Phớt lờ Ukraine, siêu vận tải cơ An-148 vẫn tự tin cất cánh ở Nga

Theo truyền thông Nga, nước này vừa cho đưa vào thử nghiệm bay chiếc Antonov An-148 thứ 15 do Nga tự sản xuất trong trung tần tháng 10 vừa rồi. Những hình ảnh mới nhất về chiếc An-148 trong chuyến bay thử này tới nay mới được phía Nga công bố. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc máy bay An-148-100 này có số đăng bạ 61735 và là chiếc An-148 thứ 15 trong hợp đồng tự sản xuất và đặt mua của Bộ quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: Sina. Trong thời gian từ năm 2009 tới nay, Nga đã sản xuất được tổng cộng 35 chiếc máy bay vận tải hành khách An-148. Trong số đó có hai chiếc đã bị xoá đăng bạ do gặp phải tai nạn chết người. Nguồn ảnh: Sina. Do sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine càng ngày càng tăng cao, quá trình sản xuất An-148 của Nga có thể sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Bằng chứng là trong thời điểm hiện tại Nga đang chú trọng vào sản xuất và nâng cấp Il-96 phiên bản thân rộng và máy bay vận tải hạng nhẹ Il-112. Nguồn ảnh: Sina. Bay thử chuyến đầu tiên từ tháng 12/2004, Antonov An-148 là loại máy bay vận tải thương mại được Ukraine thiết kế và kết hợp sản xuất cùng với Nga. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng hiện tại An-148 đang có 4 phiên bản bao gồm An-148-100A, An-148-100B, An-148-100E và phiên bản cải tiến sâu là An-158. Nguồn ảnh: Sina. Ở phiên bản An-158 mới nhất có sử dụng hai động cơ D-436 kèm theo khả năng mang tối đa 12.050 kg nhiên liệu. Theo thử nghiệm, trong trường hợp có 75 hành khách và đầy nhiên liệu phiên bản mới nhất là An-158 sẽ có khả năng bay được hành trình tối đa 2500 km. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại tổng cộng đang có 37 chiếc An-148 đang được đặt hàng trên khắp thế giới trong đó Bộ quốc phòng Nga là khách hàng lớn nhất đặt 15 chiếc. Các hãng hàng không khác như Ukraine, Cuba, Triều Tiên đều đặt từ 2 tới 6 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh khoang lái của máy bay vận tải hành khách An-148. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Siêu vận tải cơ Antonov từng sản xuất dưới thời Liên Xô.

Theo truyền thông Nga, nước này vừa cho đưa vào thử nghiệm bay chiếc Antonov An-148 thứ 15 do Nga tự sản xuất trong trung tần tháng 10 vừa rồi. Những hình ảnh mới nhất về chiếc An-148 trong chuyến bay thử này tới nay mới được phía Nga công bố. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc máy bay An-148-100 này có số đăng bạ 61735 và là chiếc An-148 thứ 15 trong hợp đồng tự sản xuất và đặt mua của Bộ quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: Sina. Trong thời gian từ năm 2009 tới nay, Nga đã sản xuất được tổng cộng 35 chiếc máy bay vận tải hành khách An-148. Trong số đó có hai chiếc đã bị xoá đăng bạ do gặp phải tai nạn chết người. Nguồn ảnh: Sina. Do sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine càng ngày càng tăng cao, quá trình sản xuất An-148 của Nga có thể sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Bằng chứng là trong thời điểm hiện tại Nga đang chú trọng vào sản xuất và nâng cấp Il-96 phiên bản thân rộng và máy bay vận tải hạng nhẹ Il-112. Nguồn ảnh: Sina. Bay thử chuyến đầu tiên từ tháng 12/2004, Antonov An-148 là loại máy bay vận tải thương mại được Ukraine thiết kế và kết hợp sản xuất cùng với Nga. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng hiện tại An-148 đang có 4 phiên bản bao gồm An-148-100A, An-148-100B, An-148-100E và phiên bản cải tiến sâu là An-158. Nguồn ảnh: Sina. Ở phiên bản An-158 mới nhất có sử dụng hai động cơ D-436 kèm theo khả năng mang tối đa 12.050 kg nhiên liệu. Theo thử nghiệm, trong trường hợp có 75 hành khách và đầy nhiên liệu phiên bản mới nhất là An-158 sẽ có khả năng bay được hành trình tối đa 2500 km. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại tổng cộng đang có 37 chiếc An-148 đang được đặt hàng trên khắp thế giới trong đó Bộ quốc phòng Nga là khách hàng lớn nhất đặt 15 chiếc. Các hãng hàng không khác như Ukraine, Cuba, Triều Tiên đều đặt từ 2 tới 6 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh khoang lái của máy bay vận tải hành khách An-148. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Siêu vận tải cơ Antonov từng sản xuất dưới thời Liên Xô.