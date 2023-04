Quân Nga mở cuộc tiến công quyết định dọc theo sông Bahmutka

Mặt trận phía đông của quân đội Nga cuối cùng đã đạt được tiến bộ trong cuộc tấn công vào ngày 6/4. Mặc dù chỉ là một chiến thắng cục bộ quy mô nhỏ, nhưng nó đã chứng minh rằng, quân đội Nga thực sự đang chuyển từ tư duy từ một quân đội chống khủng bố, sang cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. Trên hướng chiến trường Donetsk, các khu vực xung quanh Maryinka và Avdevka quân đội Nga đã nhận được tin tốt; điều này sẽ rất hữu ích cho các trận chiến đô thị trong tương lai. Tại mặt trận Bakhmut, quân đội Nga đang truy quét tàn quân của quân đội Ukraine ở phía đông trung tâm thành phố. Hiện tàn quân của quân đội Ukraine dọc theo sông Bakhmutka đã bị quân Nga quét sạch hoàn toàn; trọng điểm phòng thủ đã dần dần mở rộng ra khu vực ngoại vi để đối phó với các cuộc phản công trong tương lai của quân đội Ukraine. Trên thực tế, tư duy tác chiến “phi đối xứng” do các cuộc chiến chống khủng bố mang lại trước đây, đã làm sai lệch quá trình xây dựng quân đội của hầu hết các nước phương Tây, trong đó có quân đội Nga ở giai đoạn đầu của cuộc chiến. Do vậy, các quốc gia phương Tây bắt đầu chuẩn bị chiến tranh dưới hình thức xung đột vũ trang quy mô lớn. Bước tiến lớn nhất hiện nay của quân Nga tại thành phố Bakhmut đó là lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đang tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào tuyến phòng thủ còn lại của quân đội Ukraine ở phía tây thành phố từ ba hướng nam, đông và bắc. Một tin rất tốt là tất cả các khu vực dọc theo sông Bakhmutka chảy qua thành phố Bakhmut (bao gồm cả phần phía đông của thành phố) đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân Wagner. Khu vực trung tâm thành phố cũng nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của lực lượng này. Ở hướng tây nam của Bakhmut, quân Ukraine đã chống trả kiên cường, cố gắng ngăn chặn cuộc bao vây của lính đánh thuê Wagner đối với quân đội Ukraine còn lại trong khu vực; cố gắng giữ được tuyến đường cao tốc T0504 từ làng Ivanivske đến thành phố Kostiantynivka. Trên hướng bắc thành phố, Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 Ukraine đã chiến đấu ác liệt với các mũi đột kích của quân Wagner để ngăn quân Wagner chiếm làng Khromove. Quân Wagner cũng đã phát động một cuộc tấn công gần làng Bogdanovka vào chiều 8/4, nhưng không thành công. Nhưng đến tối 8/4, lính đánh thuê Wagner đã cắt đứt đường O0506, bảo đảm tiếp tế cho Quân đội Ukraine từ Chasov Yar vào Bakhmut; trước đó, “con đường tử thần” này bị quân Nga kiểm soát bằng hỏa lực và việc vận chuyển của Ukraine đã hết sức khó khăn; nhưng hiện nay thì bị dừng hẳn. Việc lính đánh thuê Wagner chiếm trục đường O0506 đã dẫn đến việc quân đội Ukraine không thể đưa quân tiếp viện, xe bọc thép và vũ khí vào Bakhmut; điều này làm khó khăn thêm cho số quân Ukraine còn còn mắc kẹt trong thành phố. Hiện Quân đội Ukraine còn một số con đường mòn, nhưng đều là đường đất qua các cánh đồng và đang bị lầy lội do băng tan mùa xuân và trời mưa. Nhưng nguy hiểm hơn là những con đường này, đều bị pháo binh của quân Nga khống chế. Mặc dù vậy, quân tiếp viện của Ukraine vẫn sẽ được chuyển vào thành phố theo nhiều cách khác nhau. Theo một số chuyên gia phân tích độc lập đánh giá, rất khó để dự đoán sự phát triển tiếp theo, vì tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Và số phận của Bakhmut cuối cùng có thể được quyết định trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới. Hiện lực lượng quân đội Ukraine còn lại trong thành phố đang bị lính đánh thuê Wagner của Nga tấn công ác liệt, đang phải lùi dần ra khỏi trung tâm thành phố về phía ngoại ô phía tây. Giờ đây, tâm điểm của các cuộc giao tranh nằm giữa hai bên là ở khu vực phía tây của nhà ga và bến xe buýt; mặc dù gặp nhiều bất lợi, nhưng quân Ukraine vẫn đang kiên cường chốt giữ các khu vực còn lại ở phía tây của thành phố. Theo thông tin, một số đơn vị Ukraine đã bỏ vũ khí và trang bị hạng nặng của họ, đang cố gắng thoát khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, một số đơn vị khác vẫn đang kháng cự một cách quyết liệt và không có sự hoảng loạn với quân Ukraine còn mắc kẹt lại. Quân đội Nga sau khi tràn ngập Bakhmut sẽ phải tiến hành truy quét tàn quân Ukraine còn lại; đồng thời thiết lập các tuyến phòng thủ nhiều điểm, nhiều hướng, làm vùng đệm ngăn chặn Ukraine đột phá tuyến phòng thủ. Về lâu dài, sau khi Quân đội Nga tràn ngập hoàn toàn Bakhmut, họ phải tổ chức xây dựng tuyến phòng thủ có đủ chiều sâu chiến lược; đủ sức chống lại cuộc phản công mùa xuân sắp tới của Ukraine có thể xảy ra. Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga truy quét tàn quân Ukraine tại Nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut (AZOM).

