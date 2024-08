Khi tin tức về chiến thắng của Quân đội Nga đến từ mặt trận Donbass, toàn bộ cục diện chiến trường đã có sự thay đổi căn bản. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu thắng lợi về mặt chiến thuật và chiến lược của Quân đội Nga mà còn khiến giới quan sát toàn cầu phải xem xét lại chiều hướng của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Với lợi thế sức mạnh áp đảo 3/1, Quân đội Nga đã thể hiện khả năng kiểm soát chiến trường mạnh mẽ và khả năng chiến đấu hiệu quả, trong khi Quân đội Ukraine tỏ ra kiệt sức trong cuộc chiến bất cân xứng này, hiệu quả chiến đấu bị tổn hại nghiêm trọng và tinh thần sa sút. Xung quanh mặt trận Kursk, dù giao tranh vẫn còn ác liệt nhưng sự tiến công đều đặn của quân Nga đã đẩy quân Ukraine vào thế phòng thủ bị động. Quân đội Ukraine đã nhiều lần cố gắng đảo ngược tình trạng suy thoái bằng cách điều chỉnh cách triển khai và tăng cường quân và vũ khí. Tuy nhiên, trước những đòn tấn công chính xác và chiến thuật linh hoạt của Quân đội Nga, những nỗ lực này đều không có kết quả. Việc quân Ukraine rút khỏi Donetsk và khu vực Zaporozhye làm nổi bật sự bất lực và thất vọng về mặt chiến lược của nước này. Điều đặc biệt đáng chú ý là thất bại của quân Ukraine trên hướng Pokrovsk đã trở thành then chốt trong chiến thắng này. Theo các chỉ huy chiến trường, một số binh sĩ Ukraine đã không thể đánh trả hiệu quả khi đối mặt với Quân đội Nga, do không được huấn luyện cơ bản, trực tiếp dẫn đến số lượng lớn thương vong không cần thiết. Một số cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Nga đã khiến các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine lần lượt sụp đổ như quân bài domino, các địa điểm chiến lược như thị trấn New York ở phía nam thành phố Toretsk, Novohrodivka và Grodivka ở Pokrovsk lần lượt được đổi chủ. Đồng thời, các nhà phân tích phương Tây cũng có xu hướng bi quan về tình hình chiến tranh ở Ukraine. Họ tin rằng Kiev đã chính thức từ bỏ cuộc chiến giành Donbass. Đây không chỉ là việc từ bỏ các mục tiêu chiến tranh mà những người ủng hộ chính quyền Ukraine đưa ra cách đây 10 năm, mà còn là sự điều chỉnh lớn đối với chiến lược phòng thủ tổng thể của Ukraine. Thậm chí thất bại của Ukraine ở Donbass khiến một chuyên gia Anh trực tiếp chỉ ra rằng, có thể chính quyền Ukraine đã bí mật quyết định trao trả Donbass để đổi lấy không gian an toàn trên các chiến trường khác cho các lực lượng vũ trang của họ? Chiến thắng của Quân đội Nga tại Donbass không phải ngẫu nhiên, mà họ có lợi thế tuyệt đối về quân số và hỏa lực, chiến thuật tấn công bộ binh và khả năng tác chiến điện tử. Ngoài ra, Quân đội Nga còn sử dụng chiến tranh tâm lý và chiến tranh tình báo chính xác để liên tục làm suy yếu ý chí và tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine. Khi tình hình chiến tranh ở Donbass trở nên rõ ràng hơn, thì hướng đi tương lai của cuộc xung đột ở Ukraine càng trở nên khó hiểu hơn. Quân đội Ukraine có thể tìm được bước đột phá trong nghịch cảnh? Cộng đồng quốc tế sẽ điều chỉnh lập trường và chiến lược của mình như thế nào? Tất cả những điều này sẽ là tâm điểm chú ý tiếp theo. Trong khi đó trên hướng mặt trận Kursk, Lực lượng Vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ đang bị "mù"; các hệ thống liên lạc, chỉ huy và sử dụng UAV… có sử dụng mạng Internet đã không thể hoạt động. Nguyên nhân là do lãnh thổ Nga không thể sử dụng mạng Starlink, do tỷ phú Musk tuân thủ các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Việc Musk tuân thủ các lệnh trừng phạt chống lại Nga, giống như một chiếc boomerang khác của phương Tây. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, chính quyền của Tổng thống Biden đưa ra dự luật nghiêm cấm Musk mở mạng Starlink trên lãnh thổ Nga; đồng thời cho phép Quân đội Ukraine sử dụng Starlink cho các hoạt động tại Ukraine. Mạng internet vệ tinh Starlink đã mang lại sự thuận tiện lớn cho Quân đội Ukraine trong chiến đấu, bao gồm cung cấp mạng liên lạc tốc độ cao và hỗ trợ chiến đấu cho UAV, cho phép Quân đội Ukraine truyền thông tin một cách hiệu quả và thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Theo thời gian, Quân đội Ukraine ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Starlink để hoạt động. Tuy nhiên, sau khi xâm chiếm lãnh thổ Nga, Quân đội Ukraine đã bị trúng boomerang và phát hiện ra rằng, hệ thống internet vệ tinh Starlink không thể sử dụng được ở khu vực Kursk, điều này gây ra rất nhiều rắc rối cho hoạt động của họ. Rõ ràng, đây là một sai lầm lớn về mặt chiến thuật của Ukraine. Họ đã không thảo luận trước vấn đề này với phương Tây và chỉ phát hiện ra sơ hở lớn như vậy sau khi tiến vào lãnh thổ Nga. Trong hơn hai năm kể từ khi bị phương Tây trừng phạt, Nga vẫn có thể tiến hành các hoạt động mà không cần dựa vào Starlink và không hề bị ảnh hưởng gì. Để giải quyết vấn đề này, Quân đội Ukraine chỉ còn hai con đường. Đầu tiên là yêu cầu Mỹ sửa đổi dự luật, để Musk tự mình thực hiện một số điều chỉnh nhỏ và cho phép Starlink được sử dụng trên đất Nga. Thứ hai là biến khu vực Kursk thành lãnh thổ Ukraine thông qua luật pháp và bỏ phiếu, để Starlink có thể được mở cửa hợp pháp cho khu vực Kursk. Tuy nhiên, hai con đường này không dễ đi theo; nếu Mỹ thực sự sửa đổi dự luật, sẽ đi ngược lại với cách tiếp cận trừng phạt Nga của họ. Đồng thời, Musk đã chán ngán cuộc xung đột Nga-Ukraine từ lâu và có quan điểm không thống nhất với đường lối ủng hộ Ukraine của Tổng thống Biden. Con đường thứ hai càng bất khả thi hơn, Nga chắc chắn sẽ không thể đứng nhìn Quân đội Ukraine chiếm khu vực Kursk, chưa kể lợi thế hiện tại của Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk ngày càng nhỏ đi. Vì vậy, có vẻ như chỉ cần cuộc chiến ở Kursk không kết thúc dù chỉ một ngày, thì Quân đội Ukraine sẽ phải hứng chịu thiệt hại thêm một ngày nữa. (Nguồn ảnh: ISW, Sputnik, RT, Ukrinform).

