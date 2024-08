Sai lầm của chỉ huy Không quân Ukraine khiến F-16 bị lộ

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ukraine đã nhất quyết yêu cầu các đồng minh phương Tây hỗ trợ mua máy bay chiến đấu F-16. Theo quan điểm của quân đội Ukraine, loại máy bay chiến đấu kiểu cũ này, vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trên chiến trường Nga-Ukraine, và ít nhất có thể giúp bù đắp một phần ưu thế trên không, mà Nga đang nắm giữ. Qua nhiều cân nhắc khác nhau, Mỹ, Đan Mạch và các đồng minh khác đã dần dần chuyển giao một số lượng nhỏ máy bay chiến đấu cho Kiev, sau một thời gian dài giằng co. Lô máy bay chiến đấu F-16 quý giá này đã trở thành vũ khí được trân trọng nhất của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, một đoạn video quảng cáo do Không quân Ukraine quay vừa qua có thể đã tiết lộ vị trí cất giữ các máy bay chiến đấu F-16 trên lãnh thổ Ukraine, khiến nhiều blogger quân sự Nga “ngây ngất”. Nhà phân tích quân sự Nga Alexey Voyevoda đã nói với 150.000 người hâm mộ của mình vào ngày 25/8 rằng, “Không quân Ukraine đã mắc phải một lỗi không thể cưỡng lại được, rằng họ đã đặt máy bay chiến đấu F-16 vào một hầm chứa máy bay tiêu chuẩn của Liên Xô”. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong giới blogger quân sự Nga. Nhiều blogger có kinh nghiệm đánh giá rằng, Không quân Ukraine đã cất giữ các máy bay chiến đấu F-16 trong một hầm bê tông, ở Căn cứ Không quân Ivano-Frankivsk. Căn cứ không quân này nằm ở chân đồi Carpathian hiểm trở và cũng là lãnh thổ cực tây của Ukraine, gần thành phố lớn Lviv ở phía tây Ukraine và rất gần biên giới với Ba Lan, một thành viên của NATO. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, khi Ukraine chính thức nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào tháng 7 năm nay. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đã dự đoán, số F-16 mà Ukraine nhận được sẽ được bố trí ở sân bay cực tây nước này, để tránh các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, việc sân bay Ivano-Frankivsk nằm sát biên giới các nước thành viên NATO cũng sẽ khiến Nga phải thận trọng khi tiến hành các cuộc tấn công. Vonnin, một blogger quân sự người Nga với hơn 600.000 người theo dõi, cho biết: "Họ (Không quân Ukraine) đã làm hỏng việc. Lần này họ thực sự làm hỏng việc! Đúng như chúng tôi nghĩ, họ đã giấu máy bay chiến đấu F-16 ở nơi bí mật nhất, giáp gần biên giới phía tây”. Vonning chỉ ra rằng, trong đoạn video do Không quân Ukraine công bố ngày 25/8, có cảnh Tư lệnh Oleshchuk đến thăm mẹ của Thiếu tá Pirshikov. Một tòa nhà màu trắng ở phía sau bức ảnh khiến các blogger quân sự Nga cuối cùng cũng kết luận rằng, đó là vị trí nhà chứa máy bay chiến đấu F-16. Thiếu tá Pirshikov là cựu phi công xuất sắc của Ukraine, với thành tích tiêu diệt kẻ thù xuất sắc. Anh có biệt danh là "Juice" khi tập lái máy bay chiến đấu F-16 ở Mỹ, vì thích uống nước trái cây hơn rượu. Pirshikov hy sinh năm 2023 trong một trận không chiến với Không quân Nga. Chỉ huy Quân đội Ukraine mời mẹ ông ngồi trong buồng lái máy bay chiến đấu F-16 để tận mắt trải nghiệm môi trường chiến đấu, khi con trai bà còn sống. Tuy nhiên, tòa nhà màu trắng lóe lên trong cảnh này, tình cờ lại là ký túc xá cạnh Căn cứ Không quân Ivano-Frankivsk. Sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ tuyên bố nước này chưa sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, vì lo ngại xung đột leo thang. Sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài, Mỹ cuối cùng đã đồng ý để Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ, Na Uy và các nước châu Âu khác cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu F-16 của các nước này đều đã cũ, có tuổi đời khoảng 30 hoặc 40 năm và không được trang bị vũ khí mới nhất, nên không thể phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu của mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ này. Ngoài ra, do quá trình huấn luyện phi công F-16 của Ukraine chậm tiến độ, người ta tin rằng cho đến nay, Ukraine thực sự chỉ nhận được rất ít máy bay F-16. Tổng thống Zelensky từng phàn nàn rằng, Ukraine chỉ có hơn 20 phi công huấn luyện bay trên tiêm kích F-16 và Mỹ chỉ có thể huấn luyện 2-4 người một lúc, khiến quá trình đưa tiêm kích F-16 vào chiến đấu bị chậm rất nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, Quân đội Ukraine vẫn chưa phản hồi về vấn đề này, nhưng một số phương tiện truyền thông suy đoán rằng, đây có thể là một sai sót có chủ ý của Quân đội Ukraine, nhằm khiến Nga xác định sai vị trí của máy bay chiến đấu F-16. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, CNN).

