Ukraine lộ kế hoạch phản công mùa xuân 2023?

Lầu Năm Góc đang điều tra xem ai có thể đứng sau vụ rò rỉ tài liệu, truyền thông Mỹ cho biết. Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singer cho biết: "Chúng tôi đã biết về các thông tin về các bài đăng trên mạng xã hội và hiện đang xem xét vấn đề". Tờ New York Times của Mỹ cho biết, trong số những tiết lộ trong các tài liệu này, có các biểu đồ về các điểm giao vũ khí dự kiến của quân đội Ukraine, tình trạng binh lính và các kế hoạch tác chiến khác. Điều này cho thấy trong quá trình hỗ trợ Ukraine, Mỹ đã vượt qua giới hạn được công bố trước đó là chỉ hỗ trợ tình báo. Mặc dù các tài liệu bị rò rỉ không đề cập đến các kế hoạch hoạt động cụ thể, chẳng hạn như cách thức, thời gian và địa điểm Ukraine dự định tấn công. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia, những tài liệu này chắc chắn cung cấp nhiều manh mối có giá trị cao cho tình báo Nga. Ví dụ, tài liệu đề cập đến tốc độ tiêu thụ đạn của bệ phóng tên lửa cơ động HIMARS, có thể phóng đòn tấn công chính xác vào các mục tiêu như kho đạn, cơ sở hạ tầng và nơi tập kết của quân đội Nga từ khoảng cách rất xa. Các nhà phân tích quân sự Mỹ nói rằng, khó có thể đánh giá tác động của các tài liệu bị rò rỉ, đối với các hoạt động chiến đấu của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến hiện nay và trong những tháng tới. Các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng, các tài liệu do Nga tiết lộ có thể bị biên tập có chọn lọc. Ví dụ, một bản trình chiếu được tiết lộ cho thấy 16.000 đến 17.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi có tới 71.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng; đây là một “khoảng cách lớn” so với dữ liệu được phương Tây công bố trước đó. Các nhà phân tích thừa nhận rằng, một số tài liệu bị rò rỉ dường như là thật, sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho Nga. Một trong những tài liệu đưa ra chi tiết về quá trình huấn luyện và cung cấp thiết bị cho các tân binh Ukraine từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay. Tài liệu cho thấy Ukraine đang thành lập 12 lữ đoàn chiến đấu, 9 trong số đó được trang bị và huấn luyện bởi Mỹ và các đồng minh NATO khác. Trong số 9 lữ đoàn, thì 6 lữ đoàn sẽ sẵn sàng chiến đấu vào ngày 31/3 và 3 lữ đoàn còn lại sẽ sẵn sàng vào ngày 30/4. Hiện nay theo biểu biên chế thời chiến của một lữ đoàn Ukraine có khoảng 4.000 đến 5.000 quân. Tài liệu cũng nêu rõ, cần có tổng cộng hơn 250 xe tăng và 350 xe bọc thép để hỗ trợ 9 lữ đoàn mới thành lập để tham chiến. Như vậy từ đầu năm đến nay, Quân đội Ukraine đã thành lập thêm tổng cộng 12 lữ đoàn, được trang bị hơn 1.000 xe tăng chiến đấu bộ binh, bao gồm xe tăng cải tiến T72, xe chiến đấu bộ binh M2 của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh Weasel và xe tăng Leopard 2 của Đức cùng nhiều loại vũ khí khác. Trong 9 lữ đoàn mới thành lập, trong đó có Lữ đoàn 82 của Quân đội Ukraine sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu toàn tuyến trước cuối tháng 5, sẵn sàng tham gia phản công trong cuộc phản công mùa hè. Theo truyền thông Mỹ, đây là bước đột phá tình báo công khai đầu tiên mà Nga có được kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc xung đột, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các sở chỉ huy tiền phương của quân đội Nga, kho đạn dược và các thông tin quan trọng khác. Thông tin tình báo mà Mỹ cung cấp theo thời gian thực này, cho phép Quân đội Ukraine tấn công các vị trí của Quân đội Nga một cách chính xác. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ từ lâu đã nhấn mạnh rằng, Ukraine đóng vai trò quyết định trong việc lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công. Các quan chức Mỹ và Châu Âu đã nói rằng, trong thời kỳ đầu của cuộc xung đột, các quan chức Ukraine đã miễn cưỡng chia sẻ kế hoạch chiến đấu của họ với Mỹ vì sợ bị rò rỉ. Chia sẻ thông tin tình báo giữa Ukraine và Mỹ đã không đạt được tiến bộ đáng kể, cho đến mùa thu năm 2022. Tờ New York Times cảnh báo rằng, một vụ rò rỉ thông tin tình báo ở mức độ nghiêm trọng này, chắc chắn sẽ gây tổn hại cho việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Ukraine và Mỹ trong tương lai. Điều đáng chú ý là mặc dù phía Mỹ thừa nhận có sự cố rò rỉ tài liệu mật và tuyên bố sẽ truy tìm người chịu trách nhiệm nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng toàn bộ các tài liệu bị rò rỉ chỉ là một "vở kịch" được Kiev và Mỹ cùng "đạo diễn" nhằm đánh lừa Kremlin.

