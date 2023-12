Sau 666 ngày, Quân đội Nga cuối cùng cũng thấy tin vui

Từ ngày 14 đến 20/12, Tổng thống Nga Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đều đưa ra các báo cáo về tình hình “các hoạt động quân sự đặc biệt” trong các bài phát biểu thường niên của mình. Trong số đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo chi tiết về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng; đồng thời công bố thương vong của Quân đội Ukraine cũng như tình hình sản xuất quốc phòng và tuyển quân của Quân đội Nga. Bộ trưởng Shoigu tự tin tuyên bố tại cuộc họp rằng, Quân đội Nga đã “nắm quyền chủ động” trên mọi khu vực của chiến trường. Bộ chỉ huy cấp cao Nga đã đưa ra quan điểm tích cực về tình hình chiến đấu hiện nay và chào đón năm thứ ba của “chiến dịch quân sự đặc biệt” trong bầu không khí tươi đẹp. Sự lạc quan của giới chỉ huy cấp cao Nga không phải là không có lý do. Trước hết, kể từ khi Quân đội Ukraine hoàn toàn chuyển sang phòng ngự vào giữa tháng 11, cục diện chiến trường quả thực đã thay đổi có lợi cho Quân đội Nga. Hiện tại, từ mặt trận Kupyansk ở phía bắc đến khu vực Kherson ở phía nam, Quân đội Nga đang không ngừng mở rộng các khu vực kiểm soát mới trên toàn mặt trận; đồng thời các hoạt động tấn công đang được thực hiện dọc theo toàn bộ chiến tuyến dài 1.200km. Mặc dù các hoạt động tấn công hiện tại của Quân đội Nga vẫn sẽ bị thiệt hại về quân số và vũ khí, do khả năng chế áp pháo binh Nga với Quân đội Ukraine đã suy giảm. Nhưng các hoạt động tấn công của Nga với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và UAV hầu hết đều thành công. Cụ thể về các chi tiết của các mặt trận chính, Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ lớn hơn ở Bakhmut, Marinka, Avdiivka và khu vực Kupyansk-Liman. Ngoài ra, tại đầu cầu đổ bộ Krynki tại Kherson, quân Nga tiếp tục dồn ép quân Ukraine. Trong hai tuần qua, bước tiến lớn nhất của Quân đội Nga là ở khu vực Novomykhailivka nằm ở phía nam Marinka. Trong những ngày gần đây, Quân đội Nga tiếp tục tiến về phía khu vực tam giác phòng thủ Pobeda -Kostyantynivka - Novomykhailivka. Sư đoàn bộ binh cơ giới số 20 của Nga đã giành quyền kiểm soát Nhà máy thuộc da ở phía nam Marinka sau trận đánh ác liệt vào ngày 20/12. Trước đó, Lữ đoàn 39 thuộc Cụm tập đoàn quân 68 của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ đẹp mắt, trước khi quân Ukraine tổ chức phòng thủ, họ đã sử dụng xe vận tải bọc thép MTLB tự sát điều khiển từ xa, để vượt qua các chướng ngại vật và nhanh chóng vượt qua vòng vây, bãi mìn, tiếp cận thị tứ Novomykhailivka, đẩy lùi đợt phản công của quân Ukraine. Hiện nay, khi Nga và Ukraine sở hữu số lượng lớn UAV thì một cuộc đột kích như vậy là rất hiếm. Hiện Quân đội Nga đã chiếm một phần địa hình dọc theo trạm bơm ở phía nam, mở rộng phạm vi kiểm soát Novomykhailivka và nhiều lần giao tranh với quân Ukraine ở rìa của khu phố này. Trên mặt trận Bakhmut, khi lực lượng tiến công của Ukraine dần suy yếu thì lực lượng dự bị của quân Nga tại đây bắt đầu phản công. Hiện tại, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 thuộc Tập đoàn quân 14 của Hạm đội phương Bắc, đã giữ vị trí được nửa năm, bắt đầu phản công về hướng Bodanivka với sự tăng viện của một trung đoàn thuộc Sư đoàn dù 98. Ngoài ra, Lữ đoàn bộ binh của Tập đoàn quân 2 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Tập đoàn quân 3 bắt đầu phản công theo hướng sườn nam Bakhmut ở làng Klishchiivka. Sư đoàn bộ binh cơ giới số 6 của Tập đoàn quân 3, Trung đoàn bộ binh cơ giới 1307 của dân quân Donetsk và một trung đoàn của Sư đoàn 98 bắt đầu tấn công Ivanivske. Bắt đầu từ giữa tháng 11, Quân đội Nga đã chiếm lại một số lượng lớn các khu vực do cuộc phản công của Quân đội Ukraine kiểm soát sau tháng 6; đồng thời đạt được những tiến bộ trên mặt trận Bakhmut mà lực lượng lính đánh thuê khét tiếng Wagner chưa đạt được. Ngoài hai mặt trận này, Quân đội Nga còn phản công ở mặt trận Zaporozhye. Quân đội Ukraine từng tập hợp tới 17 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 5 tiểu đoàn xung kích để chiếm ngôi làng Rabotino. Tuy nhiên, bắt đầu từ đầu tháng 11, Quân đội Ukraine buộc phải bố trí lại các lữ đoàn tại đây sang các mặt trận khác. Trong đó, Lữ đoàn xung kích đường không 46 tổ chức tăng viện về hướng Donetsk, Lữ đoàn 47 tăng viện về hướng Avdiivka, Lữ đoàn cơ giới 116 tăng cường về phía đông cho hướng Donetsk; Lữ đoàn bộ binh cơ giới 115 tăng cường cho mặt trận Kupyansk ở hướng bắc. Với tổn thất của Tập đoàn quân số 9 và Tập đoàn quân số 10 của Ukraine trong cuộc phản công tại Zaporozhye, nhiều đơn vị lính dù của Nga bắt đầu giành lại các khu vực đã mất trên hướng Zaporozhye trong cuộc phản công mùa hè vừa qua và cũng thu lại những vũ khí của Ukraine bỏ lại, trong đó có nhiều vũ khí có nguồn gốc từ NATO. Quân đội Nga có một số chiến trường đã chiến đấu tốt nhưng cũng có những khu vực họ chiến đấu không tốt. Tại mặt trận Avdiivka, sau khi chịu tổn thất nặng nề, Quân đội Nga cuối cùng đã đẩy lùi được đà phản công của Ukraine gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và 110 trước lễ Giáng sinh và tiến về Novokalynove. Đồng thời, Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực Pervomais'ke và Vodyane ở sườn phía nam. Tại khu vực Nhà máy luyện cốc ở sườn bắc, Quân đội Ukraine mặc dù chỉ có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 53 và 110 và cũng không có quân tiếp viện bổ sung, nhưng các lữ đoàn này vẫn đầy đủ biên chế, có một lượng lớn vũ khí chống thiết giáp và đã đặt các bãi mìn. Thế trận phòng ngự ở hướng Nhà máy luyện cốc Avdiivka khiến Lữ đoàn 114 dân quân Donetsk thân Nga bị tổn thất nặng nề về vũ khí và quân số. Theo thống kê của OSINT, Lữ đoàn 114 mất ít nhất 54 xe tăng dọc theo toàn bộ tuyến đường sắt và gần núi xỉ thải; hơn 300 binh sĩ thiệt mạng ngay gần làng Stepovo. Ngoài Lữ đoàn 114, các lữ đoàn 1 và 5 của dân quân Donetsk tham gia tấn công ở khu vực làng Vodyane phía nam Avdiivka cũng chịu tổn thất lớn, khi mất hơn 60 xe tăng. Nhìn chung, Avdiivka đã trở thành một “Rabotino phiên bản Ukraine”, và việc tiêu diệt một số lượng lớn xe tăng của Nga cũng đã củng cố tinh thần của Quân đội Ukraine tại đây. Kể từ tháng 8, khu vực làng Krynki tại Kherson về cơ bản là nơi tập trung lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine và pháo binh rút về từ hướng Zaporizhia. Tại đây Quân đội Nga bị thiệt hại một số lượng tương đối lớn pháo tầm xa. Tuy nhiên, việc mất đi lượng lớn vũ khí kỹ thuật không có nghĩa là Quân đội Nga đã thúc thủ và đầu hàng, nếu không có pháo binh, Quân đội Nga vẫn là một đội quân khổng lồ với hỏa lực vượt trội hơn rất nhiều so với quân Ukraine dám vượt sông Dnieper mênh mông. Mặc dù pháo binh của Tập đoàn Dnieper bị thiệt hại, nhưng hỏa lực trên không và mặt đất của Quân đội Ukraine vẫn không thể tiến lên để yểm trợ cho đoàn quân vượt qua hướng Kherson. Điểm sáng nhất là phòng không Ukraine đã bắn rơi ít nhất một chiến đấu cơ Su-34 của Nga vào ngày 22/12 (Ukraine tuyên bố bắn rơi 3 chiếc). Ngoài ra, để ngăn chiến dịch vượt sông của Quân đội Ukraine, Bộ Tổng tham mưu của Nga thậm chí còn triển khai thêm các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander và số lượng lớn UAV 4 trục và UAV tự sát (FPV) có trang bị camera ảnh nhiệt. Loại vũ khí chiến thuật tấn công lảng vảng mới này không chỉ tấn công hiệu quả lực lượng Ukraine vượt sông ban đêm, mà còn chống lại sự can thiệp điện tử một cách hiệu quả của Quân đội Ukraine.

