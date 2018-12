Quân đội Iraq “thân Mỹ” nhưng lại thích dùng trực thăng vũ trang Nga

Tháng 10/2012, dù lúc này quân đội Iraq vẫn còn rất non trẻ và phải phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Mỹ,nhưng nước này lại chi ra một khoản tiền khổng lồ ước tính lên tới 5 tỷ USD để mua vũ khí từ Nga. Nguồn ảnh: Sina. Số tiền này được thành toán một phần bằng tiền mặt nhưng phần lớn được trả bằng các khoản vay tín dụng và dầu mỏ từ Iraq. Nguồn ảnh: Sina. Hợp đồng 5 tỷ USD mua vũ khí từ Nga bao gồm một phần lớn được dành cho việc đặt mua 30 trực thăng chiến đấu Mi-28N từ phía Moscow. Việc có trong tay một lúc 30 trực thăng Mi-28N được cho là sẽ giúp năng lực tấn công của Lục quân Iraq tăng lên đáng kể. Nguồn ảnh: Sina. Số tiền tương đương hơn 4 tỷ USD được cho là bao gồm cả chi phí đào tạo phi công, phí duy trì, linh kiện bảo dưỡng và xây dựng các cơ sở bảo dưỡng Mi-28N trên đất Iraq. Nguồn ảnh: Sina. 10 chiếc trực thăng tấn công Mi-28N đầu tiên đã được Nga chuyển giao cho Iraq vào một năm sau đó. Năm 2014, một lô 13 chiếc tiếp theo đã được chuyển giao tiếp và tới năm 2015, hợp đồng bàn giao được hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sina. Loại trực thăng tấn công nguy hiểm này của Iraq đã lần đầu tiên được xuất hiện thực chiến trong cuộc tấn công của quân đội Iraq vào phiến quân IS ở Ramadi. Nguồn ảnh: Sina. Khác với phiên bản gốc Mi-28, phiên bản Mi-28N là bản hiện đại hoá, được thiết kế để có thể tác chiến bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Nga đã trang bị cho phiên bản trực thăng tấn công Mi-28N này hệ thống radar sóng millimeter cực ngắn cùng với hệ thống camera nhiệt cũng như lade đo khoảng cách để nó có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Động cơ của Mi-28N cũng được nâng cấp, trước đây các trực thăng Mi-28 được trang bị hai động cơ Klimov TV-3-117VMA-SB3 có công suất tổng cộng 5000 sức ngựa do Ukraine sản xuất. Tuy nhiên do bất đồng giữa chính phủ hai nước, Nga đã phải tự sản xuất động cơ cho Mi-28N loại VK-2500 nhưng có công suất không bằng với động cơ của Ukraine. Nguồn ảnh: Sina. Về vũ trang, loại trực thăng này có 1 khẩu pháo 30mm được gắn dưới mũi máy bay, hai cánh treo vũ khí với khả năng mang theo được đủ các loại pháo phản lực phóng loạt, tên lửa chống tăng hay thậm chí là tên lửa không đối không tầm gần. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Trực thăng tấn công Mi-28 Havoc hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

