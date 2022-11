Vào ngày 26/5/2014, các nhóm dân quân Donetsk thân Nga đã đột kích và giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk, ngay sau khi ông Petro Poroshenko, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2014. Sau đó Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích để giành lại quyền kiểm soát sân bay. Trong khoảng thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 3/9/2014, giao tranh lại tiếp tục, những người thân Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn sân bay vào ngày 3/9/2014. Liên tiếp những ngày sau, quân đội Ukraina đã phát động các cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát sân bay. Vào ngày 15/1/2015, cờ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) tung bay tại nhà ga sân bay, dân quân thân Nga tuyên bố rằng, họ kiểm soát 95% sân bay và chỉ còn lại một nhóm nhỏ binh sĩ quân đội Ukraine. Khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại lãnh thổ Ukraine hồi tháng 2 vừa rồi, mặc dù với hỏa lực mạnh, nhưng gần 9 tháng qua, quân Nga không thể đẩy lùi quân Ukraine phòng ngự tại sân bay Donetsk. Nhưng một ngày trước, các binh sĩ của tiểu đoàn Sparta với sự yểm trợ hỏa lực của Lữ đoàn pháo binh 238 và tiểu đoàn xe tăng của quân Nga, đã hoàn thành “giải tỏa” khu vực này. Hiện tại, các đơn vị của Quân đội Ukraine đang lùi lại phía sau đường cao tốc M-4. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những cố gắng của phía Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát Svatovo trong những ngày gần đây đều bị chặn lại bởi hỏa lực hạng nặng của pháo binh và không quân Nga. Các cuộc tấn công ở khu vực Ploshchanka và Chervonopopovka cũng kết thúc theo cách tương tự. Những mũi tấn công bí mật của Quân đội Ukraine từ bên sông Zherebets về phía đường cao tốc Svatovo-Kremennaya, đã bị trinh sát mặt đất và trên không của Nga phát hiện. Sau đó quân Nga đã tổ chức trận địa phục kích, khiến quân Ukraine phải chịu nhiều tổn thất và nhanh chóng rút lui. Các phóng viên chiến trường của Nga cho biết, quân Nga đã tiến vào thị trấn Belogorovka của tỉnh Lugansk từ phía bên của đường cao tốc Artemovsk (Bakhmut) -Lysichansk và đang lùng sục những binh lính Ukraine còn lại trong làng. Tại khu vực Artemovsk (Bakhmut), các lực lượng bán quân sự Wagner đã đè bẹp các hỏa điểm của quân Ukraine và tiến vào thành phố từ ba phía, các trận đánh cận chiến giữa lực lượng Wagner và quân Ukraine diễn ra trực tiếp trong các tòa nhà. Cùng lúc đó, các đơn vị dân quân Lugansk thân Nga, lực lượng Wagner và trung đoàn Akhmat tiến vào khu dân cư Belogorovka gần cụm cứ điểm Seversk. Việc chiếm được khu dân cư này, đã tạo bàn đạp cho quân Nga tiếp cận bao vây Seversk từ hướng đông bắc. Theo hướng Starobelsky, nhóm xung kích của Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Nevelskoye từ hướng Berestovoye, nhưng đã bị chặn lại bởi pháo binh của Quân đội Nga; theo một số nguồn tin, quân Ukraine bị tổn thất đáng kể, hai bên rơi vào thế giằng co và không bên nào có thể tiến lên được. Trong khu vực Limansky, các nhóm xung kích của Ombre 66 thuộc Quân đội Ukraine, đã tiến vào các vị trí phòng ngự tuyến trước của quân Nga theo hướng Makeevka và Krasnopopovka. Quân Nga tại đây đã đẩy lui cuộc tấn công. Trong 24 giờ qua, không có sự thay đổi đáng kể nào về tình hình trong khu vực Ugledarsky. Các trận đánh tiếp tục diễn ra ở Pavlovka, cũng như gần Maryinskaya và Novomikhailovka. Bức thư kể về những tổn thất to lớn và sự "tiêu diệt" gần như hoàn toàn Lữ đoàn 155 Thủy quân Lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương được cho là giả. Trong khu vực Zaporozhye, dọc theo đường chiến tuyến, chủ yếu là các cuộc đấu pháo tiếp tục diễn ra giữa hai bên, Quân đội Ukraine không có nhiều hoạt động theo hướng này. Cho đến nay, trên hướng Nikolaev-Berislav diễn ra tương đối bình lặng, nhưng nhận định với việc Ukraine tích cực đưa quân dự bị đến đây, có thể Quân đội Ukraine đang thực sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên toàn bộ hướng Kherson. Đồng thời, các nhà phân tích quân sự cho rằng, Kiev hiện không có cơ hội tập trung lực lượng phản công trên toàn tuyến phía nam, do số lượng đơn vị thiện chiến và xe bọc thép cần thiết cho một cuộc tấn công quy mô lớn hiện không đủ. Nhiều khả năng Quân đội Ukraine sẽ có những nỗ lực đột phá với lực lượng tối đa cấp tiểu đoàn tăng cường. Tuy nhiên Quân đội Nga đã cố gắng ổn định tình hình trên chiến tuyến Kherson bằng cách xây dựng một tuyến phòng thủ kiên cố ở đó. Hiện quân Ukraine đang cố gắng đột phá qua tuyến phòng ngự nhiều tầng của Quân đội Nga tại Kherson, nhưng họ đang chịu tổn thất nghiêm trọng, không thể đột phá được cửa mở, dù chỉ là rất nhỏ. Chốt giữ khu vực bờ phải của sông Dnepr đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị Quân đội Nga tại đây, vì đầu cầu này là tiền đề trong tương lai, để quân Nga triển khai các cuộc tấn công theo một số hướng và ít nhất là không để mất nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea.

