Pháo binh Việt Nam huấn luyện bằng cối 100mm, chờ tỏa sáng ở ARMY GAMES

Sau thành công vang dội tại kỳ ARMY Games 2019 do Nga tổ chức, năm nay Việt Nam quyết định bên cạnh những môn đã tham gia sẽ còn cử tiếp các đội thi những môn mới, một trong số đó là môn thi pháo binh. Ảnh: Khẩu đội pháo binh Việt Nam luyện tập triển khai từ xe bọc thép. Ảnh: QPVN. Lần đầu tiên, Việt Nam tham gia nội dung thi Master of Artillery Fire (Pháo thủ giỏi) sẽ được tổ chức tại thao trường ở Kazakhstan. Các kíp pháo thủ sẽ sử dụng đồng bộ loại súng cối do nước chủ nhà cung cấp. Ảnh: Khẩu đội triển khai súng cối chuẩn bị huấn luyện. Ảnh: QPVN Tuy nhiên, trong cuộc thi sẽ sử dụng loại cối 2B11 cỡ nòng 120mm do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1980. Đây là loại vũ khí không có trong biên chế quân đội ta hiện tại, buộc khẩu đội phải huấn luyện với loại cối 100mm Việt Nam sẵn có. Sắp tới, cán bộ chiến sĩ của đội thi sẽ được gửi sang nước bạn trước để tiếp tục tập luyện làm quen với loại khí tài mới.

Ảnh: Pháo thủ thực hiện thao tác ngắm bắn cối 100mm. Ảnh: QPVN Mỗi đội tuyển sẽ cử hai khẩu đội súng cối tham gia lần lượt các nội dung thi: Thi cá nhân, chạy nước rút đêm và đua tiếp sức. Các đội sẽ mang vác các loại khí tài đặc chủng pháo binh, tổ chức cơ động trên bốn làn đường phủ đá dăm của thao trường được bố trí các vật cản theo độ khó tăng dần. Ảnh: Khẩu đội thực hiện điều chỉnh thông số mục tiêu cho súng. Ảnh: QPVN Khi điều kiện luyện tập trong nước, đặc biệt là vũ khí trang bị, đội tuyển sẽ được sử dụng những loại vũ khí trang bị có tính năng gần tương đương với vũ khí được chủ nhà cung cấp, đồng thời tích cực nghiên cứu tìm hiểu về thông số, cấu tạo của loại khí tài, vũ khí mới sẽ được cấp phát. Ảnh: Khẩu đội cối 100mm thực hiện điều chỉnh thông số mục tiêu. Ảnh: QPVN. Về phương tiện, đội tuyển Pháo binh Việt Nam được luyện tập với xe bọc thép MT-LB. Xe vừa có thể đóng vai trò là xe thiết giáp chở quân cũng vừa có thể làm xe kéo pháo cùng khả năng có thể triển khai làm khung gầm của nhiều tổ hợp vũ khí khác nhau. Ảnh: Xe bọc thép MT-LB cơ động trên thao trường. Xe được chính thức đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ cuối những năm 1960 với vai trò ban đầu là chở quân, cứu thương và kéo pháo. MT-LB có trọng lượng 11.9 tấn, dài 6.45m, rộng 2.86m, cao 1.86m, được thiết kế cửa ra vào cho binh lính ở đuôi có thể chở theo 11 binh sĩ hoặc kéo 6.5 tấn hàng hóa.

Ảnh: MT-LB cơ động vượt dốc. Ảnh: QPVN. Xe được trang bị một động cơ Diesel công suất 240 mã lực, cho phép nó đạt vận tốc 61km/h trên địa hình bằng phẳng, đồng thời có khả năng bơi với vận tốc 5-6km/h. Vũ trang bởi một tháp súng máy PKT cỡ nòng 7.62mm nằm ở bên phải của xe cho phép nó có thể hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trên chiến trường. Ảnh: Xe bọc thép MT-LB cơ động trên thao trường. Ảnh: QPVN. Dù cho công tác huấn luyện vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn do những khí tài tiêu chuẩn của cuộc thi hiện không có trong biên chế, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ vẫn luôn cố gắng vượt mọi thách thức, hăng say rèn luyện với tinh thần của người lính Bộ đội cụ Hồ - đã ra quân là đánh thắng.

Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đội tuyển trong giờ học bổ túc tiếng Nga. Ảnh: QPVN. Có thể nói, dù đây là lần đầu tham gia nội dung thi mới này, tuy nhiên Đội tuyển Pháo binh Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo, bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ của đoàn cũng tập luyện với quyết tâm cao nhất. Hi vọng trong cuộc thi lần này, Đội tuyển sẽ đạt được những kết quả cao đáng kỳ vọng, đem lại vinh quang về cho nước nhà, tiếp nối thành công vang dội của kỳ thi trước.

Ảnh: Xe bọc thép MT-LB cơ động trên thao trường. Ảnh: QPVN. Video Pháo binh Việt Nam lần đầu tham gia thi đấu tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN

Sau thành công vang dội tại kỳ ARMY Games 2019 do Nga tổ chức, năm nay Việt Nam quyết định bên cạnh những môn đã tham gia sẽ còn cử tiếp các đội thi những môn mới, một trong số đó là môn thi pháo binh. Ảnh: Khẩu đội pháo binh Việt Nam luyện tập triển khai từ xe bọc thép. Ảnh: QPVN. Lần đầu tiên, Việt Nam tham gia nội dung thi Master of Artillery Fire (Pháo thủ giỏi) sẽ được tổ chức tại thao trường ở Kazakhstan. Các kíp pháo thủ sẽ sử dụng đồng bộ loại súng cối do nước chủ nhà cung cấp. Ảnh: Khẩu đội triển khai súng cối chuẩn bị huấn luyện. Ảnh: QPVN Tuy nhiên, trong cuộc thi sẽ sử dụng loại cối 2B11 cỡ nòng 120mm do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1980. Đây là loại vũ khí không có trong biên chế quân đội ta hiện tại, buộc khẩu đội phải huấn luyện với loại cối 100mm Việt Nam sẵn có. Sắp tới, cán bộ chiến sĩ của đội thi sẽ được gửi sang nước bạn trước để tiếp tục tập luyện làm quen với loại khí tài mới.

Ảnh: Pháo thủ thực hiện thao tác ngắm bắn cối 100mm. Ảnh: QPVN Mỗi đội tuyển sẽ cử hai khẩu đội súng cối tham gia lần lượt các nội dung thi: Thi cá nhân, chạy nước rút đêm và đua tiếp sức. Các đội sẽ mang vác các loại khí tài đặc chủng pháo binh, tổ chức cơ động trên bốn làn đường phủ đá dăm của thao trường được bố trí các vật cản theo độ khó tăng dần. Ảnh: Khẩu đội thực hiện điều chỉnh thông số mục tiêu cho súng. Ảnh: QPVN Khi điều kiện luyện tập trong nước, đặc biệt là vũ khí trang bị, đội tuyển sẽ được sử dụng những loại vũ khí trang bị có tính năng gần tương đương với vũ khí được chủ nhà cung cấp, đồng thời tích cực nghiên cứu tìm hiểu về thông số, cấu tạo của loại khí tài, vũ khí mới sẽ được cấp phát. Ảnh: Khẩu đội cối 100mm thực hiện điều chỉnh thông số mục tiêu. Ảnh: QPVN. Về phương tiện, đội tuyển Pháo binh Việt Nam được luyện tập với xe bọc thép MT-LB. Xe vừa có thể đóng vai trò là xe thiết giáp chở quân cũng vừa có thể làm xe kéo pháo cùng khả năng có thể triển khai làm khung gầm của nhiều tổ hợp vũ khí khác nhau. Ảnh: Xe bọc thép MT-LB cơ động trên thao trường. Xe được chính thức đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ cuối những năm 1960 với vai trò ban đầu là chở quân, cứu thương và kéo pháo. MT-LB có trọng lượng 11.9 tấn, dài 6.45m, rộng 2.86m, cao 1.86m, được thiết kế cửa ra vào cho binh lính ở đuôi có thể chở theo 11 binh sĩ hoặc kéo 6.5 tấn hàng hóa.

Ảnh: MT-LB cơ động vượt dốc. Ảnh: QPVN. Xe được trang bị một động cơ Diesel công suất 240 mã lực, cho phép nó đạt vận tốc 61km/h trên địa hình bằng phẳng, đồng thời có khả năng bơi với vận tốc 5-6km/h. Vũ trang bởi một tháp súng máy PKT cỡ nòng 7.62mm nằm ở bên phải của xe cho phép nó có thể hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trên chiến trường. Ảnh: Xe bọc thép MT-LB cơ động trên thao trường. Ảnh: QPVN. Dù cho công tác huấn luyện vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn do những khí tài tiêu chuẩn của cuộc thi hiện không có trong biên chế, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ vẫn luôn cố gắng vượt mọi thách thức, hăng say rèn luyện với tinh thần của người lính Bộ đội cụ Hồ - đã ra quân là đánh thắng.

Ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đội tuyển trong giờ học bổ túc tiếng Nga. Ảnh: QPVN. Có thể nói, dù đây là lần đầu tham gia nội dung thi mới này, tuy nhiên Đội tuyển Pháo binh Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo, bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ của đoàn cũng tập luyện với quyết tâm cao nhất. Hi vọng trong cuộc thi lần này, Đội tuyển sẽ đạt được những kết quả cao đáng kỳ vọng, đem lại vinh quang về cho nước nhà, tiếp nối thành công vang dội của kỳ thi trước.

Ảnh: Xe bọc thép MT-LB cơ động trên thao trường. Ảnh: QPVN. Video Pháo binh Việt Nam lần đầu tham gia thi đấu tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN