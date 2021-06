Siêu tăng Leclerc Pháp và màn trình diễn tuyệt vời ở Trung Đông

Vào thập niên 1970, quân đội Pháp biết rằng, xe tăng chiến đấu chủ lực của họ khi đó là AMX-30, không phải là đối thủ của những xe tăng mới nhất của Liên Xô như T-64, T-72 hay T-80. Tuy nhiên, người Pháp có tư tưởng độc lập, họ không muốn mua xe tăng mới từ Mỹ hoặc Đức, mà họ muốn một chiếc xe tăng có khả năng tấn công mạnh như xe tăng M1A1 Abrams, nhưng cũng nhẹ hơn và được bảo vệ tốt hơn xe tăng Mỹ.Xe tăng AMX-56 Leclerc, lấy tên của vị tướng Pháp, đã chỉ huy sư đoàn thiết giáp đã giải phóng Paris vào năm 1944. Vào thời điểm đó, đây là chiếc xe tăng đắt nhất thế giới, có giá 9,3 triệu USD/chiếc. Để so sánh, một chiếc M1A2 mới, giá 7,56 triệu USD và T-90 của Nga có giá chỉ 4 triệu USD. Ba xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây là Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh, đều có chung nhiều yếu tố thiết kế, như pháo 120 mm, kíp lái 4 người và giáp composite; trong khi hiệu suất có nhiều điểm chung. Trong khi đó Leclerc có nhiều điểm khác biệt trong thiết kế. Xe tăng Leclerc không sử dụng nạp đạp bằng sức người, mà thay thế bằng hệ thống nạp đạn tự động, cho khả năng bắn 12 viên đạn mỗi phút. Bộ nạp đạn tự động giảm kíp xe xuống chỉ còn ba người (chỉ huy, xạ thủ và lái xe). Leclerc có một khẩu súng máy cỡ nòng 12,7mm đồng trục với pháo chính, thay vì trên nóc xe của chỉ huy. Pháo nòng trơn 120 mm của Leclerc, dài hơn một chút so với pháo trên M1A1; tức là về lý thuyết, nó có thể xuyên thủng lớp giáp dày hơn. Pháo của Leclerc cũng có tính năng bắn các loại đạn nổ phá, nổ trên không theo lập trình. Nhưng lợi thế chính của Leclerc nằm ở khả năng phòng thủ và tính cơ động. Rất khó để tính toán hiệu quả so sánh của giáp xe tăng hiện đại, nhưng Leclerc và M1A1 dường như có giáp trước tương tự nhau. Theo một số chuyên gia cho rằng, giáp trước của Leclerc có nhiều điểm yếu hơn, nhất là vị trí xung quanh các cảm biến của nó. Leclerc không dùng giáp composite Chobham như của M1A1, mà sử dụng giữa giáp composite, giáp thép và giáp phản ứng nổ (ERA); lớp giáp này có hiệu quả hơn khi chống lại các loại đạn xuyên động năng (lõi cứng), được bắn từ xe tăng. Tuy nhiên, giáp bên của Leclerc rõ ràng là vượt trội hơn so với M1A1. Các mẫu xe mới hơn, cũng có các tấm giáp lót bằng titan và các tấm giáp giáp phản ứng nổ ở bên hông. Lớp giáp này có khả năng chống đạn nổ lõm, nhất là tên lửa chống tăng và súng phóng lựu. Leclerc cũng có cấu hình tháp pháo nhỏ hơn Abrams, khiến nó khó bị bắn trúng hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng, tháp pháo nhỏ hơn, sẽ dành ít không gian hơn cho các nâng cấp bên trong. Với trọng lượng 60 tấn, Leclerc nhẹ hơn 10 tấn so với hầu hết các xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây, nên Leclerc tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều so với nhiều loại xe tăng khác. Tầm hoạt động của Leclerc là 550km, trong khi Abrams 400km; yếu tố này giúp giảm gánh nặng hậu cần của xe tăng. Ra đời khi chiến tranh Lạnh đã kết thúc, nên Leclerc của Quân đội Pháp chưa từng tham chiến; nhưng đã được triển khai cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Kosovo và Lebanon, nơi họ đã thể hiện rất tốt. Pháp đã công bố bản nâng cấp mới là Leclerc XLR, vào tháng 6/2016, với mục đích giữ Leclerc trong biên chế cho đến năm 2040. Ngoài các cảm biến và thiết bị điện tử mới, XLR sẽ có giáp mô-đun, bao gồm hệ thống chống lại thiết bị nổ tự tạo điều khiển từ xa (IED), bằng cách gây nhiễu tín hiệu di động. UAE là khách hàng nước ngoài duy nhất mua Leclerc. UAE đã mua 390 chiếc phiên bản “nhiệt đới hóa”, với động cơ V12. Những chiếc Leclerc của UAE, được trang bị các cảm biến và hệ thống bảo vệ vượt trội, so với các xe tăng Leclerc của Pháp. Trong khi xe tăng Leclerc của Pháp vẫn chưa tham chiến, thì số Leclerc của UAE đã tham chiến ở Yemen; nơi UAE đã triển khai từ 70 đến 80 chiếc Leclerc, cùng một tiểu đoàn trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga và pháo tự hành G6 155 mm. Trong một video được công chiếu trên mạng, thấy những chiếc Leclercs đang di chuyển trên đường và sử dụng hỏa lực trong các cuộc giao tranh đô thị. Nhưng chúng có hiệu quả như thế nào? Liệu xe tăng của UAE, có trực tiếp đụng độ với xe tăng của dân quân Houthis hay không? hiện chưa có thông tin. Cho đến nay, không có video nào về việc những chiếc Leclerc bị phá hủy; trong khi đó, lực lượng Houthi đã quay được cảnh, họ tiêu diệt ít nhất 9 xe tăng M1A2S của Ả-rập Xê-út bằng tên lửa chống tăng. Ít nhất 5 chiếc M-60 Pattons và 2 chiếc AMX-30, một xe kháng mìn M-ATV của UAE cũng đã bị phá hủy trong các cuộc phục kích . Các nguồn tin ở UAE cho biết, Leclercs đã 4 lần bị phá hủy bởi vũ khí chống tăng. Có hai sự cố liên quan đến IED, một vụ thứ ba liên quan đến một viên đạn chống tăng PRG-7, đã phá hủy lớp giáp phản ứng nổ của xe tăng và vụ thứ tư liên quan đến tên lửa chống tăng. Nhưng có thể một chiếc Leclerc đã bị phá hủy, trong một vụ tấn cong. Vào ngày 4/9/2015, một tên lửa đạn đạo SS-21 Tochka do lực lượng Houthis, phóng vào Sân bay Marib. Tên lửa đã giết chết 45 người và đã làm hỏng một chiếc Leclerc đang đỗ tại chỗ, nhưng không có người phía trong. Những chiếc xe tăng Leclerc của UAE đã tạo ra “ấn tượng mạnh mẽ” bởi khả năng của nó trong chiến đấu. Vào tháng 1/2016, chính phủ Ả Rập Xê Út đã tiếp cận nhà sản xuất Leclerc, là công ty Nexter, để bày tỏ sự quan tâm đến việc mua vài trăm chiếc Leclerc của Pháp. Tuy nhiên cho đến nay, hợp đồng vẫn chưa được thực hiện. Nguồn ảnh: Pinterest. Sức mạnh của xe tăng Leclerc do Pháp sản xuất liệu có xứng với danh xưng "xe tăng đắt nhất thế giới". Nguồn:Komogortsev.

