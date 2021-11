Quân ly khai pháo kích dữ dội vào vị trí đóng quân của Ukraine

Cách đây vài giờ, lực lượng dân quân ly khai cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Ukraine trong khu vực làng Staromaryevka, bằng hỏa lực súng cối 120 ly. Các cuộc tấn công của dân quân DPR đã phá hủy một phần các vị trí phòng ngự của của Quân đội Ukraine tại làng Staromaryevka; tuy nhiên có thông tin cho rằng, không có quân nhân nào của phía Ukraine bị chết hoặc bị thương. Theo phía Ukraine, hàng chục cuộc pháo kích đã được phe ly khai bắn vào các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine tại làng Staromaryevka; quân đội Ukraine còn nhìn thấy một UAV trong khu vực, có khả năng đang thực hiện nhiệm vụ quan sát và sửa bắn cho pháo binh của dân quân DPR. Bất chấp những tuyên bố của phía Ukraine, người ta có thể thấy sự hoảng sợ đang ngự trị ở các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực xung đột; nhất là tại làng Staromaryevka. Và một trong những cuộc tấn công này, đã được một quân nhân Ukraine ghi lại. Trên đoạn video được giới thiệu, người xem có thể thấy khoảnh khắc tấn công bằng đạn cối 120 mm, trong khi nguồn tin cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng dân quân DPR từ hai hướng cùng một lúc, gây nên sự hoảng sợ của binh lính Ukraine ở đây. Đáng chú ý là trên hướng mà phía quân đội Ukraine có thể tổ chức các cuộc tiến công, đã bị dân quân pháo kích dữ dội. Và rõ ràng theo cách này, lực lượng dân quân đã cố gắng tấn công tối đa và gây thiệt hại có thể xảy ra đối với phía Ukraine, nhằm cản trở các kế hoạch tấn công tiếp theo của Ukraine. Nhằm đáp trả những cuộc tiến công bằng pháo binh vào vị trí đóng quân của mình, phía Ukraine tiếp tục sử dụng sử dụng máy bay không người lái vũ trang TB2, để tấn công vào các vị trí của DPR tại làng Granitnoye. Cư dân làng Granitnoye cho biết, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công mới của UAV TB2 nhằm vào các vị trí của lực lượng dân quân DPR tại đây. Theo quan sát, các cuộc không kích có thể được thực hiện bởi cả UAV TB2 và pháo binh của Ukraine. Việc quan sát và sửa bắn cho pháo binh của Ukraine, có lẽ được thực hiện từ UAV TB2, vì các cuộc tấn công rất chính xác; hiện Quân đội Ukraine không có loại máy bay không người lái nào, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh vào ban đêm, trừ UAV TB2. Theo người đại diện của DPR cho biết, trong những ngày qua, phía Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái TB2 ở khu vực Granitnoye, chủ yếu giúp thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh, vào các vị trí hỏa lực của lực lượng DPR. Ngoài khu vực Granitnoye, các UAV của Ukraine còn hoạt động trong không phận bên ngoài khu vực do DPR kiểm soát ở Granitnoye và ở phía tây khu định cư này. Có thông tin cho rằng, lực lượng dân quân có thể bị thiệt hại đáng kể tại khu vực này, nhưng cả Donetsk và Kiev đều không xác nhận. Đáng chú ý là các UAV của Ukraine đều cất cánh từ sân bay gần Nikolaev; nhưng thực tế cho đến nay, UAV TB2 chưa hề sử dụng vũ khí tiến vào các vị trí tiền tiêu của dân quân DPR tại Granitnoye, mà chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ điểm cho pháo binh bắn phá. Trong bối cảnh chuẩn bị một cuộc chiến với lực lượng ly khai Miền Đông của nước này, phía Quân đội Ukraine gấp rút đã tập trung lực lượng tại đây; vừa qua một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, liên quan đến loại tên lửa phòng không vác vai Strela-10 của phía Ukraine. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine, trong quá trình chuẩn bị trang bị quân sự cho chiến dịch quân sự tại Miền Đông, đã xảy ra sơ suất khiến hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 phát hỏa, phát nổ và gây cháy một xe bảo đảm kỹ thuật MTO-AT và một xe vận chuyển đạn. Do cháy lan, đã dẫn đến một vụ nổ tên lửa phòng không ở xe vận chuyển đạn. Hậu quả của một loạt vụ nổ làm hai quân nhân của Quân đội Ukraine đã thiệt mạng, ba người khác bị thương nặng, khi những người này đang cố gắng dập tắt đám cháy. “Ngọn lửa cháy lan sang 2 chiếc xe nữa đang đứng gần đó, trong đó một chiếc là xe bảo đảm kỹ thuật MTO-AT trên khung xe ZIL-131, và chiếc thứ hai là xe Ural vận chuyển đạn, làm tên lửa trong xe Ural đã phát nổ, khiến hai quân nhân đã thiệt mạng, ba người bị bỏng với các mức độ nghiêm trọng khác nhau”, các báo chí của LPR đưa tin. Các đại diện của Quân đội Ukraine từ chối đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này; nhưng đây không phải là sơ suất đầu tiên của Quân đội Ukraine, dẫn đến chết người. Nhưng không phải phía dân quân ly khai không để xảy ra tai nạn, Trong khi tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng, thì một dân quân DPR, do đốt dầu sưởi ấm trong xe chiến đấu bộ binh BMP-2 (trong xe có đầy đủ cơ số đạn) ở khu vực giáp chiến tuyến, đã bốc cháy và phát nổ; sau đó dẫn đến mất thêm hai xe bọc thép đậu sát bên; nhưng không có thiệt hại về người. Video binh lính Ukraine ghi lại cảnh pháo kích của dân quân ly khai. Nguồn: Damb.



Cách đây vài giờ, lực lượng dân quân ly khai cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Ukraine trong khu vực làng Staromaryevka, bằng hỏa lực súng cối 120 ly. Các cuộc tấn công của dân quân DPR đã phá hủy một phần các vị trí phòng ngự của của Quân đội Ukraine tại làng Staromaryevka; tuy nhiên có thông tin cho rằng, không có quân nhân nào của phía Ukraine bị chết hoặc bị thương. Theo phía Ukraine, hàng chục cuộc pháo kích đã được phe ly khai bắn vào các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine tại làng Staromaryevka; quân đội Ukraine còn nhìn thấy một UAV trong khu vực, có khả năng đang thực hiện nhiệm vụ quan sát và sửa bắn cho pháo binh của dân quân DPR. Bất chấp những tuyên bố của phía Ukraine, người ta có thể thấy sự hoảng sợ đang ngự trị ở các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine tại khu vực xung đột; nhất là tại làng Staromaryevka. Và một trong những cuộc tấn công này, đã được một quân nhân Ukraine ghi lại. Trên đoạn video được giới thiệu, người xem có thể thấy khoảnh khắc tấn công bằng đạn cối 120 mm, trong khi nguồn tin cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng dân quân DPR từ hai hướng cùng một lúc, gây nên sự hoảng sợ của binh lính Ukraine ở đây. Đáng chú ý là trên hướng mà phía quân đội Ukraine có thể tổ chức các cuộc tiến công, đã bị dân quân pháo kích dữ dội. Và rõ ràng theo cách này, lực lượng dân quân đã cố gắng tấn công tối đa và gây thiệt hại có thể xảy ra đối với phía Ukraine, nhằm cản trở các kế hoạch tấn công tiếp theo của Ukraine. Nhằm đáp trả những cuộc tiến công bằng pháo binh vào vị trí đóng quân của mình, phía Ukraine tiếp tục sử dụng sử dụng máy bay không người lái vũ trang TB2, để tấn công vào các vị trí của DPR tại làng Granitnoye. Cư dân làng Granitnoye cho biết, có khả năng sẽ xảy ra một cuộc tấn công mới của UAV TB2 nhằm vào các vị trí của lực lượng dân quân DPR tại đây. Theo quan sát, các cuộc không kích có thể được thực hiện bởi cả UAV TB2 và pháo binh của Ukraine. Việc quan sát và sửa bắn cho pháo binh của Ukraine, có lẽ được thực hiện từ UAV TB2, vì các cuộc tấn công rất chính xác; hiện Quân đội Ukraine không có loại máy bay không người lái nào, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh vào ban đêm, trừ UAV TB2. Theo người đại diện của DPR cho biết, trong những ngày qua, phía Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái TB2 ở khu vực Granitnoye, chủ yếu giúp thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh, vào các vị trí hỏa lực của lực lượng DPR. Ngoài khu vực Granitnoye, các UAV của Ukraine còn hoạt động trong không phận bên ngoài khu vực do DPR kiểm soát ở Granitnoye và ở phía tây khu định cư này. Có thông tin cho rằng, lực lượng dân quân có thể bị thiệt hại đáng kể tại khu vực này, nhưng cả Donetsk và Kiev đều không xác nhận. Đáng chú ý là các UAV của Ukraine đều cất cánh từ sân bay gần Nikolaev; nhưng thực tế cho đến nay, UAV TB2 chưa hề sử dụng vũ khí tiến vào các vị trí tiền tiêu của dân quân DPR tại Granitnoye, mà chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ điểm cho pháo binh bắn phá. Trong bối cảnh chuẩn bị một cuộc chiến với lực lượng ly khai Miền Đông của nước này, phía Quân đội Ukraine gấp rút đã tập trung lực lượng tại đây; vừa qua một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, liên quan đến loại tên lửa phòng không vác vai Strela-10 của phía Ukraine. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine, trong quá trình chuẩn bị trang bị quân sự cho chiến dịch quân sự tại Miền Đông, đã xảy ra sơ suất khiến hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 phát hỏa, phát nổ và gây cháy một xe bảo đảm kỹ thuật MTO-AT và một xe vận chuyển đạn. Do cháy lan, đã dẫn đến một vụ nổ tên lửa phòng không ở xe vận chuyển đạn. Hậu quả của một loạt vụ nổ làm hai quân nhân của Quân đội Ukraine đã thiệt mạng, ba người khác bị thương nặng, khi những người này đang cố gắng dập tắt đám cháy. “Ngọn lửa cháy lan sang 2 chiếc xe nữa đang đứng gần đó, trong đó một chiếc là xe bảo đảm kỹ thuật MTO-AT trên khung xe ZIL-131, và chiếc thứ hai là xe Ural vận chuyển đạn, làm tên lửa trong xe Ural đã phát nổ, khiến hai quân nhân đã thiệt mạng, ba người bị bỏng với các mức độ nghiêm trọng khác nhau”, các báo chí của LPR đưa tin. Các đại diện của Quân đội Ukraine từ chối đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này; nhưng đây không phải là sơ suất đầu tiên của Quân đội Ukraine, dẫn đến chết người. Nhưng không phải phía dân quân ly khai không để xảy ra tai nạn, Trong khi tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng, thì một dân quân DPR, do đốt dầu sưởi ấm trong xe chiến đấu bộ binh BMP-2 (trong xe có đầy đủ cơ số đạn) ở khu vực giáp chiến tuyến, đã bốc cháy và phát nổ; sau đó dẫn đến mất thêm hai xe bọc thép đậu sát bên; nhưng không có thiệt hại về người. Video binh lính Ukraine ghi lại cảnh pháo kích của dân quân ly khai. Nguồn: Damb.