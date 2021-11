Phe ly khai pháo kích tấp cập, dội lửa vào đầu quân đội Ukraine

Các vị trí của trú quân của Quân đội Ukraine trong khu vực giáp giới nước cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, đã được “bao phủ” bởi màn hỏa lực pháo binh mạnh mẽ của lực lượng dân quân Lugansk. “Các đơn vị dân quân Lugansk đã tiến hành tập kích hỏa lực vào các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine ở đông bắc làng Stanytsia Luganskaya, bằng hỏa lực pháo binh mạnh mẽ và dày đặc”, truyền thông Nga đưa tin. Theo thông tin của truyền thông Nga, dẫn nguồn trực tiếp từ phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE, phía dân quân LPR đã bắn tổng cộng 78 quả đạn pháo vào các vị trí đóng quân của quân đội Ukraine, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 35 phút đến 11 giờ (giờ địa phương) ngày 7/11. Theo báo cáo do OSCE SMM đệ trình, pháo binh của dân quân Luhansk đã bắn 78 viên đạn; cỡ nòng của các loại pháo được sử dụng không được xác định; thời gian từ 10 giờ 35 phút đến 10 giờ 44 phút sáng. Đã có 14 viên dùng bắn thử và sau khi hiệu chỉnh, 64 viên đã được bắn cấp tập vào các đơn vị của Quân đội Ukraine đang đồn trú chỉ trong vòng 16 phút. Hiện tại, cả đại diện đặc biệt của OSCE SMM, cũng như đại diện của Quân đội Ukraine và đại diện của LPR, đều không thông báo về bất kỳ thiệt hại nào về người hoặc sự phá hủy nào về trang bị, phương tiện. Hiện nay lực lượng dân quân của cả hai nước cộng hòa tự xưng là DPR và LPR đang tích cực sử dụng pháo cỡ lớn chống lại Quân đội Ukraine; điều này cho thấy rằng, quân đội Ukraine khó có thể chiếm được lãnh thổ trong tương lai gần, ít nhất là với sự kháng cự như vậy. Sau 4 năm tạm ngừng im tiếng súng, Quân đội Ukraine đã chính thức phát động cuộc tấn công vào Luhansk vào buổi sáng ngày 7/11. Theo quan sát của các phóng viên, Quân đội Ukraine thực hiện mũi tiến công theo hướng chính diện tương đối rộng. Marochko Live, một cộng tác viên tình nguyện tại LPR tường thuật: “Trên hướng Luhansk, cư dân địa phương nghe thấy âm thanh của chiến tranh, tiếng đạn pháo nổ, tiếng xe tăng di chuyển. Mọi người dân hết sức lo ngại và thực hiện các biện pháp an ninh”. Những người dân địa phương Lugansk được chính quyền nước cộng hòa tự xưng khuyến cáo phải hết sức cẩn thận. Điều này cho thấy một thực tế là tình hình trong khu vực đang rất nghiêm trọng. Chưa có con số đưa ra về thiệt hại của dân thường; nhưng vào buổi sáng 7/11, đa nhìn thấy các đơn vị Quân đội Ukraine tập trung tại khu vực làng Stanytsia Luhanska; nơi mà trong hai ngày qua, đã diễn ra các cuộc đụng độ giữa dân quân Luhansk và Quân đội Ukraine. Bất kỳ chi tiết nào về cuộc tấn công của Quân đội Ukraine theo hướng Luhansk vẫn chưa có bình luận nào; mặc dù tình hình trong khu vực rất căng thẳng. Hiện tại dân quân LPR đã chủ động thực hiện các biện pháp triển khai lực lượng vào các điểm chốt chiến đấu. Có khả năng Quân đội Ukraine sẽ thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao, khi sử dụng máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 mà nước này rất kỳ vọng; hoặc sử dụng UAV này, để quan sát và sửa bắn cho pháo binh tầm xa. Trong khi đó trên hướng của nước cộng hòa Donetsk (DPN) tự xưng, sau khi chiếm được làng Staromaryevka thuộc phần lãnh thổ DPN ngày 26/10 vừa qua, công binh của Ukraine đã tiến hành bắc cầu phao vượt sông Kalmius, nối giữa làng Staromaryevka và khu vực do phía Ukraine kiểm soát. Cây cầu phao do công binh Ukraine xây dựng, mục đích để đưa xe tăng, xe bọc thép đến làng Staromaryevka; nhưng đã bị pháo binh của các đơn vị dân quân DPR phá hủy hoàn toàn. Điều này được chứng minh bằng đoạn video tương ứng, trong đó người xem có thể thấy cầu phao bị nhấn chìm hoàn toàn; do vậy việc củng cố thêm các vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine trên bờ đông sông Kalmius là điều không thể. Việc xây dựng cầu phao bắc qua sông Kalmius đã được quân đội Ukraine bắt đầu ngay sau khi chiếm được làng Staromaryevka. Việc cầu phao bị phá hủy, đã trở thành trở ngại nghiêm trọng cho quân đội Ukraine, khi có ý định tiếp tục tấn công các khu định cư Novaya Maryevka và Telmanovo. Theo thông tin từ các tình nguyện viên đang sống trong lãnh thổ của DPR cho biết, khoảng hai ngày trước, các đơn vị của Quân đội Ukraine đã rút khỏi làng Staromaryevka; đồng thời, cư dân địa phương đã được cho 72 giờ để sơ tán. Như vậy chiến sự trong những ngày tới có khả năng tiếp tục leo thang phức tạp. Nguồn ảnh: BMDP. Video về cầu phao của Quân đội Ukraine vừa bị pháo binh dân quân DPR phá hủy.

