Cận cảnh Toyota Fortuner 2024 nâng cấp từ 1,055 tỷ tại Việt Nam

Mới đây trên website chính thức của Toyota Việt Nam (TMV) đã có một số điều chỉnh đối với dòng SUV 7 chỗ Fortuner. Trước hết, TMV đã điều chỉnh giảm giá xe Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 2024 mới xuống còn 1,155 tỷ đồng, rẻ hơn 10 triệu đồng so với mức đề xuất 1,165 tỷ đồng trước đó giúp giá lăn bánh Fortuner 2.7 AT 4x2 giảm đáng kể. Cùng với đó, TMV đã bổ sung thêm 2 lựa chọn phiên bản dành cho khách hàng trong nước, gồm Legender 2.7 4x2 AT và Legender 2.7 4x4 AT với giá bán lần lượt là 1,29 tỷ đồng và 1,395 tỷ đồng. Như vậy, Fortuner tại thị trường ôtô Việt Nam hiện nay có tất cả 6 tùy chọn phiên bản. Mức giá xe Toyota Fortuner 2024 tại Việt Nam đề xuất cho 6 phiên bản gồm: Fortuner 2.4AT 4x2 là 1,055 tỷ đồng; Fortuner 2.7AT 4x2: 1,155 tỷ đồng; Fortuner Legender 2.4AT 4x2: 1,185 tỷ đồng; Fortuner Legender 2.7AT 4x2: 1,290 tỷ đồng; Fortuner Legender 2.7AT 4x4: 1,395 tỷ đồng; Fortuner Legender 2.8AT 4x4: 1,350 tỷ đồng. Các trang bị trên phiên Toyota Fortuner 2024 bản Legender máy xăng với hệ thống chiếu sáng trước sau công nghệ LED, đèn pha có chế độ tự động bật/ tắt, cân bằng góc chiếu tự động và chế độ chờ dẫn đường. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, có chức năng điều chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và đèn chào mừng. Có sấy kính sau. Tay nắm cửa ngoài xe mạ crom. Có thanh đỡ nóc xe, cung cấp thêm không gian chở đồ khi cần thiết. Tiến vào bên trong, vô-lăng xe dạng 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc tích hợp các nút bấm điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay. Phía sau có lẫy chuyển số. Gương chiếu hậu trong chống chói tự động. Màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây và cổng sạc cho hàng ghế sau. Ghế xe thiết kế thể thao, bọc da, trong đó ghế lái và ghế phụ đều có khả năng chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống điều hòa trong xe là loại tự động 2 vùng. Mở cốp rảnh tay, hệ thống âm thanh 11 loa JBL... Công nghệ an toàn trên 2 phiên bản mới của Toyota Fortuner nổi bật với gói Toyota Safety Sense, tích hợp nhiều tính năng tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm camera 360 độ, tính năng hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 7 túi khí. Trong đó, 2 phiên bản Toyota Fortuner Legender mới được bổ sung đều sử dụng động cơ xăng dung tích 2.694cc đi kèm hộp số tự động 6 cấp, sinh công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Sự khác nhau nằm ở hệ dẫn động, bản Toyota Fortuner Legender 2.7 4x2 AT dùng dẫn động cầu sau, bản Legender 2.7 4x4 AT được trang bị dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử. Video: Đánh giá Toyota Fortuner tại Việt Nam.

