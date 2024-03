Pháo tự hành CAESAR của Pháp được đánh giá cao trên chiến trường Ukraine

Ngày 26/3/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Militarnyi. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã nhận được từ Pháp và các đồng minh tổng cộng 49 khẩu pháo CAESAR bản 6x6 và 8x8. Việc cung cấp những khẩu pháo tiên tiến này là kế hoạch trong chiến lược quy mô lớn của Pháp hướng tới cung cấp đạn pháo đáp ứng yêu cầu khẩn cấp từ Kiev. Ảnh: Army Recognition. Kế hoạch này được thực hiện bởi một thỏa thuận được thống nhất giữa Pháp, Ukraine và Đan Mạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chuyển giao nhanh chóng pháo tự hành CAESAR 155 mm tới tiền tuyến Ukraine. Ảnh: Army Recognition. Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh mục tiêu của Pháp trong năm nay là cung cấp cho Ukraine 80.000 quả đạn pháo cỡ 155 mm. Đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc cung cấp đạn pháo của Pháp kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột từ hồi tháng 2/2022 đến nay. Ảnh: Sputnik. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra, Pháp là đồng minh tích cực của Kiev trong viện trợ quân sự, không chỉ bao gồm pháo binh và đạn dược mà còn bao gồm cả các chương trình huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ tình báo và các thiết bị phòng thủ khác. Ảnh: Euronews. CAESAR (Camion Equipe d'un Systeme d'Artillerie) là hệ thống pháo tự hành có cỡ nòng 155 mm, do Công ty Nexter của Pháp chế tạo và được đưa vào biên chế trong Quân đội Pháp từ năm 2008. Cấu trúc của pháo cho phép lắp đặt trên nhiều khung gầm xe tải khác nhau như 6x6 hoặc 8x8, thiết kế của CAESAR là sự kết hợp giữa hỏa lực của pháo binh truyền thống với khả năng cơ động vượt trội cùng hiệu suất chiến đấu cao, cho phép khẩu pháo có thể triển khai và di chuyển nhanh chóng trên chiến trường. Hệ thống cabin trên CAESAR đủ chỗ ngồi cho 6 pháo thủ và được bọc thép chắc chắn, giúp bảo vệ kíp pháo thủ trong quá trình di chuyển, nó có thể chống được mảnh đạn pháo và hỏa lực bộ binh. Trên nóc xe còn được trang bị một khẩu súng máy 12,7 mm để chống bộ binh và máy bay không người lái. Pháo có thể bắn được tất cả các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO, bao gồm đạn chùm thứ cấp chống tăng hoặc nổ phân mảnh chống bộ binh, đạn phân mảnh nổ phá mạnh HE-FRAG thông thường và đạn tăng tầm bằng động cơ tên lửa, đạn khói và đạn pháo sáng, cơ số đạn xe có thể mang là 18 viên cùng liều phóng. Ngoài ra CAESAR còn tương thích với các loại đạn chống tăng dẫn đường chính xác BONUS. Mỗi quả đạn BONUS mang theo 2 quả đạn thứ cấp chống tăng thông minh với tầm bắn 34 km. Tốc độ bắn tối đa là 6 phát/phút. Một tính năng nổi trội khác của CAESAR là cho phép khẩu đội pháo tích hợp vào hệ thống chỉ huy và điều hành tác chiến chung trên chiến trường hoặc nó cũng có khả năng làm nhiệm vụ độc lập. Ngoài ra, CAESAR còn được trang bị hệ thống nâng hạ thủy lực và điều khiển thủ công, để có thể xử lý trong trường hợp hỏng hóc thiết bị thủy lực trên hệ thống nạp đạn bán tự động. Với thiết kế đơn giản, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng cơ động động nhanh chóng, CAESAR có thể hoạt động hiệu quả trước mọi tình huống chiến đấu. Do đó, CAESAR được binh sĩ Ukraine đánh giá cao trên thực địa chiến trường. Những người lính pháo binh Ukraine hoạt động ở khu vực Donbass nhấn mạnh rằng, với tính năng dễ sử dụng và khả năng tấn công nhanh, CAESAR có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 38 km và khả năng bắn trực tiếp ở cự ly 2 km. Với những tính năng trên có thể thấy được vai trò to lớn của CAESAR trên chiến trường Ukraine , góp phần nâng cao năng lực pháo binh khi chiến đấu. Tuy nhiên, rào cản lớn đối với các binh sĩ gặp phải là vấn đề ngôn ngữ, vì thiết bị và sách hướng dẫn sử dụng đều bằng tiếng Anh, gây khó khăn cho người vận hành.

