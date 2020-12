Xe tăng "giát vàng" Leclerc của Pháp bão dưỡng khó khăn ra sao?

Đây là hình ảnh bên trong một nhà máy tăng thiết giáp của Tập đoàn Nexter của Pháp - nơi chuyên bảo dưỡng và nâng cấp dòng xe tăng Leclerc và xe chiến đấu bộ binh VBCI của Quân đội Pháp. Toàn bộ các xe tăng Leclerc của Quân đội Pháp đều sẽ phải trải qua quá trình bảo dưỡng định kỳ trong năm do các công ty con của Nexter thực hiện. Công việc đầu tiên trong việc bảo dưỡng một chiếc xe tăng tất nhiên là vệ sinh toàn bộ các bộ phận của nó. Để làm được điều này tháp pháo cũng như động cơ sẽ được gỡ ra khỏi thân xe. Trong ảnh là động cơ diesel SACM UDU V8X-1500 của Leclerc có công suất 1.500 mã lực được tích hợp hộp số tự động ESM 500. Một nữ nhiếp ảnh gia trong buổi tham quan nhà máy bảo dưỡng tăng thiết giáp của Nexter. Đối với biến thể cao cấp nhất của Leclerc, nó có trọng lượng lên đến hơn 57 tấn và dài gần 9.9m. Do toàn bộ phần thân và tháp pháo của Leclerc được làm bằng thép gắn sẵn các lớp giáp modul nên nó mới có trọng lượng lớn như vậy, tuy nhiên các phần giáp này vẫn có thể được tháo rời khi cần thiết. Trong ảnh là một ổ chứa đạn pháo 120mm được tháo ra khỏi phần thân của Leclerc, đa số các bộ phận của chiếc xe tăng này đều có thể được tháo rời để dễ dàng hơn trong việc thay thế. Tất nhiên việc bảo dưỡng một chiếc xe tăng không thể thiếu việc kiểm tra lại hệ thống bánh xích truyền động của nó. Pháo chính GIAT CN120-26/52 120mm của Leclerc cũng được bảo dưỡng trước khi tháp pháo được gắn lại vào bên trong thân xe. Mỗi chiếc xe tăng Leclerc có thể mang theo tối đa 40 đạn pháo 120mm với 22 viên bên trong hệ thống nạp đạn tự động và 18 viên khác bên trong ổ chứa đạn bên dưới thân xe. Ngoài pháo chính 120mm, Leclerc cũng được trang bị thêm một súng máy đồng trục M2HB 12.7mm và một súng máy 7.62mm ngay bên dưới pháo chính. Trong ảnh là dòng xe chiến đấu bộ binh VBCI của Quân đội Pháp. Tuy nhiên đây lại là biến thể xe bọc thép chở quân VTT với khả năng mang theo tối đa 10 binh sĩ cùng kíp lái 2 người. Về cơ bản, VTT có phần khung gầm tương tự như VBCI với khác biệt duy nhất là tháp pháo tự động 25mm được thay thế bằng hệ thống vũ khí điều khiển từ xa với súng máy 12.7mm hoặc một pháo tự động. VTT có khoang chứa quân khá rộng với thiết kế cửa đổ bộ được bố trí phía sau. Mẫu xe bọc thép chở quân này cũng được trang bị hệ thống giáp bảo vệ modul nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho nhóm binh sĩ bên trong xe. Cận cảnh một chiếc VTT của Quân đội Pháp với hệ thống vũ khí tự động đã được tháo rời trước khi được đưa đi bảo dưỡng. Video Ukraine nâng cấp các xe tăng T-84 - Nguồn: QPVN

Đây là hình ảnh bên trong một nhà máy tăng thiết giáp của Tập đoàn Nexter của Pháp - nơi chuyên bảo dưỡng và nâng cấp dòng xe tăng Leclerc và xe chiến đấu bộ binh VBCI của Quân đội Pháp. Toàn bộ các xe tăng Leclerc của Quân đội Pháp đều sẽ phải trải qua quá trình bảo dưỡng định kỳ trong năm do các công ty con của Nexter thực hiện. Công việc đầu tiên trong việc bảo dưỡng một chiếc xe tăng tất nhiên là vệ sinh toàn bộ các bộ phận của nó. Để làm được điều này tháp pháo cũng như động cơ sẽ được gỡ ra khỏi thân xe. Trong ảnh là động cơ diesel SACM UDU V8X-1500 của Leclerc có công suất 1.500 mã lực được tích hợp hộp số tự động ESM 500. Một nữ nhiếp ảnh gia trong buổi tham quan nhà máy bảo dưỡng tăng thiết giáp của Nexter. Đối với biến thể cao cấp nhất của Leclerc, nó có trọng lượng lên đến hơn 57 tấn và dài gần 9.9m. Do toàn bộ phần thân và tháp pháo của Leclerc được làm bằng thép gắn sẵn các lớp giáp modul nên nó mới có trọng lượng lớn như vậy, tuy nhiên các phần giáp này vẫn có thể được tháo rời khi cần thiết. Trong ảnh là một ổ chứa đạn pháo 120mm được tháo ra khỏi phần thân của Leclerc, đa số các bộ phận của chiếc xe tăng này đều có thể được tháo rời để dễ dàng hơn trong việc thay thế. Tất nhiên việc bảo dưỡng một chiếc xe tăng không thể thiếu việc kiểm tra lại hệ thống bánh xích truyền động của nó. Pháo chính GIAT CN120-26/52 120mm của Leclerc cũng được bảo dưỡng trước khi tháp pháo được gắn lại vào bên trong thân xe. Mỗi chiếc xe tăng Leclerc có thể mang theo tối đa 40 đạn pháo 120mm với 22 viên bên trong hệ thống nạp đạn tự động và 18 viên khác bên trong ổ chứa đạn bên dưới thân xe. Ngoài pháo chính 120mm, Leclerc cũng được trang bị thêm một súng máy đồng trục M2HB 12.7mm và một súng máy 7.62mm ngay bên dưới pháo chính. Trong ảnh là dòng xe chiến đấu bộ binh VBCI của Quân đội Pháp. Tuy nhiên đây lại là biến thể xe bọc thép chở quân VTT với khả năng mang theo tối đa 10 binh sĩ cùng kíp lái 2 người. Về cơ bản, VTT có phần khung gầm tương tự như VBCI với khác biệt duy nhất là tháp pháo tự động 25mm được thay thế bằng hệ thống vũ khí điều khiển từ xa với súng máy 12.7mm hoặc một pháo tự động. VTT có khoang chứa quân khá rộng với thiết kế cửa đổ bộ được bố trí phía sau. Mẫu xe bọc thép chở quân này cũng được trang bị hệ thống giáp bảo vệ modul nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho nhóm binh sĩ bên trong xe. Cận cảnh một chiếc VTT của Quân đội Pháp với hệ thống vũ khí tự động đã được tháo rời trước khi được đưa đi bảo dưỡng. Video Ukraine nâng cấp các xe tăng T-84 - Nguồn: QPVN