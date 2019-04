Phi công Ukraine bay MiG-29 với "mũ bảo hiểm" của... Pháp

Truyền thông Ukraine đang phát sốt với cách kết hợp của không quân nước này khi trang bị mũ bay loại LA-100 do Pháp sản xuất cho phi công lái MiG-29. Nguồn ảnh: Sina. Theo các phi công Ukraine trực tiếp tham gia thử nghiệm này, mũ bay của Pháp đã được lập trình lại để phù hợp với loại máy bay MiG-29 và nó có độ thoải mái hơn hẳn so với mũ bay mặc định mà Ukraine sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Mũ bay loại LA-100 thường được không quân Pháp sử dụng với chiến đấu cơ Rafale - chiến đấu cơ chủ lực của không quân nước này. Nguồn ảnh: Sina. Khi sử dụng với MiG-29, chiếc mũ bay này cần được lập trình lại để tương thích với các hệ thống điện, điện tử có sẵn trên máy bay MiG-29. Tuy nhiên quá trình lập trình lại sẽ không tốn quá nhiều thời gian một khi phần mềm điều khiển cho mũ bay đã được hoàn thiện trước đó. Nguồn ảnh: Sina. Loại mũ bay LA-100 của Pháp cũng có hệ thống tiếp oxy cho phi công được thiết kế lại, đảm bảo được độ thoải mái cho phi công khi sử dụng trong thời gian dài. Nguồn ảnh: Sina. Do có thiết kế mặt nạ khác biệt so với kiểu mặt nạ trên các mũ bay quen thuộc của máy bay Liên Xô trước đây, phi công Ukraine cần phải học lại hoàn toàn cách đeo và điều chỉnh mặt nạ của chiếc mũ bay này. Nguồn ảnh: Sina. Mũ bay cũng được trang bị hệ thống kính râm tương tự như các kiểu kính thông thường trên mũ bay của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina. Phần kính râm của mũ bay LA-100 không hiển thị thông tin máy bay, phần kính màu vàng mới hiển thị thông tin bay và phần kính này được đặt bên ngoài cùng. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Ukraine.

