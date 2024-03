Bom hơi A2SM có làm thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Ukraine?

“ Pháp sẽ tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine bom hơi chứ không phải máy bay chiến đấu Mirage”, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Sebastien Lecornu cho biết tại cuộc họp Ủy ban Quốc phòng của quốc hội nước này vào ngày 26/2. Theo hãng thông tấn an ninh Zone Militaire của Pháp, ông Lecornu nhấn mạnh rằng Pháp cần tập trung cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự “hữu ích” và “hiệu quả” thay vì những gói viện trợ “lãng phí”. Bộ trưởng Quốc phòng nhắc nhở các nhà lập pháp rằng, Paris đang điều chỉnh các loại bom không khí, chẳng hạn như A2SM có khả năng dẫn đường chính xác, để có thể trang bị cho các máy bay có nguồn gốc từ Liên Xô mà Quân đội Ukraine đã sở hữu thay vì gửi cho Kiev máy bay chiến đấu Mirage. Ông Lecornu đã tuyên bố vào đầu năm nay rằng Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 50 tên lửa A2SM mỗi tháng cho đến cuối năm nay. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000D sẽ đặt ra những thách thức phức tạp có thể cản trở hiệu quả hỗ trợ quân sự của Pháp cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sebastian Lecornu tái khẳng định Pháp sẽ thực hiện đầy đủ mọi lời hứa của mình, tức là sẽ tích cực hơn trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trước đó, vào tháng 1/2024, Bộ Quốc phòng nước này cũng đã hứa sẽ chuyển 50 quả bom A2SM cho Lực lượng Vũ trang Ukraine mỗi tháng. Và Bộ trưởng thông báo rằng cam kết này đã được thực hiện. Pháp đã đầu tư chi phí và thực hiện các cải tiến kỹ thuật để điều chỉnh A2SM cho phù hợp với máy bay Su-24 và MiG-29 của Ukraine. Các chuyên gia quân sự Pháp tin rằng, những quả bom này sẽ là thứ thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. A2SM (tên khác là AASM Hammer) là loại bom có tổ hợp điều chỉnh và lập kế hoạch bay, tương tự như UMPC của Nga. Chúng được sản xuất bởi Công ty Safran của Pháp. Chúng dựa trên các loại bom rơi tự do thông thường, bao gồm Mk 82 nặng 250 kg và BLU 109 và Mk 8 nặng 1 tấn. Hệ thống dẫn đường đặt ở mũi quả bom có 3 phiên bản gồm vệ tinh, ảnh nhiệt hoặc laser bán chủ động. Phạm vi hoạt động của bom sẽ tùy thuộc vào mỗi phiên bản mà chúng được lắp đặt. Đối với loại bom nặng 1 tấn nó có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70 km khi thả ở độ cao lớn và 20 km khi thả từ độ cao thấp; bom 250 kg có phạm vi tấn công khoảng 50-60 km khi rơi từ độ cao lớn và 15 km khi rơi từ độ cao thấp. Theo nhà sản xuất, nó có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Mirage 2000D là máy bay chiến đấu của Pháp do công ty quân sự và quốc phòng Pháp Dassault Aviation sản xuất. Ukraine đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ máy bay dưới dạng máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay chiến đấu Dassault và F-16. Tổng thống Zelensky trước đây đã nói rằng, các đồng minh của Ukraine cần phải "vượt qua điều cấm kỵ" trong việc cung cấp máy bay cho Ukraine. Bất chấp những bình luận của ông Lecornu về sự kém hiệu quả trong việc cung cấp máy bay chiến đấu Mirage, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố trong một cuộc họp báo hồi đầu tuần rằng Ukraine đang “đàm phán về máy bay chiến đấu với Pháp”. Các nhà phê bình cho rằng việc các đồng minh miễn cưỡng cung cấp máy bay chiến đấu F-16, Dassault và tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine có thể sẽ kéo dài cuộc xung đột với Nga và khiến có thêm hàng nghìn người thiệt mạng.

