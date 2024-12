BYD Dolphin 2025 "cá heo" từ 13.700 USD, sắp về Việt Nam?

Vào ngày 9/12 vừa qua, mẫu xe hatchback chạy hoàn toàn bằng điện BYD Dolphin 2025 mới đã được MIIT Trung Quốc tiết lộ. Là một mẫu xe nâng cấp, mẫu BYD Dolphin 2025 đã trải qua những thay đổi nhỏ về ngoại hình và bổ sung thêm tùy chọn động cơ điện 130 kW (174 mã lực). Để tham khảo, xe điện BYD Dolphin 2025 trên thị trường có mức giá từ 99.800 – 129.800 nhân dân tệ (13.700 – 17.900 USD). Vào tháng 11, BYD Dolphin đã bán được 21.712 chiếc, nâng tổng doanh số bán hàng tích lũy năm 2024 lên 176.560 chiếc. So với mẫu xe đang bán, phiên bản này có mặt trước dưới ở cả hai bên đã được điều chỉnh. Nhìn từ bên hông, các đường nét thân xe không thay đổi cũng như tay nắm cửa bán ẩn. Về phía sau, logo “Build Your Dream” nguyên bản khảm trên đèn hậu đã được nâng cấp thành logo “BYD”. Đồng thời, thiết kế nội thất đèn hậu và phần dưới của đuôi xe cũng được điều chỉnh. Chiếc xe mới chạy trên lốp kích thước 195/60 cùng mâm 16 inch hoặc mâm 17 inch và lốp 205/50. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của BYD Dolphin mới lần lượt là 4280/1770/1570 mm và chiều dài cơ sở là 2700 mm; dài hơn 155 mm so với mẫu xe đang bán ra. Ba trọng lượng không tải của xe được công bố, cụ thể là 1435 kg, 1480 kg và 1600 kg. Các cấu hình tùy chọn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, radar phía trước, camera phía trước, radar phía sau, radar bên hông phía trước, radar bên hông phía sau, camera gương chiếu hậu, camera phía sau, mui xe màu đen, kính riêng tư phía sau, phim bóng và thiết kế vành xe. Hơn nữa, ba tùy chọn động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đã được công bố cho hệ thống truyền động, sẽ là có công suất 70 kW (94 mã lực), 130 kW (174 mã lực) và 150 kW (201 mã lực). Toàn bộ sẽ tiếp tục sử dụng bộ pin Blade LFP của BYD. Tốc độ tối đa là 150 km/h và 160 km/h, tùy thuộc vào từng phiên bản. Để tham khảo, BYD Dolphin chạy điện hiện cung cấp hai tùy chọn công suất, phiên bản công suất thấp có công suất tối đa 70 kW và mô-men xoắn cực đại 180 Nm trong khi phiên bản công suất cao có công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Phiên bản công suất thấp sử dụng 44.928 kWh trong khi phiên bản công suất cao sử dụng bộ pin BYD Blade 60.48 kWh và phạm vi hoạt động tương ứng là 420 km và 520 km. Video: Xem chi tiết BYD Dolphin 2025 chạyn điện mới.

