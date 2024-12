Dàn diễn viên “Hoa cỏ may” sau 23 năm giờ ra sao?

Vi Cầm trong phim " Hoa cỏ may" đảm nhận vai Na - một cô gái hiền lành, hiếu thảo và ngoan ngoãn, được nhiều chàng trai theo đuổi. Ảnh: Dân Việt Sau Hoa cỏ may, cô đều đặn nhận được lời mời đóng phim truyền hình và gần như trung thành với những vai diễn hiền lành trong các phim của VTV như: Đất và Người, Chuyện phố phường, Nhà có nhiều cửa sổ, Chủ tịch tỉnh, Hai phía chân trời… Ảnh: Dân Việt Cô quyết định ngừng đóng phim, chuyển sang công việc văn phòng sau khi kết hôn vào năm 2009 để tập trung lo cho gia đình. Ảnh: Saostar Trong dàn diễn viên "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà là cái tên thành công nhất sau 23 năm. Cô đóng vai Hương - một nữ sinh lai Tây, để lại nhiều dấu ấn cho khán giả. Ảnh: Dân Việt Hiện tại, Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí", từ một nghệ sĩ ít tên tuổi giờ đây đã là một ngôi sao có vị trí nhất định trong showbiz Việt. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống khá yên bình và viên mãn. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Hải Anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Thái trong phim "Hoa cỏ may", nhân vật của anh được xây dựng là chàng trai hiền lành, tốt bụng. Ảnh: Dân Việt Hiện tại, Hải Anh đã dừng hoạt động người mẫu và đóng phim của mình để tập trung cho công việc kinh doanh. Ảnh: Saostar Ở tuổi 45, Hải Anh nói hài lòng với cuộc sống của mình. Ảnh: Saostar Nhân vật Tiến trong Hoa cỏ may của Ngọc Quỳnh để lại ấn tượng với khán giả là một chàng trai hiền lành, có phần nhút nhát. Ảnh: Dân Việt So với những đồng nghiệp trong phim, Ngọc Quỳnh là nam diễn viên duy nhất còn gắn bó với phim ảnh cho đến nay. Ảnh: FB Nguyễn Quỳnh Anh thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phía Bắc. Ngọc Quỳnh được nhiều khán giả khen ngợi về diễn xuất với vai Thái trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái. Ảnh: FB Nguyễn QuỳnhXem trailer phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Nguồn VTV

