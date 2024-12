Em trai Doãn Hải My tiết lộ hình ảnh chị gái ngày bé

Mới đây trên trang cá nhân, nhân dịp sinh nhật Doãn Hải My, em trai cô là Doãn Hoàng Minh đã đăng tải hình ảnh hai chị em ngày bé. Sinh ra trong gia đình gia thế, Doãn Hải My sống trong nhung lụa từ nhỏ. Từ bé nhưng cả hai chị em đã có phong cách ăn mặc sành điệu. Hoàng Minh có mối quan hệ thân thiết với chị gái. Nhìn vào hình ảnh này, nhiều người đoán rằng tấm ảnh có thể được chụp vào dịp tết cách đây ít năm. Doãn Hoàng Minh ra dáng thanh niên chững chạc, trổ mã điển trai. Cậu chàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình cùng chị gái lên trang cá nhân. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Hoàng Minh đã cao đến 1m8, có niềm đam mê với bộ môn bóng đá giống Đoàn Văn Hậu. Hoàng Minh cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, đá bóng rất năng động. Hoàng Minh có tính nghệ sĩ, sở thích chơi đàn guitar. Mái tóc xoăn lãng tử, gu thời trang cá tính của Doãn Hoàng Minh khiến dân tình mê mệt. Bố mẹ Doãn Hải My có cách dạy con khéo léo, kỷ luật nên cả ba chị em đều ngoan ngoãn từ bé, hiểu biết và vô cùng lễ phép. (Ảnh: IGNV)

