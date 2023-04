Bom xuyên của Nga phát huy hiệu quả, Ukraine vẫn không thể đột phá

Quân Nga đang tăng tốc tấn công vào các khu vực còn lại của Bakhmut, sau khi tràn ngập hầu hết các khu vực, họ đã chuyển sang lâm thời phòng ngự để ngăn phản công của Ukraine. Quân đội Nga chủ yếu ở hướng bắc và phía nam, bao vây bằng cả hai cánh, dùng chiến thuật tấn công trực diện. Để đẩy nhanh việc chiếm giữ các tòa nhà cao tầng kiên cố, hiện vẫn do Quân đội Ukraine cố thủ, quân Nga sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A và bom hạng nặng dẫn đường bằng vệ tinh để tấn công trực tiếp; khi không quân Ukraine không còn khả năng chống cự, họ mới cho quân xung phong đánh chiếm mục tiêu. Trong thời gian gần đây, Không quân đã sử dụng nhiều bom phá FAB-500 và bom xuyên FAB-1500, được lắp đặt bộ dẫn đường chính xác bằng hệ thống định vị vệ tinh. Việc sử dụng bom hạng nặng tấn công các tòa nhà cao tầng, hiệu quả hơn rất nhiều so với sử dụng pháo binh tấn công. Ví dụ những tòa nhà Brezhnev được xây dựng từ thời Liên Xô, với những bức tường dày bằng bê tông cốt thép, không thể bị phá hủy bởi đạn pháo hay tên lửa thông thường. Đặc biệt, có những đường hầm mở rộng về mọi hướng dưới nhiều tòa nhà ở Bakhmut, là nơi quân chủ lực và dự bị của Ukraine đang ẩn náu. Chiến đấu trong đô thị là cuộc chiến ác liệt, hao tổn nhiều nhân lực; nếu một tòa nhà có tầng hầm với 100 quân cố thủ, thì bên tiến công sẽ mất 100-200 người để có thể quét sạch số quân trong tòa nhà. Nếu dùng đạn pháo, có lẽ 1.000 viên đạn cũng không thể phá hủy hoàn toàn tòa nhà, chứ đừng nói đến đường hầm. Nếu tấn công tòa nhà trên, sử dụng một quả bom dẫn đường chính xác FAB-1500 và 10 quả bom FAB-500 thì đảm bảo để kết thúc trận chiến với thiệt hại sinh lực chỉ bằng không. Trong trường hợp này, chỉ huy Nga sẽ lựa chọn phương án dùng bom dẫn đường chính xác. Trên chiến trường Bakhmut, tòa nhà của Cục thuế Bakhmut do quân đội Ukraine chốt giữ, đã bị bom dẫn đường của Không quân Nga phá hủy hoàn toàn; đơn vị quân đội Ukraine ở đây chuẩn bị phản công, nhưng buộc phải rút vào đường hầm để ẩn náu. Chiến thuật chiến đấu trên đường phố đô thị của quân đội Nga rất quyết liệt. Khi gặp mục tiêu, đầu tiên xe bọc thép khai hỏa bằng pháo bắn nhanh 30mm, nếu không tiêu diệt được mục tiêu, sẽ điều pháo hạng nặng 152mm bắn phá mục tiêu ở khoảng cách vài trăm mét, bằng cách ngắm bắn trực tiếp vào tầng dưới tòa nhà; mục đích là làm đổ sập tòa nhà. Nếu quân Ukraine vẫn còn chống cự trong đống đổ nát, quân Nga tiếp tục sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A, phóng đạn nhiệt áp vào tòa nhà; tiêu diệt nốt những gì còn lại bằng nhiệt độ cao và sóng xung kích lớn. Vũ khí nhiệt áp là loại vũ khí thích hợp nhất để tiêu diệt sinh lực ẩn nấp dưới các công sự dưới lòng đất; trong vòng vài giây sau khi đạn nhiệt áp phát nổ, toàn bộ oxy xung quanh sẽ bị đốt cháy và người ẩn nấp trong các hầm ngầm sẽ đối mặt với nguy cơ bị ngạt. Một xe phóng đạn nhiệt áp TOS-1A của Nga, nếu phóng một loạt đạn hoàn chỉnh, vụ nổ hình thành có thể bao phủ diện tích 40.000 mét vuông. 12 viên đạn nhiệt áp phát nổ đồng thời trong vòng 30 giây, biến khu vực mục tiêu thành địa ngục rực lửa. Quân đội Nga cũng phóng cáp quét mìn bằng xe UR-77 để dọn đường, một sợi cáp quét mìn chứa hàng trăm kg thuốc nổ, một khi cho nổ sẽ dài hàng trăm mét dọc cả một con phố. Khi vẫn chưa tiêu diệt được mục tiêu, quân Nga sẽ yêu cầu không quân phóng bom dẫn đường bằng vệ tinh nặng 500kg và 1.500kg và bom xuyên đất để đánh trực diện. Cuối cùng, khi quân phòng thủ Ukraine không còn sức chống cự, lúc này lính biệt kích Nga được trang bị đầy đủ vũ khí, sẽ tiến vào đống đổ nát của tòa nhà để bắt đầu cận chiến. Do lượng xe tăng, thiết giáp của Quân đội Ukraine đã ít lại bị tiêu hao nghiêm trọng, nên lực lượng phản công của Quân đội Ukraine tương đối hạn chế. Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner đang tiếp tục bao vây vài khu nhà mà quân Ukraine còn sót lại tại Bakhmut. Còn trên các chiến trường khác, quân đội Nga đang cải tiến chiến thuật một cách toàn diện, khắc phục điểm yếu trong thời gian trước. Tuy nhiên hầu hết các cuộc tấn công của Nga đều mang tính chất trinh sát để phát hiện các vị trí của Quân đội Ukraine, thay vì cố gắng chọc thủng trận địa phòng ngự Ukraine. Vậy sau khi tràn ngập Bakhmut, mục tiêu tiếp theo của quân Nga là ở đâu? Chuyên gia quân sự Ba Lan Peter Zhokowski tin rằng, mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga chính là chiếm tuyến phòng thủ mới của Bakhmut; đó là thị trấn Chasov Yar, cách Bakhmut 10 km về phía Tây. Đây là “nút thắt” mở lối đi vào vị trí cốt lõi trung tâm phòng ngự của quân đội Ukraine tại Donbass. Nếu quân đội Nga không chiếm được Chasov Yar, thì ngay cả khi họ tràn ngập được Bakhmut, họ cũng sẽ bị các trận địa pháo của Ukraine bố trí ở Chasov Yar tấn công. Lý do là Chasov Yar nằm trên địa hình cao hơn so với Bakhmut, nên có lợi thế khống chế. Quân đội Ukraine hiện đang sử dụng chiến thuật “vườn không nhà trống”, khi Ukraine để quân Nga vào khu đô thị, sau đó cho nổ tung từng tòa nhà một bằng tên lửa dẫn đường chính xác HIMARS; vì tọa độ của từng ngôi nhà ở đây đã được đánh dấu chính xác. Chiến thuật này của Ukraine là tự nguyện từ bỏ các vị trí phòng ngự trước đó. Tuy nhiên, trước khi triệt thoái, việc khảo sát và lập bản đồ chi tiết sẽ được thực hiện để đánh dấu vị trí các tòa nhà và bố trí lực lượng trinh sát ở lại. Khi quân Nga tiến vào, tên lửa HIMARS sẽ bắn phá dưới sự chỉ điểm của lực lượng trinh sát cài cắm. Do đó, hai gọng kìm phía bắc và phía nam của Bakhmut sẽ hợp vây nhằm chiếm giữ các điểm cao tại Chasov Yar. Sau khi chiếm được Chasov Yar, chẳng những giải tỏa được mối nguy hiểm cho lực lượng ở thành phố Bakhmut, mà quân Nga còn có thể lợi dụng địa hình trên cao của Chasov Yar, để bắn phá Slavyansk, vị trí nòng cốt của quân Ukraine tại Donetsk. “Con đường tử thần” từ thành phố Bakhmut đi thị trấn Chasov Yar đầy xác xe tăng, xe cơ giới của Ukraine.

