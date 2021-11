Quân đội Ukraine gần Horlivka rơi vào bẫy của dân quân ly khai

Cư dân địa phương của làng Gorlovka cho biết, trong mấy ngày qua, các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine gần ngôi làng này, đã phải hứng chịu nhiều đợt pháo kích từ lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Các cuộc tấn công của pháo binh dân quân DPR, chủ yếu tập trung vào các địa điểm triển khai của hai tiểu đoàn xe tăng và Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 của Quân đội Ukraine, đã được đưa đến khu vực này khoảng hai ngày trước. Được biết, các vị trí của Quân đội Ukraine đã bị tấn công bằng súng cối 82 ly và 120 ly và các loại pháo cỡ nòng lớn. Do các cuộc tấn công được thực hiện ở một khoảng cách xa đáng kể, nên không thể làm rõ những tổn thất của Ukraine. Tuy nhiên theo các chuyên gia đánh giá, hành động của Quân đội Ukraine trong việc tập trung lực lượng vào một khu vực tương đối nhỏ là sai lầm trong việc đóng quân; việc này không khác gì đưa tất cả "trứng vào một giỏ", có thể dẫn đến những tổn thất rất lớn. Việc dồn quân của Ukraina vào một khu vực hẹp, không loại trừ khả năng các đơn vị DPR có thể cố gắng thực hiện một cuộc tấn công dồn dập, bằng cách sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt (MRLS) và có thể tiêu diệt toàn bộ các đơn vị quân đội Ukraine đang đóng quân tại đây. Theo một số thông tin, các cuộc tấn công của dân quân DPR vào các vị trí của Quân đội Ukraine, là hành động chiến đấu nhằm ngăn chặn, tiêu hao và trả đũa các cuộc tấn công của phía Ukraina vào Horlivka; nhưng có thể thấy, dân quân DPR đang tích cực chiến đấu tạo thế, nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch lớn với Quân đội Ukraina. Trong khi đó, theo các thông tin được cung cấp bởi các tình nguyện viên của DPR cho biết, các đơn vị của Quân đội Ukraina đã chiếm được làng Staromaryevka một tuần trước, hiện đã rút lui khỏi khu vực này. Hiện không có đơn vị nào của quân đội Ukraine nào trong làng Staromaryevka; các đơn vị này đang trú tại một phần ở bờ phía đông của sông Kalmius, nhưng bên ngoài khu định cư, gần với cầu phao do các đơn vị công binh của Ukraina xây dựng, mà dân quân DPR vừa phá hủy bằng pháo kích. Theo thông tin sơ bộ, cư dân của làng Staromaryevka có 72 giờ để rời khỏi khu định cư theo hướng đông hoặc tây; điều này có thể cho thấy rằng, các lực lượng lớn của Quân đội Ukraine sẽ được điều động vào khu vực trong tương lai gần. “Không có Quân đội Ukraine trong làng, cũng như không có những quan sát viên của OSCE, hay tình nguyện viên Chữ thập đỏ và LHQ. Tôi không biết thông tin đến từ đâu mà cư dân Staromaryevka chỉ còn ba ngày để sơ tán, nhưng họ mang gia súc, đồ dùng gia đình và đã bắt đầu rời làng”, tình nguyện viên của Donetsk, Andrei Lysenko đã bình luận về tình hình. Chưa ai dự đoán tình hình khu vực mấy ngày tiếp theo sẽ ra sao, tuy nhiên cuộc sơ tán chỉ ra rằng, có thể là trong vài giờ tới, tình hình ở phía nam của cộng hòa tự xưng Donetsk sẽ trở nên rất trầm trọng; đặc biệt là với việc triển khai các lực lượng lớn của Quân đội Ukraine ở phía tây bờ sông Kalmius. Trong bối cảnh chiến sự Miền Đông Ukraina leo thang, lần đầu tiên sau nhiều năm, các cuộc tấn công có sử dụng pháo binh của Quân đội Ucraina đã lan đến nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và các vùng lân cận của nó. Theo thông tin của truyền thông Nga, dẫn nguồn từ LPR, các cuộc tiến công của phía Ukraina đang được bắt đầu từ khu vực dân cư Petropavlovka. Đồng thời, theo dữ liệu lúc 15:45 ngày 5/11 (giờ địa phương), các đơn vị của Quân đội Ukraine đã gây ra ít nhất 8 cuộc tấn công bằng súng cối 82 ly. Hiện tại, người ta biết rằng cuộc tấn công vào Luhansk và các khu vực xung quanh thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng là bất ngờ. Theo thông tin sơ bộ, không có ai bị thương do cuộc tấn công; nhưng đã phá hủy một số tòa nhà dân cư. Để đối phó với cuộc tấn công của Quân đội Ukraine, các cuộc tấn công trả đũa đã được thực hiện vào các trận địa pháo của quân đội Ukraine, kết quả là hỏa lực pháo kích của Ukraina từ hướng này đã bị chặn lại. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết, có nhiều vụ nổ súng ở khu vực chiến tuyến theo hướng tương tự. Điều này cho thấy nỗ lực xâm nhập lãnh thổ của LPR bởi các nhóm biệt kích và trinh sát của Quân đội Ukraina. Nguồn ảnh: Damb.

Cư dân địa phương của làng Gorlovka cho biết, trong mấy ngày qua, các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine gần ngôi làng này, đã phải hứng chịu nhiều đợt pháo kích từ lực lượng dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Các cuộc tấn công của pháo binh dân quân DPR, chủ yếu tập trung vào các địa điểm triển khai của hai tiểu đoàn xe tăng và Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 của Quân đội Ukraine, đã được đưa đến khu vực này khoảng hai ngày trước. Được biết, các vị trí của Quân đội Ukraine đã bị tấn công bằng súng cối 82 ly và 120 ly và các loại pháo cỡ nòng lớn. Do các cuộc tấn công được thực hiện ở một khoảng cách xa đáng kể, nên không thể làm rõ những tổn thất của Ukraine. Tuy nhiên theo các chuyên gia đánh giá, hành động của Quân đội Ukraine trong việc tập trung lực lượng vào một khu vực tương đối nhỏ là sai lầm trong việc đóng quân; việc này không khác gì đưa tất cả "trứng vào một giỏ", có thể dẫn đến những tổn thất rất lớn. Việc dồn quân của Ukraina vào một khu vực hẹp, không loại trừ khả năng các đơn vị DPR có thể cố gắng thực hiện một cuộc tấn công dồn dập, bằng cách sử dụng nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt (MRLS) và có thể tiêu diệt toàn bộ các đơn vị quân đội Ukraine đang đóng quân tại đây. Theo một số thông tin, các cuộc tấn công của dân quân DPR vào các vị trí của Quân đội Ukraine, là hành động chiến đấu nhằm ngăn chặn, tiêu hao và trả đũa các cuộc tấn công của phía Ukraina vào Horlivka; nhưng có thể thấy, dân quân DPR đang tích cực chiến đấu tạo thế, nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch lớn với Quân đội Ukraina. Trong khi đó, theo các thông tin được cung cấp bởi các tình nguyện viên của DPR cho biết, các đơn vị của Quân đội Ukraina đã chiếm được làng Staromaryevka một tuần trước, hiện đã rút lui khỏi khu vực này. Hiện không có đơn vị nào của quân đội Ukraine nào trong làng Staromaryevka; các đơn vị này đang trú tại một phần ở bờ phía đông của sông Kalmius, nhưng bên ngoài khu định cư, gần với cầu phao do các đơn vị công binh của Ukraina xây dựng, mà dân quân DPR vừa phá hủy bằng pháo kích. Theo thông tin sơ bộ, cư dân của làng Staromaryevka có 72 giờ để rời khỏi khu định cư theo hướng đông hoặc tây; điều này có thể cho thấy rằng, các lực lượng lớn của Quân đội Ukraine sẽ được điều động vào khu vực trong tương lai gần. “Không có Quân đội Ukraine trong làng, cũng như không có những quan sát viên của OSCE, hay tình nguyện viên Chữ thập đỏ và LHQ. Tôi không biết thông tin đến từ đâu mà cư dân Staromaryevka chỉ còn ba ngày để sơ tán, nhưng họ mang gia súc, đồ dùng gia đình và đã bắt đầu rời làng”, tình nguyện viên của Donetsk, Andrei Lysenko đã bình luận về tình hình. Chưa ai dự đoán tình hình khu vực mấy ngày tiếp theo sẽ ra sao, tuy nhiên cuộc sơ tán chỉ ra rằng, có thể là trong vài giờ tới, tình hình ở phía nam của cộng hòa tự xưng Donetsk sẽ trở nên rất trầm trọng; đặc biệt là với việc triển khai các lực lượng lớn của Quân đội Ukraine ở phía tây bờ sông Kalmius. Trong bối cảnh chiến sự Miền Đông Ukraina leo thang, lần đầu tiên sau nhiều năm, các cuộc tấn công có sử dụng pháo binh của Quân đội Ucraina đã lan đến nước Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và các vùng lân cận của nó. Theo thông tin của truyền thông Nga, dẫn nguồn từ LPR, các cuộc tiến công của phía Ukraina đang được bắt đầu từ khu vực dân cư Petropavlovka. Đồng thời, theo dữ liệu lúc 15:45 ngày 5/11 (giờ địa phương), các đơn vị của Quân đội Ukraine đã gây ra ít nhất 8 cuộc tấn công bằng súng cối 82 ly. Hiện tại, người ta biết rằng cuộc tấn công vào Luhansk và các khu vực xung quanh thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng là bất ngờ. Theo thông tin sơ bộ, không có ai bị thương do cuộc tấn công; nhưng đã phá hủy một số tòa nhà dân cư. Để đối phó với cuộc tấn công của Quân đội Ukraine, các cuộc tấn công trả đũa đã được thực hiện vào các trận địa pháo của quân đội Ukraine, kết quả là hỏa lực pháo kích của Ukraina từ hướng này đã bị chặn lại. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết, có nhiều vụ nổ súng ở khu vực chiến tuyến theo hướng tương tự. Điều này cho thấy nỗ lực xâm nhập lãnh thổ của LPR bởi các nhóm biệt kích và trinh sát của Quân đội Ukraina. Nguồn ảnh: Damb.