Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov, người trước đây là thành viên của nhóm liên lạc ba bên tuyên bố rằng, Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục tấn công vào lãnh thổ của các khu vực ly khai bằng máy bay không người lái (UAV). Ông Reznikov nói: “Người Nga bị cấm sử dụng UAV trên đất Ukraine, nhưng chúng ta đang ở trên mảnh đất của chính mình. Và những phương tiện không người lái của Ukraine, có một nhiệm vụ đặc biệt là trung tâm liên lạc và kiểm soát (JCCC). Họ thông báo cho OSCE rằng, Ukraine đã vi phạm “Thỏa thuận Minsk” và đang pháo kích vào vùng đất của chúng tôi. Hơn nữa, những người lính của chúng tôi đã hy sinh và họ yêu cầu một “chế độ im lặng”, nhưng tôi xin nhắc lại rằng, cơ chế này đã không hoạt động”. Bộ trưởng Aleksey Reznikov nhấn mạnh rằng, Quân đội Ukraine sẽ tiếp tục sử dụng máy bay không người lái ở Donbas, trong đó có cả loại UAV hiện đại nhất của Ukraine hiện nay là TB2 và lệnh tương ứng đã được ban hành. Đến nay người ta biết rằng, UAV TB2 chỉ tham gia tấn công chính thức một lần; nhưng theo dữ liệu không chính thức, UAV TB2 đã được sử dụng để tham gia tấn công ít nhất ba lần vào vùng lãnh thổ Donetsk ly khai. Hơn nữa, trong hầu hết các cuộc tấn công bằng pháo cỡ lớn của Quân đội Ukraine, máy bay không người lái UAV TB2 đều đóng vai trò thực hiện điều chỉnh hỏa lực pháo binh; do các trận địa pháo thường cách mục tiêu từ 7-10 km và trong đó có nhiều vụ pháo kích vào ban đêm. Việc Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái TB2 ở Donbass, đã gây ra mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với lực lượng của các nước cộng hòa tự xưng, vì khả năng của các hệ thống phòng không của DPR và LPR không đủ để bắn hạ các UAV này. Trong khi đó, bầu không khí hoảng loạn bắt đầu ở Donbass, do lực lượng dân quân ở đây không có khả năng ngăn chặn đòn tiến công của Quân đội Ukraine. Tại nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hoảng loạn bắt đầu, do Quân đội Ukraine có khả năng bị bao vây một khu vực rộng lớn ở phía nam Donetsk. Thường dân của DPR đang có kế hoạch rời khỏi các khu định cư nằm dọc theo đường giới tuyến ở Donbass. Điều này chủ yếu là do rủi ro rất nghiêm trọng, do Quân đội Ukraine không chỉ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của dân quân phía nam Donetsk, mà còn bao vây một khu vực đáng kể. Thông tin về vấn đề này do chính các tình nguyện viên của DPR cung cấp cho truyền thông; điều này cho thấy, tình hình đang phát triển theo hướng rất nghiêm trọng. Tình nguyện viên từ Donetsk, Andrei Lysenko cho biết: “Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi từ khu vực Styla và Yasnoye, mọi người ở đây đã nghe thấy tiếng pháo nổ và sự di chuyển của xe tăng. Nhiều người ở đây đang đóng đồ đạc và chuẩn bị tản cư; trên hết, họ sợ sẽ bị cắt điện và bị bao vây”. Cần lưu ý rằng, thông tin trước đó đã xuất hiện về các cuộc tấn công lớn của Quân đội Ukraine vào các vị trí của DPR, nhằm tạo ra sự hoảng sợ; khiến dân thường bắt đầu di tản và sau đó là lực lượng dân quân. Nhằm tạo điều kiện cho Quân đội Ukraine nhanh chóng tái chiếm vùng lãnh thổ quan trọng này. Việc gây tình huống hoảng loạn cho toàn bộ dân cư vùng Donbass bằng cách gia tăng sức ép quân sự và tổ chức các cuộc tiến công bằng UAV nằm trong kế hoạch trước đó của Quân đội Ukraine; vì Quân đội Ukraine biết, lực lượng dân quân DPR và LPR không có vũ khí, để có thể chống lại UAV TB2 của họ; kịch bản này đã thực hiện một năm trước ở Karabakh. Liên quan đến những tai nạn của Quân đội Ukraine tại khu vực chiến sự, vào đêm ngày 5/11, tại khu vực định cư Troitskoye, các quân nhân của Tiểu đoàn 1 Thuộc lữ đoàn 30, do bất cẩn dùng gas khi đang nấu ăn, đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn đã làm 2 quân nhân bị chết, 5 người khác thương nặng; làm cháy quân trang cá nhân và vũ khí của một số binh lính, cũng như một số khí tài quân sự được Mỹ viện trợ cho Ukraine; cụ thể là một thiết bị nhìn đêm AN/PVS-14 và một máy ảnh nhiệt Thermal-Eye X320. Cần lưu ý rằng, đây không phải là sự cố đầu tiên xảy ra do sơ suất của quân đội Ukraine. Trước đó, trong quá trình bảo dưỡng tên lửa phòng không Strela-10, đã để xảy ra tai nạn làm 2 quân nhân bị chết, 3 người khác bị thương; phá hủy 1 xe kỹ thuật và một xe vận tải đạn tên lửa. Nguồn ảnh: Yandx.

