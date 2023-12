Quân đội Nga cắm cờ, chiến dịch Marinka kết thúc

Sau hơn 9 năm chiến đấu (gồm 7 năm giằng co căng thẳng và gần 2 năm xung đột), Quân đội Nga đã giương cờ trên ngôi nhà cuối cùng ở ngoại ô phía bắc Marinka, đánh dấu chiến thắng cuối cùng của chiến dịch cam go này. Tuy nhiên cái giá mà Nga phải trả là bằng những nỗ lực to lớn và hy sinh; đổi lại, một trong những cứ điểm quan trọng nhất của Quân đội Ukraine ở Donbass đã thất thủ trước sự tấn công dữ dội và liên tục của Quân đội Nga. Sau khi Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát Marinka, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine hiện đang rút về tập trung ở khu vực Georgievka (Георгіївка) ở phía tây bắc thị trấn. Thật khó khăn cho Quân đội Ukraine nếu tổ chức phản công vào thị trấn Marinka, bởi vì Quân đội Nga đang có lợi thế về độ cao. Và việc phát động một cuộc tấn công theo vị trí từ vùng ngoại ô phía tây sẽ gây thương vong lớn cho Quân đội Ukraine, điều mà rõ ràng họ sẽ không được làm. Bây giờ đối với Quân đội Ukraine, một sự sắp xếp chiến thuật hợp lý hơn là chuyển quân tiếp viện đến làng Pobeda ở phía nam Marinka và các điểm cao có giá trị chiến thuật gần đó. Theo các phân tích, khu vực các điểm cao phía nam Pobeda rất quan trọng, điều đó phụ thuộc vào sự quyết tâm của Quân đội Ukraine. Nếu cầm cự được, họ sẽ hạn chế rất nhiều khả năng tiến quân của quân Nga về hướng Novomekhaidivka-Konstantinovka ở sườn phía nam. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng biệt kích của Quân đội Nga đang tiếp tục mở các cuộc tấn công vào vùng ngoài làng phía nam Novomekhailivka. Cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai bên vẫn là ở khu công nghiệp; hai bên đang giằng co nhau và một số vị trí đã đổi chủ nhiều lần. Còn cách Marinka 40 km về phía bắc, trong những ngày cuối năm 2023 này, khi cả thế giới đang nghỉ lễ Noel và Tết 2023, thì quân Nga quyết tâm mở cuộc tấn công quyết liệt, nhằm tràn ngập thành phố Avdiivka, trong nỗ lực giành quyền kiểm soát khu vực Donbass. Cuộc tấn công vào Avdiivka trong những ngày qua đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế, tình hình tại đây rất căng thẳng và ác liệt; theo thông tin, cả hai bên đều phải trả giá đắt. Theo đánh giá, Ukraine không dễ dàng từ bỏ Avdiivka, khi họ tiếp tục triển khai và tập hợp khoảng 15.000 quân để kiên quyết kháng cự trong thành phố. Quân đội Ukraine không chỉ cần quân số đông, mà còn cần cả vũ khí, trang bị hiện đại để đánh bật các cuộc tấn công của Nga. Vũ khí chủ lực của Quân đội Ukraine tại Avdiivka bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BM và T-84, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BTR-4, pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, tên lửa chống tăng có điều khiển 9K111, pháo phòng không ZU-23- 2,… Những vũ khí hỏa lực của Ukraine có tính cơ động mạnh, cho phép Quân đội Ukraine chiến đấu hiệu quả trong môi trường đô thị. Đồng thời, việc sử dụng các loại vũ khí tự chế như bom xăng, bẫy mìn, đã gây ra rất nhiều trở ngại cho quân Nga khi chiến đấu trong thành phố. Tuy nhiên, Quân đội Nga cũng không chịu thua kém. Để chiếm Avdiivka, họ đã huy động một số lượng lớn quân và vũ khí, bao gồm Tập đoàn quân 8, Tập đoàn quân 2 và Tập đoàn quân 41. Trong các trận đánh ở Avdiivka từ ngày 10/10, Quân đội Nga bị tổn thất nặng, theo thống kê của Quân đội Ukraine, phía Nga thiệt hại 350 chiếc, bao gồm 110 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A, 211 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 16 xe bọc thép chở quân BTR-82A. Cũng theo phía Ukraine cho biết, chỉ trong ngày 10/10 (ngày mở màn tổng tấn công), Quân đội Nga thiệt hại 34 xe tăng và hơn 70 xe quân sự. Những chiếc xe bọc thép này là vũ khí đột kích của Quân đội Nga, và việc mất đi nhiều như vậy chắc chắn là một tổn thất lớn. Tuy nhiên, các trận đánh ác liệt vẫn tiếp tục, cả hai bên đều chiến đấu ngoan cường, giành nhau từng mét đất, từng căn nhà, góc phố. Trên chiến trường Avdiivka, tiếng đạn pháo không ngừng nổ, khói mù mịt, xác chết nằm khắp nơi; biến Avdiivka thành “cối xay thịt” mới. Cuộc chiến đấu ở Avdiivka không chỉ phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa Ukraine và Nga, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng kiểm soát và an ninh hậu cần của Quân đội Ukraine ở khu vực Đông Ukraine. Vị trí địa lý của Avdiivka rất quan trọng, khi nó nằm sát gần thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donetsk và là tuyến phòng thủ cuối cùng của Quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine. Nếu Avdiivka rơi vào tay Nga, Quân đội Ukraine sẽ mất quyền kiểm soát tiền đồn để có thể “uy hiếp thủ đô” Donetsk và ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine.

