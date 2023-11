Những cải tiến bất ngờ của vũ khí Nga trên chiến trường Ukraine

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang thích nghi với thách thức, đôi khi tìm ra giải pháp khiến phương Tây ngạc nhiên. Đồng thời trên chiến trường, lính Nga cũng thể hiện chiến thuật cực kỳ linh hoạt trong việc sử dụng cả xe bọc thép cũ lẫn vũ khí hiện đại nhất. Các chuyên gia quân sự phương Tây đã phát hiện ra một số ví dụ về việc sử dụng vũ khí cực kỳ thành công của Nga tại chiến trường Ukraine, như việc nâng cấp tên lửa dẫn đường phóng từ pháo phản lực hạng nặng Tornado-S, xe bọc thép chở quân MT-LB, bom lượn FAB-500 M-54 và tên lửa chống tăng Kornet. Trang web Bulgaria Military viết rằng, thay vì dùng tên lửa đạn đạo Iskander đắt tiền, thì đạn pháo phản lực hạng nặng Tornado-S có điều khiển, ngày càng được Nga sử dụng nhiều để tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng của Ukraine. Bulgaria Military dẫn lời ông Bekhan Ozdoev, Giám đốc sản xuất của Tập đoàn nhà nước Rostec, nói rằng Tornado-S vừa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên các khu vực rộng lớn bằng đạn không điều khiển và phá hủy các mục tiêu lẻ có giá trị cao bằng đạn có điều khiển. Ông Ozdoev xác nhận rằng, hệ thống Tornado-S vẫn tiếp tục được nâng cấp, đồng thời nhấn mạnh rằng, Tornado-S hiện đang tiến gần đến khả năng của hệ thống tên lửa chiến thuật, nhờ tầm bắn của tên lửa dẫn đường được nâng cao (hiện đạt tới 90-120 km). Với tầm bắn tăng lên, cho Tornado-S khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mà trước đây, được giành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật như Iskander. Việc sử dụng phương pháp dẫn đường vệ tinh, mức chính xác của Tornado-S rất cao và sức công phá của đầu đạn đủ sức phá hủy hầu hết mọi mục tiêu, kể mục tiêu kiên cố. Trong thời gian vừa qua, Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật “phóng bồi” tên lửa Iskander vào cùng một mục tiêu, khiến Ukraine bất ngờ và dẫn đến tổn thất gia tăng. Trước đây, người Ukraine đã quen với việc Nga chỉ sử dụng một tên lửa Iskander; chiến thuật này tăng mức độ sát thương với mục tiêu, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Còn trang web Army Certification của Bỉ đã tìm ra chi tiết về việc lính Nga biến xe bọc thép chở quân MT-LB thành phương tiện bom tự sát và được sử dụng ở gần làng Vodyanoye (nằm ở phía đông nam thành phố Avdeevsky thuộc tỉnh Donetsk), để phá hủy tuyến phòng ngự kiên cố của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 Ukraine. Theo trang Army Certification đưa tin, vào hồi tháng 6, lính Nga thuộc đơn vị công binh chiến đấu, đã sử dụng một xe bọc thép chở quân MT-LB thu được của Ukraine, chất lên đó khoảng 3,5 tấn thuốc nổ TNT và 5 quả bom FAB-100; khi chiếc xe “cảm tử” này phát nổ, có thể dọn sạch các mục tiêu kiên cố nhất. Dưới sự yểm trợ mãnh liệt của hỏa lực bắn thẳng của quân Nga, chiếc xe MT-LB chất đầy thuốc nổ được một lính Nga lái; khi cách mục tiêu khoảng 300 mét, tài xế cài ga cố định, nhanh chóng xuống xe và cho xe lao thẳng về phía công sự của quân Ukraine. MT-LB (tên thường gọi là “motolyga”) là loại xe bọc thép bánh xích đa năng, được Quân đội Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1960 và được sử dụng làm khung gầm của rất nhiều loại xe chiến đấu của Quân đội Liên Xô. Hiện MT-LB được cả quân đội Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi. Trang Army Certification dẫn lời chuyên gia quân sự Hugo Kaaman, khi coi chiến thuật sử dụng xe bom tự sát của Nga ở các khu vực khó khăn của chiến trường Ukraine, là hợp lý và hiệu quả. Chuyên gia Kaaman cho rằng, chiến thuật “đánh bom tự sát” này, giúp cho Nga tấn công hiệu quả các vị trí kiên cố, trong điều kiện lực lượng không quân Nga không thể hoạt động, khi hỏa lực phòng không Ukraine còn rất mạnh (lưu ý là khi đó Nga chưa đưa vào sử dụng ồ ạt bom lượn có điều khiển như hiện nay). Còn trang Eurasian Times của Ấn Độ viết, do không sử dụng được trực thăng vũ trang, lính Nga ở chiến trường đang sử dụng xe nâng dân sự, làm bệ để phóng tên lửa chống tăng Kornet vào các mục tiêu của Ukraine. Việc này giúp tăng tầm bắn của tên lửa. Loại tên lửa chống tăng Vikhr trước đây chủ yếu được sử dụng bởi trực thăng tấn công hạng nặng Ka-52 Alligator để tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine. Vikhr có tầm bắn tối đa 7 km, và chính loại tên lửa này đã tiêu diệt nhiều xe tăng hạng nặng của Ukraine trên hướng Zaporozhye hồi mùa hè vừa qua. Nhưng việc không thể sử dụng được trực thăng vũ trang, khiến loại tên lửa này không thể sử dụng. Tuy nhiên, “trong cái khó, ló cái khôn”, không có trực thăng vũ trang thì sử dụng xe nâng, khi trong video, một chiếc xe tải mang một chiếc xe nâng, nhô lên ngay phía trên ngọn cây. Bệ phóng tên lửa được bố trí trên bệ xe nâng. Như tờ The Eurasian Times viết, đã có nhiều bằng chứng về việc lính Nga sử dụng tên lửa chống tăng như vậy. Trong trường hợp không có trực thăng ở tuyến đầu, bệ phóng như vậy có thể đạt được tầm bắn, để chống lại các xe bọc thép của Ukraine và mang tính bất ngờ. Hơn nữa, trên mạng xã hội còn có những lời kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất hàng loạt hệ thống nâng hạ như vậy cho xe tải hoặc xe bọc thép; nhằm bố trí những vũ khí, khí tài cần độ cao. Tờ Eurasian Times viết: Những xe nâng như vậy có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trên chiến trường, từ phương tiện giám sát quang học đến các radar nhỏ; hoặc thậm chí là thiết bị chuyển tiếp liên lạc, nếu tình hình chiến thuật cho phép. Ngoài ra, những nền tảng như vậy còn tiết kiệm hơn so với việc sử dụng trực thăng Ka-52. Trực thăng mang theo 8 tên lửa Vikhr ATGM và phù hợp hơn trong các tình huống cần phóng loạt vào một nhóm xe tăng lớn hoặc nhanh chóng truy lùng và tiêu diệt một số mục tiêu nằm trong một khu vực rộng lớn. Nếu mục tiêu là đơn lẻ thì việc phóng từ bệ trên cao là đủ.

