Ngày 27/8, tốc độ tiến công trên chiến trường của Quân đội Nga cho thấy, Cụm quân Trung tâm của Nga về cơ bản đã chiếm được thị trấn Novohrodivka ở phía nam tuyến đường sắt Ocheretine - Pokrovsk. Thị trấn dọc tuyến đường sắt Ocheretine - Pokrovsk này hiện chỉ còn lại một khu dân cư nhỏ ở phía bắc và một ít ở phía nam của tuyến đường sắt. Biệt kích Nga đang truy quét tàn quân Ukraine trong thị trấn Novohrodivka, dò gỡ mìn ở các ngôi nhà và các ổ hỏa lực còn sót lại của Quân đội Ukraine. Hiện đang chờ thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga về chiến thắng của quân Nga tại đây. Vào ngày 26/8, quân Nga chiếm quyền kiểm soát làng Marynivka, nằm ở phía nam thị trấn Novohrodivka, theo ước tính sẽ mất thêm năm ngày nữa, họ mới có thể tràn ngập thị trấn này; nhưng không ngờ ngày hôm đó, gần như toàn bộ phía nam tuyến đường sắt đã được kiểm soát. Tốc độ tiến quân của Cụm quân Trung tâm thực sự vượt quá sự mong đợi của chỉ huy Quân đội Nga. Hướng mặt trận Pokrovsk diễn biến ác liệt từ đầu năm, bắt đầu là sự sụp đổ của thành phố pháo đài Avdiivka, sau đó là cứ điểm Ocheretine. Hiện có thông tin, Quân đội Ukraine đang điều các đơn vị chủ lực về phía bắc, ảnh hưởng quá lớn đến khả năng phòng thủ ở mặt trận trung tâm này. Theo phản ánh của một số sĩ quan Quân đội Ukraine, đang chiến đấu ở mặt trận Pokrovsk, ở các đơn vị của họ, có nhiều lính nghĩa vụ ít kinh nghiệm chiến đấu, không có tinh thần chiến đấu. Họ sợ hãi trước các đợt ném bom và bỏ chạy ngay khi có tiếng pháo nổ. Đây thực sự không phải là vấn đề đơn giản, trong trận đánh tại nhà máy luyện cốc Avdiivka vào hồi đầu năm nay, Lữ đoàn xung kích Azov số 3 nổi tiếng đã lao vào tiếp viện cho quân Ukraine bị kẹt trong thành phố. Kết quả là những quả bom của Nga đã nhằm vào những người tinh nhuệ này, khiến họ sợ hãi đến mức rút về trú ẩn trong nhà máy luyện cốc, mà không dám nhìn lại. Sau khi quân Nga dọn dẹp xong thành phố, họ lập tức ném bom nhà máy luyện cốc và tiêu diệt nhiều người dưới tầng hầm. Mục đích ban đầu của Lữ đoàn Azov là dựa vào sự kiên cố của nhà máy luyện cốc làm công sự trú ẩn an toàn và biến nơi đây thành Nhà máy thép Azovstel thứ hai. Nhưng những quả bom của Nga đã khiến quân Azov phải bỏ chạy về phía tây qua con đường đất. Kể từ khi Quân đội Nga đưa vào sử dụng bom nổ phá FAB, được trang bị mô-đun dẫn đường UMPC, thì những công sự vững chắc của Ukraine, đã không thể chống đỡ được sức tàn phá của loại bom này. Nguy hiểm hơn, những công sự vững chắc thường chứa một lượng lớn vũ khí, đạn dược và vật dụng sinh hoạt, nên khi bom nổ, sẽ gây ra vụ cháy nổ thứ cấp. Theo một quy luật tự nhiên, là phần lớn các quân phòng ngự của Ukraine, đặc biệt là sĩ quan chỉ huy, thường trú ẩn ở những căn hầm kiên cố này và chỉ ra các vị trí chiến đấu, khi hỏa lực pháo bắn chuẩn bị của quân Nga ngừng bắn. Khi Quân đội Nga chưa đưa vào sử dụng rộng rãi bom lượn có điều khiển, đây là nguyên nhân quan trọng khiến họ không thể chiếm được các đô thị, đã được biến thành pháo đài như Avdiivka và Marinka; do hỏa lực pháo 152mm và 122mm hay thậm chí là 203mm cũng không thể phá hủy các công sự kiên cố. Tại thành phố Bakhmut, lính đánh thuê Wagner của Nga đã phải tổ chức những trận đánh đẫm máu trên từng con phố, từng tòa nhà. Quân Ukraine sẽ vào các vị trí kiên cố, là các tầng hầm của tòa nhà cao tầng ẩn nấp khi pháo binh Nga bắn chuẩn bị. Sau khi pháo binh Nga bắn chuyển làn, để bộ binh xung phong, quân Ukraine ngay lập tức vào vị trí chiến đấu, khiến quân Nga thiệt hại nặng. Nhưng khi Quân đội Nga ồ ạt đưa bom lượn vào sử dụng, tình hình đổi khác; ví dụ bom FAB-500 có thể trực tiếp đánh sập tòa nhà 7-8 tầng đào một “ao cá” sâu hơn 5 mét trên mặt đất. Khi quân Ukraine phòng thủ đang ẩn náu trong tầng hầm bị bom đánh sập, sẽ nguy hiểm hơn là họ phân tán ra các công sự khác ở trên mặt đất. Tuy nhiên khi quân Ukraine phân tán ra các chiến hào, hay các hầm trú quân phía ngoài, lúc này họ có thể bị tiêu diệt bởi hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái mang vũ khí. Để đánh sập một cụm tòa nhà cao tầng, có diện tích khoảng 200×200 mét, Không quân Nga sẽ thả 4 quả bom FAB-500. Novohrodivka là thị trấn quan trọng nhất của Nga, là tiền đồn che chắn cho thành phố chiến lược Pokrovsk. Tuy nhiên, quân Ukraine chưa kịp tổ chức các công công sự vững chắc ở đây, cộng với chất lượng chiến đấu của quân Ukraine tại đây không cao, nên có lẽ tính toán tốt nhất là nên rút lui về một vị trí thuận lợi hơn. Quân đội Nga tiến về thành phố Pokrovsk theo ba hướng, hướng chủ yếu có lẽ là theo tuyến đường sắt ở Novohrodivka, còn có một hướng qua những ngọn đồi nhỏ ở phía bắc và một hướng trên đường nông thôn ở phía bắc. Độ sâu tiến quân của hai hướng này thậm chí còn sâu hơn nhiều so với tuyến Novohrodivka. Hiện sườn phía bắc của thành phố Pokrovsk đã hoàn toàn lộ ra và thậm chí có thể bị tấn công trực tiếp từ hướng này. Ở phía đông của Pokrovsk, có một số ngôi làng, nhưng Quân đội Nga đã cơ bản chiếm được để làm đầu cầu xuất phát tiến công. Ở phía tây của Pokrovsk là những cánh đồng rộng lớn, nên hoàn toàn không bảo vệ được hai bên sườn. Vì vậy, căn cứ tình hình, việc quân Ukraine rút về vị trí thuận lợi hơn là rất đúng đắn. Trong thành phố Pokrovsk, theo một số phóng viên chiến trường, thậm chí không có mấy chiếc xe bọc thép được tìm thấy. Người chỉ huy của quân Ukraine tại đây đã rút chạy từ lâu; hiện quân Nga chỉ cách thành phố này 8,7km. (Nguồn ảnh: Sohu, Rvvoenkory, TASS).

