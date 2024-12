Bí quyết giữ lửa chuyện “yêu” bất chấp thời tiết lạnh giá

Theo chuyên gia tâm sinh lý, tình dục như bộ môn thể dục thể thao, nếu diễn ra đều đặn thì tăng ham muốn và giúp cho sức khỏe tốt hơn nhưng khi ngại “yêu”, tần suất sẽ thưa dần, lâu ngày đôi bên đều không muốn “yêu” nữa sẽ không tốt cho sức khỏe và hạnh phúc đôi lứa. Thực tế cho thấy rằng, quan hệ tình dục sẽ giúp mối quan hệ giữa hai vợ chồng thêm gắn kết, giảm stress, trầm cảm và tăng cảm giác vui vẻ, hưng phấn. “Yêu” cũng là chìa khóa đảm bảo cho “lửa tình” luôn ấm áp trong ngôi nhà của bạn. Vì vậy, các bạn chớ lười “yêu” khi trời lạnh. Ảnh minh họa Giữ ấm cơ thể khi ân ái: Một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ năm 2011 cho thấy, các chất dinh dưỡng làm tăng sinh nhiệt do quá trình chuyển đổi calo thành nhiệt khiến bạn cảm thấy ấm hơn từ trong ra ngoài. Bên cạnh đó, khi ân ái bạn nên giữ ấm cơ thể, đảm bảo nhiệt độ trong phòng không quá thấp so với nhiệt độ cơ thể để tránh bị cảm lạnh. Các cặp đôi có thể đi tất khi làm chuyện ấy trong tiết trời lạnh giá. Nguyên nhân là bởi cực khoái sẽ rất ít và khó có thể đạt được nếu các ngón chân của bạn bị lạnh. Cần có thêm tấm chăn trong khi quan hệ tình dục. Chắc chắn, nó sẽ làm cả hai ấm áp hơn và tăng thêm cảm xúc. Ảnh minh họa Massage làm ấm: Có thể thực hiện nhiều thao tác massage khác nhau. Chẳng hạn như đặt một lọ tinh dầu massage được mở nắp trong một cái chén có nước nóng từ 3 đến 5 phút, kế đó, sau khi kiểm tra nhiệt độ, hãy rót lên phần lưng và mông để massage toàn bộ cơ thể. Ảnh minh họa Thay đổi tư thế yêu: Một yếu tố nữa có thể giúp hai bạn khắc phục tình trạng lười "yêu" trong ngày đông chính là đổi tư thế ái ân. Thay vì thử những tư thế yêu hoang dại nhưng xa cách khiến cả hai không cảm thấy hơi ấm của nhau, các cặp đôi nên thử các tư thế có sự ma sát lớn. Những kiểu yêu này không chỉ tăng thêm cảm giác gần gũi, giúp cả hai dễ dàng trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, ánh mắt cháy bỏng hay ngôn từ khiêu khích, mà còn dễ dàng thực hiện khi cả hai đang... đắp chăn. Vì thế, chúng tuyệt đối hữu ích trong những ngày mùa đông. Ảnh minh họa Không ái ân quá khuya: Các cặp đôi cần lưu ý khi "yêu" trời lạnh là không nên ân ái quá khuya. Bởi càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Cả hai sẽ mất nhiều sức lực, mệt mỏi, toát nhiều mồ hôi, dễ bị nhiễm lạnh và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh minh họa Không cởi hết đồ: Nếu như mùa hè, bạn thích ngắm cô ấy trong tình trạng "không mảnh vải che thân" thì trong những ngày thời tiết giá lạnh, bạn nên từ bỏ thói quen này. Bởi nó có thể khiến đối phương bị lạnh và ngại "yêu" lần sau. Tuy nhiên, hai bạn cũng không nên lạm dụng việc mặc quần áo. Đối phương sẽ hoàn toàn mất hứng nếu bạn lụp xụp áo len cổ lọ, thậm chí là cả áo phao hay quần nỉ khi ái ân. Những bộ quần áo dài mỏng sẽ thích hợp cho tình huống này. Ảnh minh họa Đầu tư chăn, đèn sưởi, điều hòa: Để chuyện giường chiếu trong mùa lạnh không còn là nỗi ám ảnh và lo sợ, hai bạn cần chuẩn bị một không gian "yêu" thật tốt. Hãy kiểm tra các cửa để phòng ngủ kín gió. Nên buông kín rèm cửa sổ để nhiệt độ trong phòng tăng lên. Cả hai có thể vừa đắp chăn vừa ân ái, vẫn thăng hoa và tuyệt đối không sợ lạnh. Ngoài ra, cánh mày râu cũng có thể đầu tư thêm các loại máy sưởi, đèn sưởi cho phòng tắm và phòng ngủ để khắc phục tình trạng giá rét. Nếu có điều kiện kinh tế, hai bạn nên cân nhắc việc lắp điều hòa hai chiều trong phòng ngủ để không còn ngại rét khi ái ân. Ảnh minh họa Tắm vòi sen hoặc bồn với nước ấm: Đây là giải pháp thích hợp cho mùa đông giá lạnh. Nước sẽ làm ấm cơ thể và tăng cảm giác thích thú, gợi cảm hơn, nhất là khi tắm trong bồn. Khi tắm, hãy thực hiện những thao tác massage phần đầu cho nhau bằng những động tác theo vòng tròn và chà xát nhẹ trong khoảng 10 phút giúp kích thích hưng phấn. Ảnh minh họa Không uống nước lạnh sau khi quan hệ: Trong lúc quan hệ, các mạch máu ở ruột và dạ dày ở trạng thái “giãn nở”, nếu dung nạp đồ lạnh sẽ gây lạnh đột ngột và tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa. Bạn có thể cảm thấy đau dạ dày, quặn bụng. Thay vào đó, hãy uống trà gừng nóng để lấy lại sức nhanh chóng. Ảnh minh họa Tránh nude và quan hệ dưới nước: Quan hệ khi nude hoàn toàn hay dưới nước vào mùa lạnh rất dễ bị cảm lạnh. Bên ngoài, nhiệt độ thấp hơn trong phòng, nếu không may gió thổi vào phòng dễ dẫn đến đột tử. Ảnh minh họa Xem video: Hôn nhân không tình yêu là lựa chọn tốt cho giới trẻ hiện nay?

