Lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Ukraine chiến đấu trong tuyệt vọng ở Avdiivka

Theo các nguồn tin của Ukraine và phương Tây cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 tinh nhuệ của Quân đội Ukraine từ mặt trận Orekhiv ở Zaporozhye được tăng cường cho mặt trận Avdiivka ở Donetsk, đã bị bao vây và đối mặt với tình trạng thiếu đạn ngày càng gia tăng. Các thông tin của truyền thông Anh cho biết, Lữ đoàn 47 có ý định tấn công một đoàn xe tăng, xe bọc thép của Nga trước khi nó liên kết với lực lượng bộ binh xung kích ở sườn phía bắc Avdiivka, nhưng không thực hiện được do thiếu đạn. Những nỗ lực của Lữ đoàn nhằm ngăn bước tiến của quân Nga ở Avdiivka, đã được tờ The New York Times mô tả là "tuyệt vọng", làm dấy lên nhận thức về "sự sụp đổ không thể tránh khỏi" của Avdiivka. Hiện hy vọng ngăn chặn một chiến thắng của Nga vào đầu kỳ nghỉ lễ Năm mới đã xuất hiện. Tính chất tinh nhuệ của Lữ đoàn 47 được thể hiện qua việc được trang bị một số vũ khí mới nhất mà Ukraine nhận được của phương Tây, nổi bật là tiểu đoàn xe tăng Leopard 2A6. Trong khi ba tiểu đoàn bộ binh được trang bị hoàn toàn xe chiến đấu bộ binh Bradley. Tiểu đoàn hỏa lực được trang bị pháo tự hành M109. Nhưng ngay trong ngày đầu mở màn chiến dịch phản công mùa hè (8/6), Lữ đoàn 47 được giao nhiệm vụ mở cửa, đánh chiếm đầu cầu tại làng Rabotino. Tuy nhiên, ngay sau khi đột kích vào cửa mở, xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu Bradley đã chịu tổn thất nặng nề trước hỏa lực của quân Nga. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề ở mặt trận Rabotino-Verbovoye, nhưng Lữ đoàn 47 không được nghỉ ngơi để bổ sung quân số và vũ khí, mà được điều chuyển ngay tới mặt trận Avdiivka đang bị nguy cấp. Khi đến Avdiivka, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ chiến đấu ở sườn phía bắc, nơi ác liệt nhất. Trung sĩ Danylo, một quân nhân thuộc Lữ đoàn 47, khi được phỏng vấn cho biết, trong tuần qua “một tình huống tồi tệ” không mong đợi đã đến, khi tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, buộc các binh sĩ phải đưa ra những quyết định sinh tử bất khả thi. “Chúng tôi chiến đấu ở Rabotino, có số lượng đạn nhiều hơn gấp nhiều lần và chất lượng tốt hơn. Đạn của Mỹ nhiều lô có trọng lượng gần như giống hệt nhau, giúp điều chỉnh hỏa lực dễ dàng hơn, với độ chính xác rất cao. Bây giờ chúng tôi nhận được đạn pháo từ khắp nơi trên thế giới với chất lượng khác nhau và số lượng chỉ 15 viên, để bắn trong ba ngày. Tuần trước chúng tôi nhận được một loạt đạn pháo bị lỗi”; Danylo cho biết. Vì vậy, thay vì nã đạn vào quân Nga ngay khi họ đến trong tầm bắn, pháo binh Ukraine phải chờ đợi để chắc chắn rằng quân Nga đang hướng tới vị trí của họ và chỉ pháo kích vào các nhóm quân lớn, Danylo kết luận. Lính của Lữ đoàn 47 cũng phản ánh, đạn pháo do các quốc gia châu Âu sản xuất thường bị lỗi về chất lượng và đôi khi bị coi là đạn hết hạn sử dụng. Đặc biệt là đạn của Italy, khét tiếng vì chất lượng kémm, trái ngược với chất lượng đạn pháo của Liên Xô hoặc được sản xuất tại Mỹ. Trung sĩ Danylo giải thích thêm về tình hình lữ đoàn của anh ta: “Chúng ta nên kiểm soát khu vực của mình từ cách xa 4km, để có thể tiêu diệt vài trăm lính Nga trước khi họ tiếp cận bộ binh của chúng ta và chúng ta chỉ bị một vài người bị thương thôi”. “Nhưng không có đạn dược thì chúng tôi không thể. Khi có hai hoặc ba người lính, chúng tôi sẽ không bắn nữa. Chỉ khi đó là một tình huống nguy cấp - chẳng hạn như 10 người gần với bộ binh của chúng tôi - chúng tôi mới hành động. Nếu đạn pháo không chuẩn, đạn sẽ bay qua quân Nga 200m; và khi đó đã quá muộn”, Danylo nói. Tình trạng thiếu đạn pháo đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chiến đấu ngay cả của các đơn vị tinh nhuệ, tình trạng của các đơn vị nghĩa vụ chiếm phần lớn trong Quân đội Ukraine thậm chí còn đáng nghi ngờ hơn. Ngược lại, các đơn vị của Nga đã được trang bị ngày càng tốt hơn, đặc biệt là kho tên lửa có dấu hiệu tăng lên mạnh trong 18 tháng qua, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường tấn công vào các mục tiêu của Ukraine. Trong khi các nguồn tin phương Tây và Nga ngày càng nhất trí rằng, Ukraine đã điều một số lượng lớn lính nghĩa vụ tham chiến, với việc huấn luyện và chuẩn bị không đáng kể, dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao tới 80-90% và thời gian tham chiến ở chiến trường được đo bằng giờ. Do vậy khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 47 được Ukraine coi là có giá trị hơn nhiều. Quân đội Nga được cho là đã mở một cuộc tấn công mới vào Avdiivka từ ngày 10/12, với việc Quân đội Ukraine tuyên bố vào thời điểm đó: “Kẻ thù đã tiến hành các hành động tấn công lớn ngày hôm qua với sự hỗ trợ của xe bọc thép theo hướng Avdiivka và Marinka”. Trong bối cảnh tình hình Avdiivka đang nguy ngập, do vậy Lữ đoàn 47 có khả năng đóng vai trò quyết định đến kết quả của các trận đánh tại đây; đặc biệt là khu vực sườn phía bắc, vị trí có ý nghĩa quyết định với số phận của Avdiivka. Tuy nhiên, sự sụp đổ của các vị trí xung quanh Avdiivka và khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 47 bị giảm nhiều do thiếu đạn pháo và không được bổ sung quân số kịp thời; việc này sẽ đẩy nhanh việc sụp đổ của pháo đài Avdiivka mà họ dày công xây dựng trong 8 năm qua. Vào ngày 25/12, Quân đội Nga đã tràn ngập thị trấn chiến lược Marinka. Nguồn: Topwar.

