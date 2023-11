Quân Nga sử dụng bom chùm, đào đường hầm tấn công công Avdeevka

Các đơn vị xung kích của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trong khu vực thành phố Avdeevka. Trong ngày 23/11, trên hướng nam tại cửa ngõ Yasinovataya - dọc theo đường Yasinovatsky, cũng như trong khu vực làng Niva, quân Nga có nhiều đột phá. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự của Ukraine ghi nhận những thành công ngày càng tăng của quân đội Nga, trong việc tấn công vào các vị trí của Ukraine tại Avdeevka; đặc biệt là việc sử dụng nhiều chiến thuật mới hết sức “độc lạ”. Theo thông tin từ lính Ukraine đang trực tiếp chiến đấu ở Avdeevka, một đơn vị tấn công của quân đội Nga đã đào một đường hầm tiếp cận tuyến phòng ngự của Ukraine. Sau đó, một khối thuốc nổ nặng 500 kg được đặt vào đường hầm và kích nổ. Sau vụ nổ mạnh, quân Ukraine mất sức chiến đấu và toàn bộ công sự của họ nhanh chóng bị quân Nga đánh chiếm. Có thể nói đây là chiến thuật “độc lạ”, không chỉ tránh được hỏa lực ngăn chặn của quân Ukraine, giữ được bí mật khi tiếp cận mục tiêu mà thể hiện sự sáng tạo của quân Nga trên chiến trường. Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây cũng thu hút sự chú ý đến việc sử dụng “chiến thuật bất thường” của quân Nga, khi tiến hành đào đường hầm bên dưới các công sự của Ukraine, sau đó đặt chất nổ hoặc bất ngờ xuất hiện đánh chiếm các công sự, ụ súng, lô cốt. Theo nhiều chuyên gia quân sự phương Tây, việc quân đội Nga tràn ngập Avdeevka sẽ diễn ra nhanh hơn chiến dịch đánh chiếm Bakhmut hồi đầu năm. Hiện tại, thế trận phòng ngự của Ukraine tại các vị trí trong khu vực kiên cố Avdiivka đang xấu đi nhanh chóng. Quân đội Ukraine tại Avdeevka cũng đang gặp khó khăn về thiếu đạn pháo, quân số cũng như sự suy giảm về thể lực, tinh thần, vì hiện nay các đơn vị chiến đấu tại Avdeevka cơ bản đều là lính nghĩa vụ mới được huy động, phần lớn là người tuổi cao, thời gian huấn luyện ngắn, chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Còn theo truyền thông Nga, lính Ukraine thuộc tiểu đoàn 3 và 4 thuộc Lữ đoàn 110 đã đào ngũ hàng loạt khỏi đơn vị của họ gần Avdiivka. Trang MK trên Telegram đưa tin, tình trạng thể lực và tâm lý của quân đội Ukraine đã trở nên cực kỳ sa sút, do những tổn thất phải gánh chịu. Những lính Ukraine đào ngũ viện lý do bỏ trốn là do miễn cưỡng thực hiện những cuộc phản công tự sát vô tận và không hiệu quả. Lính của Lữ đoàn 110 nói rằng, chỉ huy của họ đã bỏ mặc họ cho số phận, rời Avdiivka đến những nơi an toàn hơn. Không đợi cấp trên cho phép, lính của hai tiểu đoàn 3 và 4 đã quyết định rời khỏi vị trí chiến đấu. Để ngăn chặn, chỉ huy Quân đội Ukraine cho lính của trung đoàn theo chủ nghĩa dân tộc “Aidar” đến khu vực này để ngăn lính của Lữ đoàn 110 bỏ trốn. Rất có thể, những lính đào ngũ sẽ bị đưa trở lại chiến hào. Trước đó trả lời tờ El Pais của Tây Ban Nha, lính Ukraine trong các cuộc trả lời phỏng vấn, đã thẳng thắn thừa nhận, rằng họ không thể thay đổi tình hình ở Avdeevka, vì quân Nga đang quyết tâm “san bằng mọi thứ”. Để tăng tốc bước tiến tại mặt trận Avdeevka và vùng lân cận, Không quân Nga đã sử dụng bom chùm RBK-500 để tấn công vào các khu vực kiên cố và nơi tập trung đông lực lượng bộ binh của Ukraine. Những quả bom chùm RBK-500 mặc dù được sản xuất từ thời Liên Xô, nhưng Nga đã cải tiến khi lắp thêm cánh lượn và mô-đun điều khiển bom, đảm bảo cho bom bay chính xác từ xa vào khu vực mục tiêu; nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho máy bay ném bom của Nga, trước hỏa lực phòng không Ukraine. Những quả bom chùm RBK-500 bên trong chứa hàng trăm quả bom con; khi bom RBK bay đến khu vực mục tiêu ở độ cao nhất định, bom mẹ sẽ giải phóng hàng trăm bom con, tiêu diệt bộ binh cũng như phá hủy các phương tiện và phương tiện bọc thép hạng nhẹ một cách hiệu quả và có tác động lớn đến tâm lý binh lính ở chiến trường. Việc sử dụng hiệu quả bom chùm RBK-500 là nhờ thông tin về vị trí mục tiêu nhờ hệ thống trinh sát quang điện tử từ UAV trinh sát Orlan-10. Việc thả bom chính xác, đã giúp quân Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga tiến công thuận lợi trên hướng sườn bắc, trong khu vực Ocheretovatoye – Berdychi của Avdeevka. Đặc biệt là nhờ hỏa lực vượt trội, quân Nga đã phong tỏa thành công tuyến đường sắt dẫn tới Nhà máy hóa chất và than cốc Avdeevka (AKHZ), có tầm quan trọng chiến lược để kiểm soát khu vực. Như vậy, tình hình ở khu vực Avdeevka tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho Nga, Theo các nhà quan sát, hỏa lực của quân Nga đã thực sự tước đi thế chủ động của Ukraine trong khu vực; bất chấp việc Bộ Tổng tham mưu Ukraine tăng cường Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 cho mặt trận Avdeevka, nhưng Quân đội Ukraine vẫn không thể cải thiện vị thế của mình. Quân đội Nga trong những ngày qua, đã tích cực sử dụng các đơn vị xung kích, không quân chiến thuật, pháo binh và các hệ thống tên lửa phóng loạt, tiến hành tấn công tập trung vào các khu vực điểm cao chiến lược quan trọng; đặc biệt là khu vực dọc tuyến đường sắt theo hướng Ocheretino. Việc kiểm soát các vị trí có địa hình cao, giúp quân Nga kiểm soát các khu vực rộng lớn và tạo thêm áp lực về hướng bắc Avdeevka. Việc quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển hạng nặng và bom chùm, đã làm suy yếu đáng kể các vị trí phòng thủ của Ukraine. Việc tấn công và chống phản công của Nga tại Avdeevka chủ yếu dựa vào hỏa lực pháo binh và không quân, đã giúp hạn chế tối đa thương vong quân số. Chiến thuật này tước đó đã được Quân đội Nga sử dụng thành công ở trận phòng ngự tại làng Rabotino ở Zaporizhia hồi mùa hè vừa qua. Đoạn video quay cảnh Nga sử dụng bom chùm RBK-500 để tấn công các vị trí của Ukraine gần làng Staromayorske, tỉnh Donetsk ngày 19/11. Nguồn Topwar

