng. Cú đại bàng (Bubo bubo) là loài cú lớn nhất, với sải cánh dài tới 2 mét, trong khi cú lùn Elf Owl (Micrathene whitneyi) chỉ nặng khoảng 40 gram. Ảnh: Pinterest. 14. Sống lâu. Trong điều kiện nuôi nhốt, cú mèo có thể sống đến 20-30 năm, trong khi trong tự nhiên, tuổi thọ trung bình ngắn hơn do các yếu tố săn mồi và môi trường. Ảnh: Pinterest. 15. Biểu tượng của trí tuệ. Trong nhiều nền văn hóa, cú mèo được coi là biểu tượng của sự thông thái, đặc biệt trong thần thoại Hy Lạp, cú gắn liền với nữ thần Athena. Ảnh: Pinterest.

